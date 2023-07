Adyen Data Connect Marketing permette ai retailer di ricevere una visione a 360 gradi dei clienti, sia in store che online, per migliorare il customer journey. Ecco come [...]

Adyen svela Data Connect Marketing, la soluzione per i retailer che offre una visione unificata dei dati dei pagamenti.

Ecco come migliore il customer journey e proporre programmi fedeltà personalizzati.

Adyen Data Connect Marketing: i vantaggi

La nuova soluzione di Adyen permette ai retailer di ricevere una visione a 360 gradi dei clienti, mettendo in collegamento gli identificatori di pagamento unici tra i vari canali. Permette infatti di conoscere meglio la propria clientela, sia in store che nell’eCommerce.

Oggi a fare la parte del leone dei pagamenti (82%) sono le transazioni che avvengono in negozio. Data Connect for Marketing offre il vantaggio di abbinare il 25% delle transazioni non identificate in negozio ai profili dei clienti online.

Grazie a questa funzionalità, i brand possono far emergere dati “nascosti”, agevolando l’attribuzione delle transazioni in negozio ai profili noti dei clienti nel loro CRM.

Si supera così l’ostacolo per comprendere il customer journey delle aziende di vendita al dettaglio omnicanale, soprattutto colmando il gap tra le esperienze in negozio e online. I retailer oggi denunciano un grave “punto cieco” che non risolvono nemmeno app di terze parti poco affidabili.

Data Connect for Marketing permette invece alle aziende di utilizzare i dati di pagamento disponibili per ottenere una visione unificata del customer journey. I vantaggi sono significativi: ottimizzare il tasso di fidelizzazione, poiché il 68% dei consumatori vorrebbe sconti personalizzati dai rivenditori dove acquista più regolarmente; ricevere un‘esperienza di acquisto più personalizzata, poiché il 48% dei consumatori preferisce rivenditori che registrano preferenze e comportamenti di acquisto per perfezionare la shopping experience.

I clienti della soluzione

Pepe Jeans sta già impiegando il prodotto di Adyen, mentre Salesforce ha realizzato un‘interfaccia per l’integrazione.

“Il nostro principale obiettivo è quello di comprendere meglio i nostri clienti”, commenta Angel Vázquez Cabezas, Head of Customer Success di Pepe Jeans: “Data Connect for Marketing ci aiuta a identificare i singoli clienti che effettuano acquisti con noi attraverso i diversi canali, talvolta con registrazioni differenti. Questo ci permette di comunicare meglio con i singoli clienti, offrendo esperienze davvero personalizzate e veloci”.

Secondo Adyen, il 39% delle aziende globali non propone programmi di loyalty per premiare la fedeltà dei clienti.

“Data Connect for Marketing ha lo scopo di migliorare l’esperienza dei clienti, utilizzando la piattaforma unificata di Adyen per unificare le transazioni attraverso diversi canali in un unico profilo cliente”, sottolinea Brian Dammeir, Global Head of Unified Commerce di Adyen.

“Questo significa che possiamo aiutare le aziende a fidelizzare i clienti e a sbloccare nuove opportunità attraverso l’integrazione con la piattaforma Adyen”, conclude Dammeir.