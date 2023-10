Secondo l'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, a trainare i pagamenti digitali sono quelli effettuati tramite mobile e wearable, in crescita a tripla cifra. Ecco come funzionano i dispositivi di pagamento indossabili e quali vantaggi offrono [...]

Grazie alla tecnologia Near Field Communication (NFC) e ai Pos abilitati, pagare con smartwatch e smartband è comodo e alla portata di tutti. Ecco come funzionano i dispositivi di pagamento indossabili e quali vantaggi offrono.

Gli orologi intelligenti, come Apple Watch con Apple Pay o i dispositivi analoghi con Google Pay (Samsung Galaxy Watch, Google Pixel Watch e le alternative di Huawei, Fitbt eccetera) sono dispositivi contactless, ideali per pagare con lo smartwatch con un semplice tocco. Senza dover estrarre il telefonino o il portafoglio o la carta di credito. Perfetti per comprare il biglietto a bordo dell’autobus e in molte altre situzioni.

Il pagamento contactless tramite smartwatch è soggetto alle stesse policy di sicurezza delle transazioni con carte di credito o di debito. Tuttavia, come per i pagamenti con smartphone, occorre assicurarsi di aggiornare costantemente il proprio smartwatch, installando gli ultimi update di sicurezza per proteggere le proprie informazioni personali e finanziarie.

Un pagamento contactless, o mobile payment, si basa sulla tecnologia NFC. Per utilizzare un smartwatch contactless per pagare occorre seguire alcuni passaggi: verificare la compatibilità; configura il proprio smartwatch; aggiungere le carte di pagamento; pagare con lo smartwatch.

Lo smartwatch infatti deve includere la tecnologia NFC e il sistema operativo deve supportare i servizi di pagamento contactless. Per esempio, Apple Watch è dotato di Apple Pay, Samsung Galaxy Watch di Samsung Pay, Google Pixel Watch di Google Pay e così via.

Per configurare lo smartwatch, bisogna scaricare l’applicazione dedicata sullo smartphone, seguendo le istruzioni per collegare lo smartwatch. Si devono inoltre inserire le informazioni della propria carta di credito o di debito nell’account.

Una volta configurato, è possibile aggiungere le carte di pagamento all’applicazione. Ciò potrebbe richiedere l’inserimento dei dettagli della carta o semplicemente scansionare la carta stessa.

Quando lo smartwatch è pronto per pagare, è sufficiente aprire l’applicazione sullo smartwatch, selezionando la carta di pagamento desiderata. Basta avvicinare lo smartwatch al POS, per completare la transazione. Quando è richiesta l’autorizzazione tramite PIN, basta immettere l’impronta digitale o effettuare il riconoscimento facciale, a seconda delle impostazioni dello smartwatch.

I benefici di pagare con lo smartwatch e la tecnologia indossabile sono numerosi. I vantaggi dei contactless payments con smartwatch e NFC sono la comodità, la velocità, la sicurezza, la flessibilità, la fluidità dell’esperienza di pagamento riducendo il contatto fisico, la portabilità, la tracciabilità e l’ampia accettazione.

Con i pagamenti contactless, non è necessario estrarre la carta di credito o di debito dal portafoglio. O lo smartphone dalla borsa o dalla tasca. Basta avvicinare lo smartwatch al lettore contactless per effettuare il pagamento in modo comodo e semplice.

I pagamenti contactless avvengono in pochi secondi, rendendo l’esperienza di pagamento molto più veloce rispetto a estrarre la carta o lo smartphone.

La tecnologia NFC che abilita i pagamenti contactless è sicura. I dati di pagamento sono infatti crittografati e il processo di autenticazione richiede l’uso della biometria (impronta digitale o riconoscimento facciale) per confermare la transazione. Invece il PIN può essere smarrito o carpito in maniera fraudolenta.

In pandemia abbiamo tutti imparato ad aver maggior cura dell’igiene personale e a ridurre il contatto fisico. Dunque i pagamenti contactless, che consentono di evitare di toccare superfici comuni come tastiere POS o scambiare denaro fisico,

Un smartwatch è indossabile ha elevata Portabilità. Sempre a portata di mano, quindi non rende necessario portare con sé il portafoglio o la carta di credito. Questo è particolarmente utile quando si pratica lo sport o si è in movimento.

I pagamenti contactless effettuati con uno smartwatch possono essere facilmente tracciati tramite l’app o il servizio in uso. Dunque è facile mantenere la tracciabilità delle spese, anche per scopi di gestione finanziaria.

