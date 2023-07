Grazie alla partnership fra Tinaba e Ant Group, anche gli italiani in Asia possono usare Alipay+ per pagare.

Ecco come effettuare pagamenti cross-border attraverso QR code.

Tinaba: come pagare con Alipay+ in Asia

Tinaba ha siglato una collaborazione con Ant Group. L’obiettivo è quello di integrare la possibilità di pagamento transfrontaliero presso gli esercenti che Alipay+ supporta.

I viaggiatori italiani clienti del gruppo, possono già effettuare pagamenti cross-border attraverso QR code presso i merchant partner di Alipay+. Il metodo di pagamento funziona sia in Corea del Sud, tramite il supporto di Kakao Pay, sia in Malesia.

Da inizio luglio il servizio è presente anche in Australia e Qatar. Prevista l’ulteriore espansione in futuro in altri Paesi asiatici per coprire tutto il continente.

I vantaggi

Con questo accordo, la clientela italiana di Tinaba può accedere direttamente al più grande network di pagamenti in Asia con oltre 2,5 milioni di negozi.

Tinaba è il primo grande fornitore di servizi fintech in Europa a integrare il metodo di pagamento online e offline, accelerando così la propria espansione globale.

Alipay+ offre una suite di soluzioni di mobile payment globali e unificate, per entrare in contatto con oltre un miliardo di consumatori mobile, e ottenere un’esperienza di pagamento fluida e sicura con l’accesso a promozioni, strumenti di marketing. Inoltre collega i merchant con più eWallet, banche ed altri metodi di pagamento digitale da diversi Paesi.

“Siamo il primo operatore europeo e l’unico in Italia con questo unicum tecnologico: l’unione della rete di pagamenti con carta di credito tipicamente occidentale con quella orientale basata sulla tecnologia QR Code, offrendo alla nostra clientela anche giovanissima la possibilità di pagare in sicurezza dal cellulare praticamente ovunque nel mondo”, commenta Matteo Arpe, presidente di Tinaba.

Grazie alle precedenti collaborazioni tra Ant Group, Tinaba e Banca Profilo come acquirer, avviate nel 2019, già oggi, i turisti cinesi possono pagare e ottenere promozioni con Alipay in migliaia di negozi italiani, ristoranti, taxi e attrazioni turistiche in Italia.