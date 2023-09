La partnership debutterà in Italia per ampliarsi in altri Paesi, a partire da Francia e Spagna, grazie all'internazionalizzazione di Visa. Ecco come punta a ridefinire lo scenario del Bnpl [...]

La partnership fra Visa e Scalapay è strategica. Permette agli esercenti l’espansione dell’accettazione dei pagamenti rateali in tutta Europa.

Ecco quali vantaggi porterà al tessuto economico e all’ecosistema fintech, ridefinendo il panorama del Bnpl.

La partnership fra Visa e Scalapay: focus sui pagamenti rateali

La collaborazione debutterà in Italia per ampliarsi in altri Paesi, a partire da Francia e Spagna, grazie all’internazionalizzazione di Visa.

WHITEPAPER Ottimizzare i processi per risparmiare risorse: tutto quello che puoi fare con RPA Robotica Machine Learning

La scala globale dell’infrastruttura di VisaNet, infatti, consentirà a Scalapay ad ampliare la base di esercenti e consumatori che accederanno ai pagamenti rateali Bnpl a breve termine.

In base all’accordo, Scalapay potrà fornire nuove soluzioni di Bnpl per venire incontro alle esigenze in evoluzione dei consumatori che così potranno pagare a rate, combinando controllo e comodità.

Buy Now Pay Later (Bnpl): il panorama italiano

Secondo l’Osservatorio annuale Visa, il 25% dei micro e piccoli esercenti offre già il Buy Now Pay Later (Bnpl) alla propria clientela. Il 32% esprime interesse a proporlo alla propria clientela. Inolre il 54% intende servirsene in ambito acquisti aziendali.

Scalapay ha osservato: una crescita del 48% del valore medio degli ordini fra gli esercenti italiani; un aumento dell’11% del tasso di conversione insieme a un 64% del tasso di ripetizione degli acquisti; un incremento del numero di clienti del 55%.

Fra i consumatori, l’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, di cui Visa e Scalapay sono partner, ha registrato nel 2022 transazioni BNPL a quota 2,3 miliardi di euro in Italia. Hanno dunque messo a segno un incremento del +253% rispetto al 2021, online per l’86%.

L’ecosistema fintech

L’alleanza è volta a rinnovare lo scenario dei pagamenti rateali in Italia, Francia e Spagna.

La partnership, infatti, fra Visa, protagonista dei pagamenti digitali, e Scalapay, piattaforma del Bnpl, coniuga le competenze e la capacità di innovare da parte di entrambe. L’obiettivo è quello di offrire ai consumatori flessibilità nei pagamenti e semplicità d’uso.

Si conferma l’impegno di Visa nella valorizzazione dell’ecosistema fintech, facendolo crescere. Ma anche l’impegno nella strategia di consolidamento di Scalapay in Europa.

“Questo accordo testimonia il nostro impegno nell’innovazione degli ecosistemi di pagamento e delle fintech nei mercati in cui operiamo. Siamo lieti di collaborare con Scalapay per indirizzare al meglio il valore del modello Buy Now, Pay Later, fornendo ai consumatori nuove opzioni di pagamento flessibili e sicure e contribuendo così alla digitalizzazione del Paese. Uniremo le nostre forze anche sul fronte dell’educazione e della sensibilizzazione dei consumatori per promuovere un accesso responsabile alle soluzioni BNPL“, commenta Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia.

“Insieme (a Visa, ndr) ridefiniremo il modo in cui le persone fanno acquisti attraverso i pagamenti rateali, rendendoli più facili, trasparenti e accessibili. Questa partnership è un significativo

passo avanti per consentire ai consumatori di assumere il controllo delle proprie finanze ed effettuare acquisti nella maniera che più si addice al loro stile di vita”, conclude Simone Mancini, CEO di Scalapay.