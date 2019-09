Tutte le fasi della PSD2

Mauro Bellini

Con il recepimento da parte del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017 la direttiva PSD2, (e nello stesso Consiglio della IFR, Interchange Fees Regulation) la Payment Services Directive diventa realtà e segna un altro importante passo in avanti sul percorso per i digital payment nel nostro paese.

Cosa cambia con la PSD2 relativamente alla possibilità che il credito telefonico possa essere utilizzato come come mezzo di pagamento

In concreto quali passi devono ancora compiersi per l’attuazione della PSD2? Attenzione e focus sulle commissioni applicate alle transazioni con carte di pagamento

Gli strumenti di pagamento privativi, Mobile Payment con credito telefonico ed obblighi di notifica

Quali passi devono ancora compiersi? In questa quarta puntata parleremo del primo provvedimento Banca d’Italia emanato l’11 ottobre 2018 e in vigore dal 30 ottobre 2018 che abroga il precedente provvedimento di attuazione del 2011 relativo al recepimento della PSD1

Il provvedimento Banca d’Italia dell’11 ottobre 2018. in vigore dal 30 ottobre 2018, che modifica il perimetro di deroghe per gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata

Un approfondimento sul provvedimento Banca d’Italia dell’11 ottobre 2018 e in vigore dal 30 ottobre 2018, che modifica il perimetro di deroghe per l’impiego del credito telefonico come mezzo di pagamento

Il provvedimento Banca d’Italia, dell’11 ottobre 2018 e in vigore dal 30 ottobre 2018, che determina come possano essere applicate le commissioni per pagamenti nazionali effettuati con carte

La PSD2 in Italia: dal recepimento all’attuazione in concreto quali passi devono ancora compiersi? In questa ottava puntata parleremo dei provvedimenti Banca d’Italia sulle nuove disposizioni di vigilanza per istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica e del provvedimento sui conti di pagamento presso una banca a favore di istituti di pagamento

Segnaliamo un interessante servizio di Roberto Garavaglia pubblicato da AgendaDigitale.eu che spiega in dettaglio che spiega il Payment Legislative Package (PSD2 e IFR) con una dettagliata analisi dei punti essenziali del cambiamento introdotto con la PSD2.

Il Consiglio dei Ministri dell’11 Dicembre 2017 segna un passaggio importanti per il mondo dei Pagamenti Digitali: Il recepimento della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 che abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Il 27 novembre 2017 la Commissione Europea ha adottato il regolamento delegato inerente la versione finale degli standard tecnici di EBA (RTS) su autenticazione del cliente e comunicazione sicura con i TPP che prestano servizi di Payment Initiation e Account Information.

Il testo deve essere votato in Parlamento e ratificato dal Consiglio entro 3 mesi.

Le regole tecniche di EBA entrano in vigore dopo un periodo transitorio di 18 mesi, ossia (indicativamente) a settembre 2019.

La delega legislativa al Governo, contenuta nella legge di delegazione europea 2015[1], per l’attuazione della nuova direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento sulle commissioni dei pagamenti con carta (IFR), doveva essere esercitata entro il 16 settembre 2017. Il giorno prima del termine previsto, vale a dire venerdì 15 settembre il Consiglio dei Ministri n° 44 ha approvato in via non definitiva uno schema di decreto legislativo che, intervenendo sulla normativa primaria, propone il recepimento e l’attuazione di entrambi i dispositivi europei. Il testo finale si avrà a seguito dell’acquisizione dei pareri delle commissioni competenti, presumibilmente entro fine anno. Peraltro già nel corso del mese di luglio, una – seppur breve – consultazione pubblica indetta dal Ministero dell’Economia e Finanze, aveva concesso di discutere un possibile canovaccio su cui si sarebbe sviluppato lo schema del decreto approvato dal CdM del 14 settembre.

