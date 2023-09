La nuova edizione, che debutta in occasione dei Giochi Asiatici di Hangzhou, offre un sistema di pagamento da mobile in grado di soddisfare le esigenze dei viaggiatori stranieri in Cina, migliorando così le loro esperienze di viaggio nel Paese. Ecco come [...]

Alipay lancia una versione internazionale per chi viaggia in Cina. Il debutto avviene in concomitanza dei Giochi Asiatici di Hangzhou, per agevolare i visitatori dall’estero. Ecco quali vantaggi offre.

Alipay: i vantaggi della versione internazionale

Il noto servizio di pagamento digitale e di servizi lifestyle cinese ha personalizzato l’app con una versione globale per i viaggiatori che atterrano in Cina.

La nuova versione prevede il supporto linguistico dell’inglese e uno strumento per la traduzione. Ma soprattutto offre un sistema di pagamento da mobile in grado di venire incontro alle esigenze dei turisti internazionali in Cina, migliorando così le loro esperienze di viaggio nel Paese.

La nuova versione inoltre offre un’integrazione dei servizi di viaggio più diffusi: prenotazione di hotel, biglietti aerei, trasporti pubblici, ride-hailing e monitoraggio del tasso di cambio. Comprende infine servizi collegati ai Giochi Asiatici tramite Smart Hangzhou.

I progressi

Dal 2022 Alipay ha siglato varie partnership con le carte internazionali per ottimizzare il servizio di pagamento per i turisti stranieri. Una volta effettuato il download dell’app di Alipay, i viaggiatori si registrano e collegano una carta di credito o di debito internazionale Visa, Mastercard, JCB, Discover e Diners Club.

Saranno dunque in grado di effettuare pagamenti digitali in decine di milioni di esercizi commerciali partner di Alipay in tutta la Cina. A partire da bar, ristoranti, attrazioni turistiche,trasporti pubblici, centri commerciali e bancarelle.

“Continueremo a ottimizzare i nostri prodotti e servizi per servire al meglio i visitatori stranieri in Cina, migliorando la loro esperienza di viaggio con comodi servizi di pagamento da mobile”, ha commentato Yaoyao Jin, responsabile della versione internazionale di Alipay: “Continuiamo ad incoraggiare un numero sempre maggiore di commercianti e fornitori di servizi che operano digitalmente sulla piattaforma Alipay a migliorare i loro servizi appositamente per i turisti internazionali”.