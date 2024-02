Revolut Business: opzione conto ideale per PMI e professionisti

In un mondo sempre più digitalizzato, Revolut Business emerge come una soluzione innovativa, pensata per rispondere alle esigenze di flessibilità e immediatezza delle imprese e dei professionisti per gestire efficacemente le finanze aziendali. Una nuova opportunità per rendere l’Italia una cashless society.

Ecco i vantaggi che offre una piattaforma bancaria completamente digitale, dal processo di onboarding agli aspetti legati alla sicurezza, dalle condizioni economiche per la gestione del conto alle opportunità per ottimizzare i flussi finanziari aziendali.

Revolut Business: perché un conto innovativo per aziende e professionisti

Nell’era digitale, l’innovazione finanziaria è un fattore cruciale per le aziende che desiderano mantenere un vantaggio competitivo. Revolut Business si presenta come una soluzione bancaria innovativa, progettata appositamente per soddisfare le esigenze specifiche di imprenditori e professionisti.

Con funzionalità come pagamenti internazionali senza commissioni, cambio valuta al tasso interbancario e accesso a una serie di strumenti di gestione finanziaria, la versione business della super app offre un valore aggiunto significativo rispetto ai tradizionali servizi bancari. Inoltre, grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla possibilità di gestire il conto direttamente dallo smartphone o dal computer, Revolut Business risulta estremamente pratico e flessibile.

L’obiettivo consite nell’offrire una combinazione di velocità, convenienza, strumenti avanzati e flessibilità per rendere la gestione finanziaria aziendale più efficiente e facile.

I vantaggi del conto Revolut Business per le aziende

Le principali ragioni per cui Revolut Business è considerato un conto innovativo sono: velocità e facilità di apertura, pagamenti internazionali convenienti, strumenti di gestione finanziaria avanzati, carte aziendali flessibili, integrazioni con altri strumenti aziendali e il supporto di oltre 100 Paesi.

Con Revolut Business, è possibile aprire un conto in pochi minuti direttamente dall’app mobile, senza dover recarsi in una filiale bancaria o compilare lunghe procedure burocratiche. Comunque Revolut ha previsto di aprire la sua filiale italiana, con Iban italiano e prestiti personali.

Inoltre consente di effettuare pagamenti internazionali a tariffe molto competitive, senza commissioni nascoste e con un tasso di cambio interbancario (oltre 25 le valute supportate, ma si paga nella valuta locale con oltre 150 valute), permettendo alle aziende di risparmiare sui costi di transazione e gestire le proprie operazioni internazionali in modo più efficiente.

Gli strumenti di gestione finanziaria evoluti spaziano dalla possibilità di creare sottocategorie di spesa alla gestione fatture fino al tracciamento delle entrate e delle uscite. Strumenti che consentono di avere una visione chiara delle finanze aziendali e di prendere decisioni informate. Il processo decisionale basato sui dati è infatti un grande valore aggiunto.

Fornisce inoltre carte aziendali da associare al conto principale o assegnare a dipendenti o collaboratori. L’obiettivo è quello di gestire in modo più efficiente le spese aziendali, impostare limiti di spesa e monitorare le transazioni in tempo reale.

Le integrazioni con una serie di strumenti aziendali popolari, come software di contabilità e di gestione delle spese, semplifica infine l’automazione dei processi finanziari e consente di risparmiare tempo prezioso.

Confronto con altre soluzioni: perché Revolut Business spicca nel settore

Revoluto Business emerge per diversi motivi che lo differenziano dalle soluzioni tradizionali offerte dalle banche e da altre fintech: per la sua interfaccia intuitiva e user-friendly, che ne esemplifica agilità e facilità d’uso; per le tariffe competitive, con il tasso di cambio interbancario, senza commissioni nascoste, consentendo alle aziende di risparmiare sui costi di transazione e di gestire in modo più efficiente le operazioni internazionali.

Altro punto di forza è l’ampia gamma di servizi, come la possibilità di creare sottocategorie di spesa, gestire le fatture, dividere le spese tra dipendenti e collaboratori, e molto altro ancora. Consente così alle aziende di semplificare e automatizzare i processi finanziari, risparmiando tempo e risorse.

Il supporto multivaluta, inoltre, permette alle aziende di gestire i propri fondi in diverse valute senza dover aprire conti separati. Un vantaggio per le aziende che operano a livello internazionale o che hanno fornitori e clienti in diverse parti del mondo.

Revolut Business offre infine integrazioni con diversi strumenti aziendali, come software di contabilità e di gestione delle spese, per integrare il conto nei processi e sistemi esistenti, semplificando ulteriormente la gestione finanziaria aziendale.

Guida passo dopo passo all’onboarding con Revolut

L’onboarding con Revolut è un processo semplice ed efficace, concepito per facilitare l’accesso all’ecosistema di servizi offerti dalla piattaforma. Dopo aver completato la registrazione dell’account aziendale fornendo i dettagli richiesti, gli utenti possono accedere alla dashboard da cui gestire tutte le operazioni.

