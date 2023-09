Il colosso dell'eCommerce ha aggiornato la tecnologia di vendita al dettaglio Just Walk Out, che ora permette ai clienti di pagare addebitando il pagamento in automatico sulla loro carta di pagamento [...]

Il nuovo sistema di cassa Just Walk Out di Amazon sfrutta i tag Rfid per tracciare gli acquisti di abbigliamento.

Ecco quali vantaggi offre al retail per rendere più fluidi e semplificare i pagamenti digitali.

Just Walk Out di Amazon si aggiorna ai tag Rfid

Amazon ha aggiornato la versione della sua tecnologia di vendita al dettaglio Just Walk Out. Essa consente ai clienti di saltare le file alle casse quando effettuano un acquisto, addebitando il pagamento in automatico sulla loro carta di pagamento.

Il sistema precedente sfruttava una combinazione di telecamere montate sul soffitto, sensori sugli scaffali e tecniche di visione computerizzata per consentire ai clienti di fare acquisti e poi lasciare il negozio senza aspettare di pagare.

Il nuovo sistema, invece, progettato per i rivenditori di abbigliamento, utilizza invece tag RFID (Radio-frequency identification) che consentono ai clienti di prendere vestiti, scarpe, cappelli e altro ancora e di uscire dal negozio senza dover fare la fila per pagare.

Secondo Amazon, il sistema consentirebbe persino ai clienti di indossare i loro acquisti fuori dal negozio.

I vantaggi della tecnologia

La nuova versione di Just Walk Out può espandersi oltre i prodotti che si trovano sugli scaffali o sui tavoli, dove le telecamere possono osservare quali articoli vengono presi. Nei negozi di abbigliamento, i clienti prendono gli articoli dagli appendiabiti e dagli scaffali, li provano e poi li lasciano nel camerino o su altri scaffali, se non sono graditi. Ciò metterebbe in crisi l’originale tecnologia Just Walk Out di Amazon, in quanto non saprebbe quali articoli vengono acquistati o scartati.

I tag Rfid, invece, sono già presenti dai negozi al dettaglio per gestire e tracciare l’inventario. Ciò ha prodotto l’idea di utilizzarli per il Just Walk Out. Amazon osserva che sono anche convenienti e facili da implementare, pur offrendo la stessa esperienza di acquisto senza casse del sistema precedente.

Per funzionare, ogni articolo in vendita nel negozio è dotato di etichetta Rfid unica. I clienti prendono ciò che preferiscono e poi escono da un cancello di uscita dove è sufficiente toccare la loro carta di credito o di debito o posare la mano su un dispositivo di pagamento con lettore palmare Amazon One.

Mentre attraversano il cancello, i lettori Rfid leggono le etichette Rfid dei loro abiti e degli altri articoli e addebitano il pagamento sulla carta del cliente. I clienti ricevono poi una ricevuta digitale sul sito.

Amazon ha siglato una partnership con il fornitore di sensori Rfid e di soluzioni di identificazione digitale Avery Dennison per la sua nuova tecnologia Just Walk Out.

Il colosso dell’eCommerce ha già testato la nuova tecnologia alla Climate Pledge Arena di Seattle, a Washington, per alcune partite alla fine della stagione di hockey su ghiaccio dei Seattle Kraken.