Le aziende siglano una partnership per innovare la mobilità aziendale dei dipendenti. Ecco la soluzione per offrire un budget ai lavoratori per scegliere la modalità di trasporto preferita a zero emissioni [...]

Satispay adotta FreeNow for Business. La soluzione per la mobilità urbana aziendale consente alle aziende di assegnare ai propri dipendenti un budget. Ecco i vantaggi per le imprese e i lavoratori .

Satispay e FreeNow for Business: la partnership

FreeNow for Business sigla un’alleanza con Satispay per innovare la mobilità aziendale dei dipendenti.

In base alla partnership, Satispay ha adottato il Mobility Budget, permettendo così ai dipendenti di scegliere fra una vasta flotta di veicoli elettrici a zero emissioni.

WHITEPAPER Analisi del Decreto PNRR 2: tutte le novità in materia di pubblico impiego PA Pubblica Amministrazione

In linea con i propri valori di branding e sostenibilità, Satispay raggiunge alcuni obiettivi aziendali. Riduce i costi di parcheggio, taglia i tempi di spostamento del personale e abbatte lo stress dei dipendenti dovuto al traffico.

Inoltre facilita il processo di rimborsi tramite la totale digitalizzazione di rendicontazione.

La super app per la mobilità: i vantaggi per i dipendenti

FreeNow ha pensato una super app pensata per contribuire a migliorare la soddisfazione dei dipendenti, oltre ad aumentare la retention, il welfare aziendale e l’attrazione dei talenti.

FreeNow for Business consente contemporaneamente di abbassare i costi del parco auto e l’impronta di carbonio delle aziende.

La super app consente alle aziende di attribuire ai propri dipendenti un budget. Una somma di denaro individuale da spendere, giornalmente, settimanalmente o mensilmente, scegliendo il mezzo preferito per i propri spostamenti di mobilità in città.

Le modalità di trasporto disponibili in Italia spaziano dal servizio taxi a mezzi di micromobilità come eBike, monopattini eScooter. Tutti spostamenti da pagare con il budget ricevuto via app.

“La flessibilità è la strada da seguire quando si parla di benefit sul lavoro. Una nostra ricerca interna, che ha coinvolto 162 partecipanti tra fleet manager, responsabili degli acquisti, della mobilità e HR manager ha infatti rivelato che tra tre anni, il benefit aziendale più richiesto sarà il budget per la mobilità, che sarà integrato nel 52% delle iniziative, rispetto all’attuale 21%”, commenta Umberto Javarone, General Manager di FreeNow Italia.