Dalla dashboard è possibile aggiungere membri del team al conto per delegare responsabilità specifiche, impostare limiti di spesa per i vari dipendenti e monitorare in tempo reale le transazioni effettuate. Inoltre, grazie all’integrazione con strumenti fintech popolari come Xero o Slack, è possibile automatizzare diverse operazioni, rendendo la gestione finanziaria ancora più efficiente.

Come funziona il conto Revolut Business per ottimizzare le operazioni

Per iniziare, si scarica l’app Revolut Business sul proprio dispositivo mobile, sia per iOS che per Android. Una volta aperts l’app, si fai clic su “Crea un account” per avviare il processo di registrazione. Occorre fornire alcune informazioni di base, come il nome del’azienda, il proprio nome e cognome, l’indirizzo email e il numero di telefono.

Successivamente, è chiesto la verifica della propria identità. Seguendo le istruzioni fornite nell’app per scattare una foto del proprio documento d’identità (come la carta d’identità o il passaporto), si scatta una foto del proprio volto per il riconoscimento facciale.

Si forniscono ulteriori informazioni aziendali, come l’indirizzo, la natura dell’attività e il numero di dipendenti, per aiutare la super app a personalizzare il proprio account in base alle esigenze.

A questo punto si sceglie il piano fra i piani tariffari, ognuno con funzionalità e limiti differenti, selezionando quello che meglio si adatta alle esigenze della propria azienda. Infatti è sempre possibile cambiare il piano in seguito se necessario.

Dopo aver fornito tutte le informazioni richieste, l’account viene sottoposto a verifica e approvazione da parte di Revolut Business, un processo di verifica che potrebbe richiedere qualche giorno lavorativo. In seguito all’approvazione, si riceve una notifica nell’app per attivare il conto. Infatti è sufficiente seguire le istruzioni fornite per completare l’attivazione e configurare il conto, personalizzando le impostazioni, aggiungendo collaboratori, creando sottocategorie di spesa e altro ancora.

Inoltre è possibile assegnare carte ai propri dipendenti e impostare limiti di spesa per ciascuna carta.

Una volta completati tutti i passaggi precedenti, il conto Revolut Business è pronto per iniziare a ricevere e inviare pagamenti, gestire le finanze aziendali e beneficiare delle funzionalità avanzate offerte.

Quanto costa gestire un conto Revolut Business

Revolut Business offre quattro piani tariffari progettati per adattarsi a diverse esigenze aziendali. Il piano Basic, come suggerisce il nome, non prevede costi mensili e consente di effettuare pagamenti locali gratuiti fino a un certo limite. I piani Grow (da 19 euro al mese, ma si risparmia fino al 24% con il piano annuale) e Scale (da 79 euro al mese, ma con risparmio fino al 21% con il contoi annuale), invece, offrono una serie di servizi aggiuntivi come l’accesso prioritario al supporto clienti, limiti più alti per i prelievi agli sportelli automatici e pagamenti internazionali gratuiti fino a un determinato importo. Infine il conto Enterprise è personalizzato, su misura per le aziende di dimensioni maggiori.

Il costo di questi piani varia in base ai servizi inclusi e alle dimensioni dell’azienda. Indipendentemente dal piano scelto, Revolut garantisce trasparenza totale sui costi associati alla gestione del conto.

Requisiti e documentazione necessaria per aprire un conto Revolut Business

Per aprire un conto Revolut Business, ci sono alcuni requisiti necessari: avere almeno 18 anni, un’attività commerciale registrata in uno dei Paesi supportati dall’app, disporre di un indirizzo email valido e scaricare Revolut Business sul proprio dispositivo mobile.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria, Revolut Business richiede un documento valido di identità (passaporto o carta d’identità nazionale) e il certificato di registrazione della propria attività commerciale o, in caso di libero professionista con un’attività legittima, il numero di partita IVA e un documento datato che attesti il proprio indirizzo, come una bolletta di servizi pubblici o un estratto dei conto bancari. Bisogna inserire il nome dell’azienda, l’indirizzo e i dettagli fiscali.

Come effettuare la transizione da Revolut a Revolut Busines

Per effettuare la transizione da un account personale Revolut a un account Revolut Business, si apre l’app sul proprio dispositivo mobile per accedere al proprio account personale, si tocca l’icona del profilo nell’angolo in alto a sinistra dello schermo, scorrendo verso il basso fino a trovare l’opzione da selezionare: Apri un conto aziendale.

Altri passaggi da seguire consistono nell’indirizzare alla pagina di registrazione di Revolut Business, fornendo le informazioni richieste sulla propria attività commerciale, come il nome dell’azienda, il settore, l’indirizzo ed altre informazioni pertinenti.

