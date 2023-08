Semplificare i pagamenti digitali nel retail

Come utilizzare un unico strumento di pagamento elettronico in grado di selezionare le banche e gli acquirer in base alle migliori condizioni offerte. Ecco cos’è e come funziona Kpay, payment gateway di Konvergence [...]

Nel mondo del retail, l’innovazione non si ferma mai. Nuove forme di pagamento digitale come mobile, contactless, digital wallet, dispositivi wearable, opzioni di acquisto rateale, buoni pasto elettronici e servizi PagoPA, stanno diventando sempre più popolari tra i consumatori.

Le transazioni con strumenti di pagamento digitale in Italia continuano a crescere a doppia cifra: nel 2022 hanno sfiorato i 400 miliardi di euro (pari al 40% dei consumi), valore che comprende sia i pagamenti basati su carte e wallet (390 mld di euro, +18%), sia i pagamenti basati su conto, 7 mld di euro (Dati Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano).

Il problema: districarsi fra i diversi soggetti che autorizzano i pagamenti

Come può chi opera nel settore retail stare al passo con questa rapida evoluzione senza perdere il controllo? Oggi ciascun un punto vendita deve poter accettare, oltre agli strumenti di pagamento tradizionali, anche i buoni pasto elettronici, i pagamenti innovativi, le gift card privative e gestire i servizi a valore aggiunto (VAS) quali i bollettini postali, le transazioni PagoPa, le ricariche digitali, carte prepagate e cofanetti regalo.

Gli esercenti si trovano perciò a doversi districare fra diversi soggetti che autorizzano i pagamenti, acquirer, emettitori di buoni pasto, autorizzatori di servizi Vas. Per loro, risulta decisamente più comodo, semplice ed economico poter disporre di soluzioni integrate che offrano in un’unica piattaforma e su un solo POS la possibilità di gestire tutti gli strumenti di pagamento.

Kpay di Konvergence, una piattaforma centralizzata per i pagamenti elettronici

Konvergence, azienda che opera nell’Information Technology per il Retail, propone Kpay, una piattaforma centralizzata in grado di gestire i pagamenti elettronici in modo sicuro dal punto cassa (e PinPAD) fino al circuito di pagamento.

“Operiamo principalmente nel mercato della Grande Distribuzione Organizzata”, precisa Guerino Di Giacomo, direttore vendite di Konvergence. “La piattaforma Kpay è venduta in modalità software-as-a-service, che garantisce al merchant i livelli di sicurezza necessari nel mondo dei pagamenti elettronici, ma su richiesta anche on-premises. Si tratta di una soluzione certificata PA DSS e certificabile PCI DSS, quindi con alti livelli di sicurezza”.

Kpay è certificata per i circuiti internazionali e domestico per tutta la tratta che va dal terminale PinPAD/POS all’acquirer/issuer autorizzativo. Dispone di una console che consente di definire le regole di indirizzamento dei pagamenti elettronici in base al tipo di carta, verso le destinazioni più convenienti per l’esercente e di analizzare i flussi di pagamento, fino alla singola cassa. I dati di pagamento possono essere esportati per l’analisi in back-office.

KPay è integrabile con le applicazioni software di front-end per abilitare funzioni di pagamento con differenti strumenti (voucher, gift, buoni pasto). “Konvergence ha accordi con tutti gli emettitori di buoni pasto presenti in Italia”, precisa Di Giacomo.

Pagamenti anche in ambiente mobile e digital wallet

Kpay abilita i pagamenti tramite mobile, secondo la logica del POS virtuale. Garantisce anche in ambiente mobile la stessa semplicità dei pagamenti via internet e integra l’interfacciamento verso i nuovi provider di pagamento cardless (o smartphone-based) di ultima generazione, come Satispay, Bancomat Pay e Poste Pay. La scalabilità e la flessibilità di Kpay consentono una facile integrazione con i nuovi strumenti di moneta elettronica: digital wallet di mercato, conti di monetica elettronica conformi alla normativa europea PSD2.

Infine, Kpay offre il supporto alle tecnologie di pagamento nel mondo fisico: mobile pos, smartphone, pagamenti card not present (CNP), host card emulation (HCE), SIM based emulation card NFC, voucher NFC.

Nel futuro di Konvergence ci sono i pagamenti account to account: “Facciamo parte di una società, che si chiama Ibanway, che si sta certificando come istituto di pagamento presso Banca d’Italia; insieme stiamo studiando la possibilità di accettare e promuovere questo tipo di pagamenti”, conclude Di Giacomo.