E’ stata pubblicata la bozza finale degli standard tecnici di regolamentazione in tema di autenticazione forte del cliente e comunicazione sicura ai sensi della PSD2: nuove deroghe per i pagamenti remoti e nuove regole per l’accesso ai conti

Un intervento di EBA in occasione del Westminster Forum tenutosi a Londra questa mattina, ha permesso di ravvisare alcuni orientamenti che l’Autorità sarebbe intenzionata a perseguire con la bozza finale degli standard tecnici di regolamentazione in tema di autenticazione forte del cliente e comunicazione sicura ai sensi della PSD2, la cui pubblicazione sarebbe imminente. Una AnalisiPSD2 che appare significativa della discussione in corso che sta accompagnando i assaggi per l’adozione della normativa

Secondo Maurizio Pimpinella, Presidente A.I.I.P., il consumatore è sempre più al centro del nuovo scenario delineato dalla direttiva sui pagamenti. Nell’articolo proponiamo il confronto con i professionisti dei settori coinvolti dalla disruption della nuova normativa in occasione di un convegno dedicato al fenomeno

Cosa cambia con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di delegazione europea 2015 che impegna il Governo a recepire la PSD2 e a dare attuazione al regolamento sulle Interchange Fee dei pagamenti con carte entro dodici mesi

Con la nuova PSD2 si concretizza il concetto di banca “aperta. La direttiva europea propone nuovi servizi basati sull’accesso ai conti e il potenziale del sistema bancario “aperto” si può concretizzare grazie ll’adozione di API che permettano di accedere in sicurezza alle informazioni. L’Open Banking, apre nuove prospettive anche per qaunto riguarda i processi di “Remote Selling” e contribuice direttamente al processo di digitalizzazione dell’economia voluto dall’Agenda Digitale.

Analisi degli scenari si prospettano nell’applicazione dei principi della Strong Customer Authentication previsti dalla normativa PSD2 nel caso di App Mobile Banking che utilizzano forme di autenticazione tramite SMS

Secondo Maurizio Pimpinella, Presidente A.I.I.P., il consumatore è sempre più al centro del nuovo scenario delineato dalla direttiva sui pagamenti. Il confronto con i professionisti dei settori coinvolti dalla disruption in occasione di un convegno dedicato alla trasformazione in atto

Un emendamento impegna il Governo ad adeguare il quadro normativo nazionale alla nuova direttiva comunitaria. Sintesi dei principali interventi previsti, l’impatto sugli attuali e i nuovi servizi di pagamento

Il 23 dicembre 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la PSD2. La nuova direttiva comunitaria, che abroga le precedenti disposizioni sui servizi di pagamento, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 24 mesi.

Quale sarà il ruolo dell’Autorità Bancaria Europea nellos cenario previsto dalla PSD2? I primi documenti in consultazione su Strong Authentication e regole di “passaporto” per gli Istituti di Pagamento comunitari

Come orientarsi tra le novità che emergono dall’entrata in vigore del regolamento Europeo sulle Interchange Fee dei pagamenti con carta, che pone un limite alle commissioni dei pagamenti con carte e introduce nuove regole di trasparenza

Analisi dei maggiori cambiamenti che la PSD2 indurrà nel mercato dei pagamenti digitali nei prossimi anni

Analisi delle disposizioni più importanti e degli effetti per esercenti e consumatori

Siamo nel 2014 e la Commissione per i problemi Economici e Monetari (ECON) ha espresso una posizione a favore sulla proposta di revisione della PSD e sul regolamento che pone un limite alle commissioni dei pagamenti con carte

Che cos’è e che effetti potrà avere il negative Scope nell’ambito della PSD

La nuova direttiva sui servizi di pagamento al metà del 2013 quando la la Commissione Europea ha varato la nuova direttiva sui servizi di pagamento e una proposta di regolamento per definire un tetto alle commissioni.

Il punto della situazione nella fase di attesa della PSD, con il legislatore comunitario sempre più attento al tema dei digital payment e alla necessità di introdurre una nuvoe regolamentazione

La direttiva europea, spiega un report dello Swift Institute, dovrebbe aprire ulteriormente il mercato europeo dei pagamenti entro la fine del 2017 e incentivare la competizione, in particolare in quella sui digital payment

