Pagamenti eCommerce: metodi e servizi disponibili     

Una delle variabili principali da cui dipende il successo di una piattaforma di eCommerce è rappresentata dalla modalità di pagamento: la gamma delle possibilità di strumenti offerti, la rapidità e la facilità della procedura di checkout, la garanzia di sicurezza della transazione sono alcuni dei principali punti da considerare per migliorare l’esperienza dell’utente e aumentare il tasso di conversione. Ecco perché conoscere i pagamenti eCommerce disponibili è alla base di una scelta strategica per il proprio business.

Pagamenti eCommerce: panoramica dei metodi utilizzabili

Uno dei primi elementi strategici dei pagamenti eCommerce dipende dal fatto che un importante vantaggio per l’utente consiste nella possibilità di scegliere l’opzione che preferisce in fase di pagamento, grazie a un’ampia gamma di possibilità proposte. I principali metodi per i pagamenti eCommerce sono:

WHITEPAPER Wearable device: quale supporto alle terapie sanitarie? Legal PA

carta di credito – il metodo di pagamento più utilizzato da chi fa acquisti tramite eCommerce

– il metodo di pagamento più utilizzato da chi fa acquisti tramite eCommerce Paypal – sistema apprezzato per la rapidità e per l’assenza di commissioni

– sistema apprezzato per la rapidità e per l’assenza di commissioni bonifico – solitamente preferito nel caso di scontrini dall’importo elevato, ad esempio nel settore del travel

solitamente preferito nel caso di scontrini dall’importo elevato, ad esempio nel settore del travel Buy now pay later (BNPL) – soluzioni per i pagamenti elettronici rateizzati, sempre più apprezzati dagli utenti, in particolare per gli acquisti in settori come abbigliamento e beauty

– soluzioni per i pagamenti elettronici rateizzati, sempre più apprezzati dagli utenti, in particolare per gli acquisti in settori come abbigliamento e beauty eWallet – app per utilizzare il “portafoglio” in modo digitale, fra cui ad esempio Google pay, Amazon pay, Apple pay, Satispay, Hype…

– app per utilizzare il “portafoglio” in modo digitale, fra cui ad esempio Google pay, Amazon pay, Apple pay, Satispay, Hype… contrassegno – sistema di pagamento “fisico” alla consegna della merce: anche se utilizzato da una bassa percentuale di utenti, viene comunque scelto come metodo preferenziale per l’acquisto online di determinate tipologie di prodotti, ad esempio il grocery, in cui l’importo finale dipende dell’effettivo peso della merce acquistata.

Riuscire a monitorare e ad analizzare i dati relativi al metodo di pagamento digitale scelto dagli utenti del proprio eCommerce è un ulteriore vantaggio strategico, perché si tratta di informazioni preziose per indirizzare lo sviluppo del business. Le piattaforme che integrano i diversi metodi di pagamento all’interno del sito eCommerce, solitamente, propongono anche strumenti per monitorare e analizzare tali informazioni. Più in generale, le piattaforme a cui è possibile affidarsi per realizzare l’eCommerce (Amazon, eBay, Subito… per chi sceglie il marketplace ma anche Prestashop, Shopify…per chi sceglie un eCommerce proprietario) includono l’integrazione di principali metodi di pagamento.

Analogamente, la sicurezza nei pagamenti elettronici è generalmente compresa nelle piattaforme ecommerce, che implementano sistemi antifrode. In particolare, viene garantita l’attivazione del protocollo SSL/TLS per la crittografia a protezione delle comunicazioni via web con il proprio eCommerce, l’introduzione dell’autenticazione forte per la verifica dell’identità di chi sta effettuando la transazione attraverso più fattori, l’introduzione di un vincolo alla scelta di una password “forte” da parte dell’utente e l’autenticazione multi-fattoriale.

Come scegliere il provider di servizi di pagamento per eCommerce

È inoltre possibile affidare i pagamenti eCommerce a un fornitore di servizi di pagamento (PSP, Payment service provider), ad esempio PayPal o Stripe.

Si tratta di un terzo soggetto che si interfaccia con clienti, esercenti, banche, circuiti di pagamento e piattaforme di pagamento per fornire un’esperienza di pagamento esternalizzata rispetto all’eCommerce, attraverso un gateway, capace di offrire diversi metodi di pagamento in modo rapido, sicuro ed efficace.

Il vantaggio nella scelta del PSP è che viene gestito l’intero processo di pagamento, dall’ok al pagamento da parte dell’utente fino all’effettivo trasferimento della somma e alla conclusione dell’operazione. Dal punto di vista della sicurezza, inoltre, i PSP prevedono la conformità Pci Dss (payment card Industry Data Security Standard), lo standard informatico per la sicurezza dei pagamenti e dei dati finanziari.

Foto di rupixen.com su Unsplash

Gestione dei rimborsi e dei resi nel processo di pagamento eCommerce

Grazie ai sistemi di pagamento ecommerce, migliorare l’esperienza di acquisto del cliente si traduce non solo nelle migliori opzioni offerte per effettuare il pagamento, ma anche nelle modalità ottimali in caso di rimborso o reso. Spesso i siti eCommerce forniscono il servizio di reso gratuito, con l’obiettivo di incentivare l’utente all’acquisto o al cambio dell’articolo ed evitare così un rimborso o un chargeback. In caso di rimborso, inoltre, è possibile proporre un buono acquisto che, grazie ai sistemi di pagamento eCommerce, può essere utilizzato semplicemente inserendo un codice specifico in fase di checkout. Infine, per evitare il chargeback da parte di un utente insoddisfatto, è sempre possibile procedere allo storno di addebito.

Tassazione dei pagamenti eCommerce: cosa sapere

Per quanto riguarda la tassazione, la vendita online è una attività commerciale quindi, in quanto tale, deve avere partita IVA, essere iscritta al registro Imprese della Camera di Commercio di riferimento e pagare le tasse: l’IVA sui prodotti o servizi commercializzati, l’IRAP che ogni azienda paga sull’attività dell’anno precedente, e l’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche che viene applicata anche ai redditi d’impresa. Da parte del merchant non è necessario rilasciare uno scontrino e la fattura può essere richiesta da parte dell’utente al momento del checkout.

Foto di Bench Accounting su Unsplash

Migliorare l’esperienza di acquisto degli utenti con i sistemi di pagamento online

In conclusione, le scelte rispetto ai pagamenti eCommerce hanno anche la finalità di migliorare l’esperienza di acquisto da parte del cliente, contribuendo così ad aumentare il tasso di conversione e, nel tempo, la fidelizzazione. Un aspetto da tenere presente, in questo senso, è avere siti eCommerce responsive sui vari device sistemi di pagamento, che siano funzionali anche se utilizzati da dispositivi mobili. Lo smartphone, infatti, è il device preferito per chi fa acquisti online.

Le tendenze dei pagamenti eCommerce: cosa aspettarsi nel futuro del settore

Continuando a guardare alla centralità dell’utente, nell’ottica di migliorare la sua esperienza, la tendenza dei pagamenti eCommerce va nella direzione di strumenti sempre più a portata di smartphone. A partire dal social commerce, cioè la possibilità di acquistare online direttamente dal social media, che apre interessanti scenari sia dal punto di vista dell’aumento delle opportunità di acquisto, che dal punto di vista della condivisione dell’esperienza da parte degli utenti.

Inoltre aumenta l’interesse verso i pagamenti attraverso eWallet o grazie ai dispositivi wearable, ampliando la tipologia di device dagli smartphone a tutti gli strumenti “indossabili” che, grazie alle app, possono garantire pagamenti eCommerce in ogni luogo e momento.