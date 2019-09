illimity bank va alla prova del retail con il supporto di Cloud, AI e Open Banking

Intercettare i clienti retail facendo leva sui trend tecnologici più innovativi che oggi interessano Il mondo bancario: questa la filosofia che sta alla base di illimitybank.com, la nuova banca diretta del Gruppo illimity (fondata da Corrado Passera), che già dallo scorso ottobre era attiva nell’offerta di servizi alle imprese, ovvero credito alle PMI ad alto potenziale e acquisto di Crediti Distressed Corporate. Il digitale e la semplificazione dei processi per gli utenti finali – sempre più allergici alle tradizionali procedure bancarie – sono alla base della strategia del gruppo: illimitybank.com offre infatti conti correnti, conti deposito, pagamenti – dai bonifici agli instant payments -, carte di credito e di debito – sviluppate con Nexi e abilitate ai mobile payments grazie ad Apple Pay e Google Pay, e utilizzabili anche per gli acquisti online -, assicurazioni e prestiti personali. La stessa procedura di apertura del conto corrente non necessita di una presenza fisica, tanto da poter essere effettuata in pochi minuti da qualunque dispositivo e da qualsiasi luogo.

Il cloud dietro l’intera piattaforma

Da un punto di vista infrastrutturale, dietro l’architettura di illimity c’è il cloud – di Microsoft – che è concepito come la vera e propria tecnologia abilitante di tutti i propri processi core. In particolare garantendo una maggiore velocità dal punto di vista delle performance, la stessa scalabilità della piattaforma e aumentando la sicurezza dei sistemi, che saranno costantemente aggiornati in tempo reale.

Per rispondere alle esigenze di apertura (open banking) imposte dall’avvento della direttiva PSD2 è stata realizzata in collaborazione con Reply una piattaforma nativamente open, che consente a illimitybank.com, tramite API (Application Programming Interface) e l’utilizzo dei big data, di essere una platform bank, cioè un agregatore di servizi e prodotti realizzati da terze parti. Inoltre, sempre in ottica open e in conformità alle previsioni della PSD2, illimity metterà a disposizione sulla piattaforma un servizio di agregazione dei conti che consentirà di visualizzare in un unico punto, l’home banking di illimity, il saldo e i movimenti di tutti i conti correnti posseduti anche presso altri intermediari.

Servizi basati sull’uso intensivo dei dati

A ulteriore supporto dell’utente finale ci sono tutta una serie di servizi basati su tecnologie innovative come intelligenza artificiale, machine learning e data analytics. Tali servizi vanno nella direzione di consentire una comprensione chiara e immediata delle proprie abitudini di acquisto grazie alla categorizzazione e all’analisi evoluta delle spese. Le tecnologie basate sull’utilizzo intensivo dei dati aiutano anche a raggiungere più facilmente gli obiettivi di risparmio, grazie alla possibilità di definire dei limiti di spesa, oltre i quali possono partire degli “alert”(se il cliente lo desidera) e a sistemi di accumulo basati su trasferimenti quotidiani di piccole cifre.

“Il lancio sul mercato della banca diretta rappresenta la piena realizzazione del nostro progetto nato solo un anno fa e diventato oggi completamente operativo in tutte le sue aree di attività – ha dichiarato Corrado Passera, Fondatore e Chief Executive Officer del Gruppo illimity -, illimitybank.com è una forte novità sul mercato bancario, una realtà che vuole andare oltre il modo tradizionale di fare banca per essere partner quotidiano dei propri clienti. Una banca nata solida, agile e tecnologica, senza dimenticare la competenza umana, quella degli oltre 300 illimiters che ogni giorno con il loro prezioso contributo contribuiscono al successo di illimity”.