La tecnologia NFC è sempre più diffusa e quasi tutti gli esercizi commerciali accettano pagamenti contactless. Usare lo smartwatch per pagare in diversi negozi, ristoranti e trasporti pubblici, è sempre più alla portata di tutti.

Tuttavia è importante ricordarsi che non tutti i negozi o POS sono in grado di accettare pagamenti contactless o supportare la tecnologia NFC, soprattutto fuori dai centri urbani. Inoltre è fondamentale proteggere lo smartwatch per evitare utilizzi non autorizzati nel caso in caso di smarrimento o furto.

Wearable payments: pagare in modo pratico ed efficiente

I wearable payments, come per esempio la possibilità di pagare con smartwatch o smartband (tecnologia indosssabile al polso), offrono un modo pratico ed efficiente per effettuare transazioni.

Per esempio, Adyen ha siglato una partnership con QC Terme, per usare i pagamenti con i dispositivi indossabili – braccialetti digitali impermeabili – nel lussuoso centro benessere di New York del gruppo italiano del settore termale-turistico, pagando l’esperienza wellness direttamente dal proprio polso nella spa di QC NY. Essi consentono di effettuare pagamenti per accedere a servizi e prodotti aggiuntivi premium nel centro benessere, anche a chi non possiede uno smartwatch subacqueo. Offrono un’esperienza di acquisto senza attriti, rendendo l’acquisto di un drink in piscina molto semplice, senza interrompere l’esperienza rilassante alla spa per recarsi all’armadietto e recuperare la carta di credito. Al centro benessere permettono di aumentare il flusso di entrate.

Gli smartband sono i braccialetti indossabili e differiscono dagli smartwatch perché sono più focalizzati su salute e fitness, dunque hanno meno funzionalità degli orologi intelligenti.

Quelli per i pagamenti contactless sono dispositivi indossabili che consentono di effettuare pagamenti senza contatto grazie alla tecnologia NFC. Essa consente la comunicazione a breve distanza tra due dispositivi abilitati a NFC, come una smartband e un terminale di pagamento.

Gli smartband per i pagamenti contactless prevedono la registrazione, il caricamento, il pagamento e la conferma.

Per iniziare a utilizzare una smartband per i pagamenti contactless, è necessario registrarla presso un istituto finanziario o un fornitore di servizi di pagamento. Durante la registrazione, si associano i dati della carta di pagamento alla smartband.

Una volta registrata, è possibile caricare denaro sulla smartband collegandolo al conto bancario o tramite altre modalità di ricarica consentite dal fornitore di servizi di pagamento. Il denaro servirà per effettuare i pagamenti con lo smartband.

Per effettuare un pagamento, basta avvicinare la smartband al terminale di pagamento abilitato a NFC. Il terminale riconoscerà la smartband e chiederà di confermare l’importo del pagamento. Potrebbe essere richiesta anche l’autenticazione tramite PIN o impronta digitale, a seconda delle configurazione di sicurezza del dispositivo.

Dopo aver confermato l’importo, il pagamento verrà elaborato e la transazione sarà completata. L’utente riceve una conferma del pagamento tramite il terminale di pagamento e, in alcuni casi, anche tramite lo smartband, attraverso un segnale o una notifica.

Il successo dei sistemi invisible payments

Secondo l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, a trainare i pagamenti digitali sono i pagamenti tramite mobile e wearable, in crescita a tripla cifra (+107%).

I pagamenti NFC (Near Field Communication) sono quelli contactless, legati al modello classico delle carte di credito, offerti dalle Big Tech.

Secondo Nexi, la Paytech europea, nel 2022 si è verificato un incremento del 134% delle transizione in volume con smartphone e wearable tech – la tecnologia indossabile come gli smartwatch – in negozio in Italia. Il risultato supera la media di mercato fotografata dai dati dell’Osservatorio (+122%).

Registrano una crescita del 53%, inoltre, le carte Nexi registrate su app di pagamento come Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay. Dati che confermano come flessibilità e comodità siano requisiti sempre più centrali e strategici nell’ecosistema dei pagamenti digitali: sia nelle soluzioni di pagamento che in quelle di incasso. Il SoftPOS di Nexi (e dei player concorrenti) risponde proprio a queste esigenze. Infatti è un’app che gli esercenti possono scaricare sul proprio smartphone per accettare pagamenti digitali direttamente tramite il dispositivo in uso, senza intermediazioni.

