Satispay, il Cashback di Stato si fa direttamente dall’App

Gli operatori del settore pagamenti iniziano a muoversi per offrire strumenti concreti all’iniziativa Italia Cashless, l’iniziativa promossa dal Governo al fine di incentivare i pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale. In particolare Satispay renderà disponibile ai suoi utenti l’attivazione del Cashback di Stato tramite la propria app, senza la necessità di ricorrere a SPID o App IO. Più nel dettaglio, la nuova funzionalità sarà attivabile direttamente dalla sezione Servizi dell’app e sarà rilasciata in concomitanza con l’inizio del piano. In questo modo gli utenti Satispay potranno partecipare all’iniziativa del Governo che si apre l’8 dicembre con l’Extra Cashback di Natale, il “bonus” natalizio del 10% sugli acquisti in negozio che ha l’obiettivo di rilanciare i consumi in vista di una delle festività. Nelle prossime settimane Satispay implementerà un’ulteriore funzione che renderà possibile monitorare il cashback accumulato – anche con gli altri strumenti di pagamento elettronici collegati al Cashback di Stato tramite app IO – e la propria posizione all’interno della classifica del “Super Cashback”: il premio semestrale di 1.500 euro previsto per le 100.000 persone che avranno effettuato il maggior numero di pagamenti elettronici, nell’ambito dell’iniziativa Italia Cashless. Satispay, sia per i consumatori che per i merchant, può anche mettere a disposizione il servizio di consegna a domicilio “Consegna e Ritiro” che a differenza delle piattaforme di delivery online, rientra nell’iniziativa del Governo e permette quindi l’accumulo di Cashback sulla spesa effettuata.

“Ci siamo impegnati al massimo per rendere più semplice possibile l’ottenimento del Cashback di Stato per la nostra Community, partendo dalla condivisione totale della nostra esperienza col tavolo di Governo dedicato al progetto, dove abbiamo trovato attenzione e ascolto. – spiega Alberto Dalmasso, CEO e Co-founder di Satispay – Vogliamo che i nostri utenti trovino nel loro strumento di pagamento preferito la visione chiara e completa dei benefici che arriveranno. Serve immediatezza e trasparenza per permettere alle persone di percepire il valore dell’iniziativa e, quindi modificare le proprie abitudini di pagamento. Sono certo che quando le persone inizieranno a pagare in modo elettronico, non torneranno più indietro, generando benefici per tutti”.