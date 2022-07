A Roma il biglietto contactless dell’Atac si paga a bordo dell’autobus. Infatti è arrivato anche nella Capitale il primo bus sperimentale Tap&Go con tariffa best fare.

Dotato di lettore contactless, il servizio permette di pagare il biglietto sull’autobus mediante carte di pagamento. Ecco i prossimi passi, finita la fase di test.

Il biglietto contactless sale a bordo dell’Atac

Il primo bus sperimentale Tap&Go fa parte di un progetto, in corso di realizzazione con la collaborazione di Mastercard. Dal prossimo ottobre il servizio verrà gradualmente esteso all’intera flotta di superficie di lettori contactless. Entro la fine dell’anno, Atac completerà le operazioni.

“Dopo il successo del lancio di Tap&Go nella metro della Capitale a fine 2019″, Luca Corti, Vice President Business Development Italia di Mastercard, è giunto il momento di “estendere ulteriormente il servizio rendendolo ora disponibile anche sui mezzi di trasporto di superficie. Questo servizio innovativo, infatti, permette non solo di inaugurare una nuova modalità

di utilizzo dei trasporti nell’area romana, in linea con l’evoluzione digitale che stanno vivendo le città in Italia e nel mondo, ma risponde anche all’accresciuta attenzione per la sostenibilità, permettendo di risparmiare ingenti quantità di carta, tipiche dei titoli di viaggio tradizionali”.

“In questo contesto, come player tecnologico, ci impegniamo ad essere una forza trainante del settore pubblico e privato e a supportare le città in questo cambiamento in chiave smart e sostenibile, fornendo tutti gli strumenti e le strutture necessari a rispondere alle nuove esigenze di un mondo in continua evoluzione”, conclude Corti.

Le cifre di Tap&Go

Il servizio Tap&Go è in forte crescita. I cittadini acquistano con carta oltre il 20% dei BIT validati in metro, con picchi di oltre 40.000 tap giornalieri.

Dal lancio del servizio, a settembre 2019, il servizio conta oltre 11 milioni di biglietti contactless.

Inoltre, Atac permette ai clienti di accedere al servizio di trasporto in metro, acquistando il titolo di viaggio con carta direttamente al tornello. La collaborazione con Mastercard infatti permette di semplificare, offrendo la tariffa best fare.

Infatti il biglietto contactless applica la tariffa più conveniente in base al numero di viaggi effettuati. Invece la funzionalità di white list consente di comprare online l’abbonamento mensile sulla carta di pagamento e di utilizzarla direttamente per accedere al servizio senza bisogno di possedere una tessera Metrebus.