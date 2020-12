Con Epipoli le Gift Card sbarcano su Samsung Pay

Un passo importante verso la digitalizzazione delle Gift Card che, introdotte in Italia dalla stessa Epipoli nel 2006, entrano negli e-wallet degli italiani grazie a Samsung Pay, il sistema di pagamento elettronico di Samsung lanciato in Italia da marzo 2018 [...]

È di Epipoli, gruppo Fintech italiano specializzato in carte prepagate, sistemi di engagement e di couponing, la realizzazione della nuova sezione “Gift Card” all’interno dell’app Samsung Pay, il sistema di pagamento elettronico di Samsung lanciato in Italia a marzo 2018. Grazie a questa sinergia sarà ora possibile acquistare e regalare le Gift Card dei brand più noti e amati, quali per esempio Carrefour, La Feltrinelli, Oviesse e Zalando, includendole nel proprio e-wallet. Le Gift Card potranno essere spese in totale semplicità e sicurezza attraverso il servizio di mobile payment targato Samsung, online o nei negozi fisici dei marchi di riferimento.

Gaetano Giannetto, Fondatore e Presidente di Epipoli, commenta “La mission di Epipoli è di costituire un ponte tra mondo fisico e digitale, fornendo strumenti utili ad agevolare la naturale e necessaria transizione verso una società sempre più cashless. Siamo stati i primi, nel 2006 a introdurre le Gift Card in Italia. Siamo i primi, oggi, a fare in modo che le Gift Card siano acquistabili e spendibili in modalità sempre più innovative, grazie al servizio di mobile payment di Samsung Pay”.

WHITEPAPER Costruire agilità in modo rapido per la tua azienda: 5 passi essenziali Digital Transformation Storage

Oggi Epipoli è un prepaid payment network con 250 Partner in oltre 50.000 punti vendita, e raggiunge con i propri servizi circa 4 milioni di consumatori. Dal 2017, con l’acquisizione del brand Groupalia, è il primo operatore italiano di couponing con 7.000 merchant connessi e 2 milioni di utenti. Solo nel 2019, oltre 2,5 milioni di consumatori hanno acquistato le gift card del Gruppo. Nel 2020 la piattaforma digitale del gruppo, MyGiftCard.it, ha registrato una crescita a tripla cifra sia nel fatturato sia nel numero di Gift Card virtuali vendute.