Una volta caricati i documenti richiesti per la verifica dell’azienda, come il certificato di registrazione aziendale e il documento di identità del rappresentante legale, si completa la registrazione.

A questo punto il team di Revolut Business valuterà la richiesta, anche chiedendo ulteriore supporto documentale o informazioni aggiuntive. Dopo l’approvazione, si riceve una notifica con cui accedere al nuovo account aziendale.

Il processo di transizione potrebbe richiedere del tempo per la verifica e l’approvazione, ma, per accelerarlo, conviene fornire tutte le informazioni richieste, caricando i documenti corretti.

Sicurezza e affidabilità del conto Revolut Business

La sicurezza è una priorità assoluta per Revolut che ha raddoppiato il team FinCrime, implementato misure robuste per proteggere i dati e i fondi dei suoi clienti. Tutte le transazioni sono crittografate con gli standard di sicurezza più elevati e l’accesso all’account è protetto da autenticazione a due fattori. Inoltre, Revolut dispone di sistemi interni avanzati che monitorano costantemente le attività sospette per prevenire frodi o abusi. Nel caso improbabile in cui si verifichi un problema, il team di assistenza clienti di Revolut è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Queste misure, insieme alla licenza bancaria europea di Revolut, assicurano la massima affidabilità del conto Revolut Business.

In un mercato in continua evoluzione e digitalizzazione, la scelta di strumenti finanziari adeguati diventa cruciale per le aziende e i professionisti che cercano soluzioni efficaci e innovative. Revolut Business rappresenta una risposta concreta a queste esigenze, offrendo unaione del conto intuitiva, trasparente nelle spese e sicura. L’onboarding guidato consente un approccio semplice ed efficiente, mentre gli standard di sicurezza elevati confermano l’affidabilità dell’offerta. In definitiva, la proposta di Revolut Business si distingue nel panorama delle soluzioni B2B per la sua capacità di coniugare innovazione tecnologica, praticità operativa e un costante impegno nella protezione dei dati e delle transazioni dei suoi clienti. Un’opzione da considerare attentamente per chi intende navigare con successo nel complesso mondo della finanza digitale aziendale.

Le misure per proteggere il conto Business

Revolut Business adotta diverse misure per garantire la sicurezza e l’affidabilità dei conti aziendali.

Innanzitutto la protezione dei dati (crittografati e archiviati in modo sicuro) e l’autenticazione a due fattori (2FA attraverso un codice generato dall’app o l’uso di un dispositivo di sicurezza fisico per confermare le transazioni).

Molto importanti è il controllo delle transazioni. Infatti è possibile impostare limiti di spesa e bloccare determinati tipi di transazioni per proteggere l’account aziendale da utilizzi non autorizzati.

Altra priorità sono le notifiche in tempo reale sulle transazioni effettuate sul conto.

Altre misure di sicurezza di Revolut Business sono il blocco temporaneo e sblocco dell’account (in caso di smarrimento o furto della carta). Infine la conformità normativa della super app, sia dal punto di vista di autorizzazioni e regolamentazione, sia sotto il profilo dele normative anti-riciclaggio (AML) e di Know Your Customer (KYC).

Si consiglia comunque di adottare buone pratiche di sicurezza, come l’utilizzo di password robuste (da proteggere dal phishing e attacchi di tipo social engineering), da conservare in un Password Manager. Altra buona pratica è aggiornare regolarmente l’app Revolut per garantire la massima protezione.

Strategie per sfruttare al massimo le potenzialità di Revolut Business

Per trarre il massimo le potenzialità di Revolut Business, occorre gestire i pagamenti internazionali, beneficiando anche del trasferimento di denaro istantaneo tra conti Revolut Business, rendendo più efficienti le transazioni con fornitori e partner in tutto il mondo.

Altre strategie cxonsistono nel controllo delle spese aziendali, nella creazione di budget, nella gestione dei team, nell’integrazioni con strumenti di contabilità e nei prestiti aziendali, per coprire le esigenze di liquidità della propria attività.

Infatti è possibile impostare limiti di spesa, bloccare categorie specifiche di transazioni e ricevere notifiche in tempo reale per mantenere il controllo sulle spese aziendali.

Le funzionalità di budgeting di Revolut Business permettono inoltre di pianificare e monitorare le spese aziendali. Altro vantaggio deriva dall’impostare obiettivi di spesa, suddividendo le spese per categoria e ricevendo report dettagliati sull’utilizzo dei fondi aziendali.

Revolut Business offre integrazioni con software di contabilità popolari per semplificare la registrazione delle transazioni aziendali e la generazione di report finanziari.

Infine offre anche servizi di prestito per le aziende, per accedere a finanziamenti per coprire le esigenze di liquidità della tua attività.

Esplorando le funzionalità offerte dall’app, è possibile individuare quelle con cui migliorare la gestione finanziaria della propria azienda, in base alle esigenze specifiche.