All'istituto di credito romano con oltre cent'anni di storia fanno capo oltre 3 mila esercenti con circa 5.500 POS in totale, che hanno registrato transazioni per un volume di circa mezzo miliardo di euro. Ecco i termini dell'accordo [...]

La partnership fra Worldline e Banca del Fucino riguarda il merchant acquiring in Italia. Ecco le cifre dell’accordo strategico.

La Banca del Fucino è un istituto di credito romano che ha superato la soglia dei cent’anni di storia.

Ha siglato un accordo strategica con Worldline riguardante l’attività di merchant acquiring di Banca del Fucino.

In particolare, l’operazione prevede il trasferimento dell’attività di merchant acquiring di Banca del Fucino alla controllata italiana di Worldline. Include, inoltre, la sottoscrizione di una partnership commerciale di lungo periodo per distribuire i servizi di acquiring di Worldline mediante la rete di Banca del Fucino.

Banca del Fucino si è avvalsa dell’assistenza di Vitale & Co. nel ruolo di advisor finanziario, dello studio legale Carbonetti per gli aspetti legali, di Deloitte per elaborare la “fairness opinion” sul valore e sulle condizioni dell’operazione e ancora di Deloitte e dello Studio Fantozzi per analizzare le tematiche fiscali.

“La partnership strategica con un partner come Worldline ci consente da un lato di valorizzare la qualità del lavoro svolto dalla nostra rete e di liberare importanti nuove risorse finanziarie per la crescita in aree core; dall’altro di arricchire l’offerta di prodotti e servizi di pagamento evoluti posti a disposizione degli esercenti”, ha commentato l’Ad della Banca del Fucino, Francesco Maiolini.

L’accordo in cifre

Al ramo di merchant acquiring di Banca del Fucino fanno capo oltre 3 mila esercenti con circa 5.500 POS in totale. Nel 2022 hanno registrato transazioni per un volume di circa mezzo miliardo di euro.

Banca del Fucino è dotata inoltre di 36 filiali di rete nazionale. Ha concordato con ‘azienda mondiale nei servizi di pagamento un corrispettivo pari a 25 milioni di euro nell’ambito dell’operazione. Il meccanismo di aggiustamento previsto è in funzione dell’andamento di alcuni obiettivi.

“Puntiamo ad allargare ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano che ha visto un progressivo rafforzamento, oltre a questa operazione con Banca del Fucino, con l’acquisizione di Axepta BNP Paribas prima e successivamente dell’attività di merchant acquiring di Banco Desio”, ha concluso Stefano Calderano, Amministratore Delegato di Worldline Merchant Services Italia.