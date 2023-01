Satispay sbarca sui POS di Banca Sella, che così rafforza e amplia l’accettazione degli strumenti di pagamento elettronici nei negozi fisici.

Grazie a questo accordo, l’istituto bancario può affiancare i nuovi servizi di mobile payments ai pagamenti con carte di debito e di credito. Per gli esercenti sono nuove opportunità di business.

Satispay sui POS di Banca Sella

Banca Sella integra nei propri POS il network di pagamento Satispay, per consentire ai clienti di pagare con lo smartphone nei negozi: in modo facile, affidabile, rapido e sicuro. In questo modo l’istituto bancario permetterà agli esercenti di affiancare ai pagamenti con carte di debito e di credito, anche i nuovi servizi di mobile payments.

Grazie a questa iniziativa, Banca Sella allarga la gamma di metodi di accettazione degli strumenti di pagamento elettronici in store. Inoltre consente agli esercenti di introdurre nuove modalità per supportare il processo di digitalizzazione dei pagamenti e della propria attività

quotidiana.

Infatti la clientela potrà usare anche l’app Satispay che vanta oltre 3,2 milioni di utenti ed è in continua crescita.

Le soluzioni digitali per i merchant

I POS di Banca Sella sono evoluti e supportano queste opzioni digitali, che ai merchant consentono di usare un’ampia gamma di servizi per accettare i pagamenti mediante carte e altri strumenti elettronici sempre più diffusi in tutto il mondo.

Sono terminali POS Android dotati di fotocamera integrata e display touch, in grado di connettersi via Wifi alla rete 4G o mediante Bluetooth, oltre ad utilizzare anche altre app gestionali.

L’offerta di eCommerce di Banca Sella mette già Satispay a disposizione degli esercenti online, oltre ad altri 250 metodi di pagamento.

“L’integrazione di Satispay rientra nel nostro costante percorso per favorire la digitalizzazione dei pagamenti degli esercenti e offrire nuovi strumenti elettronici alle persone che per i loro acquisti, oltre le carte, utilizzano sempre di più applicazioni e servizi via smartphone”, dichiara Andrea Pozzi, Head of Banking and Payments di Banca Sella.