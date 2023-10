La partnership fra Cofidis e Samsung Electronics Italia punta ad attivare un nuovo servizio di dilazione di pagamento online. Ecco quali vantaggi offre.

Partnership fra Cofidis e Samsung Electronics Italia: all’insegna del Bnpl

La nuova collaborazione fra Cofidis Italia e uno dei principali attori nel settore della tecnologia e dell’elettronica di consumo è un accordo strategico. Ai consumatori finali offre la possibilità di attivare un servizio per pagare online a rate.

Si chiama PagoDIL eCommerce, l’innovativa soluzione di pagamento digitale dilazionato di Cofidis nello store online di Samsung.

Ora attivo su tutte le categorie dello store online, PagoDIL eCommerce permette ai clienti di Samsung Italia di dilazionare gli acquisti fino a 12 mesi.

Così le opportunità di acquisto dei clienti si ampliano, permettendo all’azienda di incrementare le vendite e allargare la clientela.

“Il nostro obiettivo è consentire ai consumatori di avere un servizio capace di rispondere alle esigenze di tutti lungo tutto il percorso di acquisto. La collaborazione con Cofidis ci consente di offrire

nuove utili modalità di acquisto sul nostro shop online che vanno ad ampliare la nostra offerta in modo da rendere più semplice ogni spesa”, commenta Daniela Denise Demarco, Head of eCommerce di Samsung Elecronics Italia.

Sinergia a favore della flessibilità nei pagamenti

La sinergia permetterà ai clienti finali di avvantaggiarsi di una maggiore flessibilità nei pagamenti e di accedere a prodotti di alta qualità in modalità conveniente per tutti.

“Questa nuova importante partnership dimostra non solo la nostra forza nel canale eCommerce, ma anche il continuo impegno di Cofidis nell’offrire soluzioni di pagamento innovative e altamente flessibili, progettate per semplificare l’esperienza di acquisto dei consumatori e per far crescere in modo sostenibile il business dei nostri partner”, conclude Luca Giambartolomei, Direttore Commerciale di Cofidis Italia.