American Express e Amazon lanciano le carte di credito per le Pmi, per aiutare le imprese nella gestione quotidiana del flusso di cassa.

Assicureranno ai titolari versatilità nei pagamenti e permetteranno di accumulare punti rewards. Ecco come.

American Express e Amazon: al debutto le carte di credito per Pmi

Nel mercato italiano sbarcano Carta Amazon Business American Express e Carta Amazon Business Prime American Express.

Le nuove carte co-branded, a favore delle Pmi, sono il risultato della partnership fra American Express e Amazon Business.

Entrambe le carte ottimizzano l’esperienza di check-out sia su Amazon Business ch sue Amazon.it. Infatti i titolari possono decidere se accumulare Punti Amazon Rewards o differire un pagamento per ogni transazione. Possono scegliere dunque il pagamento sulla base della propria situazione finanziaria.

Le carte offrono la possibilità di pagare a rate o a saldo, per gestire in maniera efficace il loro flusso di cassa. Nel caso di pagamento rateale vengono applicati un TAN del 13,9% e un TAEG del 23,09%. I pagamenti differiti sono fino a 60 giorni (Carta Amazon Business American Express) o 90 giorni (Carta Amazon Business Prime American Express) contro i 21 giorni dei termini di pagamento standard delle carte.

Il costo annuale della Carta Amazon Business American Express è pari a 50 euro, mentre la Carta Amazon Business Prime American Express è gratuita per il primo anno. Dal secondo anno, la quota resterà gratis se la spesa con Carta ha un importo pari o superiore ai 9mila euro all’anno, altrimenti la quota è di 50 euro all’anno.

La carta di credito consente di ricevere: 3 punti Amazon Rewards per ogni 4 euro spesi su Amazon.it e Amazon Business Italia per la Amazon Business American Express (4 punti per il modello Prime); 2 punti per ogni 4 euro spesi per tutti gli altri acquisti effettuati con entrambe le carte.

Le esigenze delle Pmi

Secondo un sondaggio, condotto da American Express e Bva Doxa, il 94% delle Pmi italiane nell’ultimo anno ha cercato di migliorare le finanze aziendali. Fra queste, il 48% ha scelto i classici finanziamenti bancari o offerti da società finanziarie a medio e lungo termine. Invece il 51% ha richiesto lo sgravio offerto dal Governo per accedere ai fondi disponibili, evitando problemi di cashflow e non fermarsi agli acquisti essenziali.

“Le nuove carte”, commenta Enzo Quarenghi, Svp e amministratore delegato di American Express Italia, “sono progettate per facilitare gli imprenditori nella gestione del business, fornendo loro opzioni di pagamento flessibili in grado di ottimizzare il flusso di cassa, e al tempo stesso restituendo loro valore per gli acquisti aziendali quotidiani”.

“Grazie alla collaborazione con American Express le piccole imprese e gli imprenditori avranno una migliore esperienza di acquisto e nuovi benefici ottimizzando al contempo le loro spese”, conclude Gerardo Di Filippo, Head of Amazon Business per l’Italia.