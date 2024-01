Tempo di partnership fra Scalapay e Talea Group

Nasce la partnership fra Scalapay e Talea Group, per rendere l’esperienza d’acquisto più versatile e sicura.

Al centro della sinergia sono i pagamenti Buy Now Pay Later (Bnpl), per rateizzare i pagamenti dei prodotti sulle piattaforme del Gruppo Talea.

La partnership fra Scalapay e Talea Group

Frutto del rebranding di Farmaè S.p.A. e specializzata nell’eRetailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese, Talea Group ha scelto la piattaforma italiana del Buy Now Pay later per aumentare flessibilità e sicurezza.

La collaborazione incentiva il processo di sviluppo dell’eRetail, dell’innovazione digitale e della promozione del made in Italy, essendo entrambe i protagonisti già radicati nello scenario imprenditoriale italiano. La partnership, infatti, insegna come la sinergia fra imprese sia una soluzione win win che potenzia il tessuto imprenditoriale del Paese ed offre vantaggi al consumatore.

Nuova tappa per l’accordo: i vantaggi

La partnership rappresenta una seconda tappa della collaborazione tra le due aziende. Segue infatti un periodo di uso del metodo di pagamento di Scalapay sulla piattaforma Amica Farmacia e Beautyè, entrambe di Talea Group.

Ora la partnership si estende agli altri brand del Gruppo. Anche i clienti delle piattaforme Farmaè, DocPeter, Farmaeurope, Dokidaki, Sanort potranno pagare con Scalapay. Otterranno la disponibilità immediata del prodotto, pagandolo in tre rate presso negozi online e fisici.

Al momento dell’acquisto, il cliente pagherà solo la prima rata, pari ad un terzo del costo totale dell’acquisto, mentre le altre due rate successive saranno addebitate con scadenza mensile. La prima rata, un mese dopo il giorno dell’acquisto e la seconda scatta dopo due mesi. Scalapay invece pagherà immediatamente il costo totale dell’ordine al negozio, assumendosi tutti gli eventuali rischi di frode e mancato pagamento.

Le aziende guadagneranno un vantaggio competitivo nel settore dell’eRetail, grazie a sistemi di pagamento più flessibili e sicuri. Quest’ultimi potranno ampliare la clientela, migliorando anche la gestione delle transazioni, tagliando i tempi e i costi associati e, dunque, aumentando l’efficienza operativa. I

I clienti trarranno beneficio da opzioni di pagamento più flessibili nell’effettuare acquisti, migliorando la capacità di gestire le finanze personali e aumentando la sicurezza negli acquisti online, grazie a misure di sicurezza avanzate integrate nei sistemi di pagamento di Scalapay.

“La sinergia tra la nostra esperienza di acquisto e la tecnologia avanzata di Scalapay nel campo dei pagamenti differiti aprirà nuove frontiere nell’eRetail, permettendoci di anticipare e soddisfare le esigenze sempre più in evoluzione dei consumatori, (…) migliorando non solo le modalità di acquisto, ma anche l’intera esperienza di consumo, rendendola più intuitiva, accessibile e personalizzata“, commenta Riccardo Iacometti, Fondatore e Amministratore Delegato di Talea Group.

“Questa partnership con Talea Group (…) fa seguito all’implementazione di Scalapay come metodo di pagamento sulle loro piattaforme Amica Farmacia e Beautyè”, conclude Simone Mancini, CEO di Scalapay.