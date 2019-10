Manovra 2020: la grande sfida dei pagamenti elettronici

Mauro Bellini

Passa dallo sviluppo dei pagamenti digitali una parte importantissima della Manovra 2020 del Governo Conte. Dalla riunione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre è uscita la Nota di Aggiornamento al Def 2019 che è stata illustrata alla stampa dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. Come tutti i quotidiani hanno ampiamente evidenziato la priorità era prima di tutto nella scelta di scongiurare l’aumento dell’IVA e nello stesso tempo di garantire la riduzione del rapporto Debito/Pil in proiezione 2020 e 2021.

Nella nota di Palazzo Chigi si mette in evidenza che si tratta di “interventi prevalentemente volti ad assicurare la crescita economica in un contesto di sostenibilità delle finanze pubbliche, attraverso l’incremento degli investimenti pubblici, in particolare di quelli per l’innovazione, per la conversione all’economia verde (e qui si parla di Green Deal) e per il potenziamento delle infrastrutture materiali, immateriali e sociali…”

Massima attenzione sui pagamenti elettronici

Proprio per affrontare il punto chiave dell’azzeramento delle clausole di salvaguardia sull’Iva per il 2020 e della loro riduzione per il biennio 2021-2022, unitamente alla necessità di ridurre il carico fiscale sul lavoro (e dunque di agire sul cosiddetto cuneo fiscale) la Manovra punta, tra i vari punti, sulla capacità di garantire un aumento della produttività del sistema economico, su un miglioramento dell’efficienza della PA e della giustizia e – questo è il punto chiave sul quale portiamo l’attenzione – sullo sviluppo della digitalizzazione dei pagamenti digitali, anche come strumento di trasparenza e di contrasto all’evasione fiscale.

Su questo specifico tema prendiamo atti con piacere che sta prendendo forma una chiara e forte posizione dell’esecutivo in merito allo sviluppo e all’incoraggiamento di forme di pagamento alternative al contante

Rispetto ad alcuni orientamenti che hanno accompagnato e anticipato la stesura della Manovra ha preso forma un atteggiamento volto a favorire e incoraggiare i pagamenti digitali senza penalizzare i cittadini che scelgono di continuare ad utilizzare il contante.

Premiare l’utilizzo dei pagamenti elettronici senza penalizzare chi utilizza il contante

Un atteggiamento estremamente importante anche per aiutare e incoraggiare lo sviluppo di un atteggiamento consapevole e favorevole alle nuove forme di pagamento. Nello stesso tempo però si parla di misure per incentivare (o obbligare) esercenti e professionisti ad accettare i pagamenti elettronici. Ricordiamo infatti che ad oggi le norme invitano questi soggetti all’accettazione dei pagamenti digitali, ma non sono previste sanzioni per coloro che non le rispettano, lasciando di fatto alla “buona volontà” o alla intraprendenza di questi operatori la gestione dei pagamenti.

Il piano d’azione che emerge dalla Manovra vede due prospettive

iniziative e operazioni per l’incoraggiamento nei confronti dei consumatori all’utilizzo delle carte e di qualsiasi altro strumento di pagamento digitale

misure per gli operatori del commercio, dei servizi, dei trasporti, per il mondo delle professioni per favorire e incentivare l’adozione di pagamenti digitali.

Premesso che tre temi su tutti sono in special modo rilevanti per il successo di questa operazione, ovvero la scelta di arrivare a una importante riduzione delle commissioni, di prevedere degli sconti fiscali per i comportamenti virtuosi e un accompagnamento concreto in termini di supporto all’adozione delle soluzioni di digital payment anche quando è necessario ovviare e superare problemi legati alle infrastrutture, la Manovra getta le condizioni, anche culturali, per porre lo sviluppo dei pagamenti digitali al centro dell’agenda.

Cashback e Superbonus per chi sceglie di usare sempre i pagamenti elettronici

In questo senso si collocano le due iniziative, ovviamente da definire e inquadrare, che caratterizzano questa componente della Manovra: Cashback e Super Bonus o “Bonus Befana”.

Il Cashback nasce con l’obiettivo di premiare in alternativa a un primo orientamento che poteva essere percepito come una sorta di penalizzazione da parte dei cittadini che per tante ragioni continuano a utilizzare il contante. Cashback dunque come un vantaggio concreto per tutti coloro che decideranno in modo stabile e continuativo di utilizzare i pagamenti elettronici per i loro acquisti. La logica di questa misura è quella di garantire che al momento dell’acquisto non ci siano differenze tra il pagamento digitale e il pagamento in cash. Mentre in prospettiva, per chi pagherà tanti acquisti in “elettronico” ci sarà la possibilità di ricevere, come cashback , una percentuale dei pagamenti effettuati.

Nel caso del Super Bonus ovvero della misura che è stata ribattezzata "Bonus Befana" si parla invece di un cashback molto più robusto e in forma di "una tantum" da erogare all'inizio del 2020 (e proprio per questa ragione è stato subito associato all'arrivo della Befana) a beneficio dei cittadini che hanno superato una determinata soglia di utilizzo dei pagamenti elettronici. In questo caso il super bonus premierebbe chi ha utilizzato i pagamenti digitali per almeno 2.500 euro di spese per acquisti di beni e servizi ben definiti con pubblici esercizi, artigiani e professionisti. La misura potrebbe essere declinata nella forma di un bonus del 10% sulle spese effettuate tramite digital payment con un massimale in termini di cashback del valore di 475 euro.

La situazione dei pagamenti elettronici in Italia

Nel nostro paese sta crescendo sia la sensibilità sia l’attenzione in termini di sviluppo del business per i pagamenti digitali. I dati della ricerca condotta dall’Osservatorio Mobile Payment & Commerce del Politecnico di Milano

parlano di decine di milioni di carte in circolazione, che nel 2018 hanno permesso l’acquisto di prodotti, beni e servizi per un valore che è arrivato a 240 miliardi di euro (e che segna un +9% rispetto al 2017). Una crescita importante che va letta nel quadro di un atteggiamento complessivo verso i pagamenti digitali che pesava ancora (i dati dell’Osservatorio sono del marzo 2019) per circa il 37% dei pagamenti complessivi effettuati nel nostro paese.

Un contributo importante in termini di sviluppo dei pagamenti elettronici anche nella prospettiva di conquistare le abitudini dei consumatori italiani arriva da quelli che l’Osservatorio definisce come New Digital Payments che nel corso del 2018 hanno generato un volume di pagamenti pari a 80 miliardi di euro ma che mostrano una dinamica di crescita decisamente importante con un +56% rispetto al 2017. “Dentro” ai New Digital Payment si sente l’effetto del contactless, ovvero di una tecnologia e di una modalità che lavora e insiste in particolare sulla facilità d’uso.

In particolare dai dati dell’Osservatorio è emersa la crescita degli acquisti effettuati utilizzati con uno smartphone in condizioni di mobilità per oltre 15,6 milioni le transazioni con una spesa annua di 500 € a testa.

C’è da augurarsi che questo importante e nuovo atteggiamento dell’esecutivo verso i pagamenti digitali possa confermare e anzi aumentare le previsioni di sviluppo che sono arrivate dal report degli Osservatori e che parlano di 125 miliardi di € entro il 2021. Un effetto di trascinamento, in questo orizzonte temporale, è svolto dai quasi 50 miliardi di euro che dovrebbero passare tramite Mobile POS ovvero con strumenti di pagamento contactless e di Mobile Proximity Payment.