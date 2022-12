Debutta in Italia la startup che sfida i competitpr con un nuovo modello di business: le commissioni diventano fisse e non più progressive, in crescita a seconda dell'importo trasferito. Ecco quali vantaggi offre Atlantic Money [...]

Atlantic Money debutta in Italia. Punta a rendere low-cost il trasferimento internazionale di denaro e a espandersi in Europa.

Il fiore all’occhiello della startup è un business model a tariffa fissa (e non più progressiva) che sfida Revolut, PayPal e gli altri player di mercato. Adesso è più conveniente trasferire importi superiori ai mille euro. Ecco perché.

Atlantic Money: il trasferimento di denaro è a tariffa fissa

Per la prima volta, l’azienda consente ai consumatori di trasferire denaro su scala internazionale a tariffa fissa di 3 euro al tasso di cambio attuale, per trasferimenti fino a un milione euro.

La startup sfida Revolut, PayPal, Wise e Western Union, aziende che, grazie ai costi flessibili, registrano profitto da persone che trasferiscono importi elevati e frequentemente Ottengono profitti da chi dipendono di più.

Atlantic Money lancia il guanto, adottando un nuovo modello di money transfer al costo dello scambio interbancario, grazie al supporto di noti investitori. Fa disruption su chi, come Revolut e PayPal, era stato protagonista della disruption, rivoluzionando a sua volta il sistema bancario.

Basta commissioni progressive

Atlantic Money offre commissioni fisse che dunque non aumentano a seconda dell’importo trasferito.

Dietro Atlantic Money ci sono l’americano-tedesco Patrick Kavanagh e il suo co-fondatore Neeraj Baid, i primi a offrire supporto alla fondazione del neobroker americano Robinhood.

Il loro background affonda le radici nel mercato globale dei cambi, dove hanno acquisito consapevolezza che le grandi istituzioni spostano denaro in tutto il mondo a costi quasi nulli, grazie alla collaborazione diretta fra loro. Non esistono i fornitori che applicano commissioni progressive agli utenti che crescono in linea con l’importo inviato.

Ma, ciò nonostante, i fornitori di servizi di trasferimento di denaro più noti hanno realizzato un business secondo la formula “più invii, più paghi”. Sulla base di una commissione flessibile o un supplemento sul tasso di cambio.

Tuttavia, nel mondo globale, digitale e connesso, i consumatori spesso spediscono importi superiori all’estero e quindi pagano commissioni alte senza alcuna giustificazione.

Le persone che vivono all’estero e percepiscono lo stipendio in Germania, quando compiono un acquisto importante come un’auto o un appartamento, devono pagare le tasse scolastiche o hanno famiglia all’estero, inciampano in questo problema. Ora Atlantic Money dice basta alle commissioni progressive.

I vantaggi di Atlantic Money

Attualmente disponibile come app iOS, a inizio del 2023 sarà in download dallo store per Android.

La startup ai suoi utenti offre i seguenti vantaggi:

una tariffa fissa di 3 euro per bonifici fino a un milione euro;

per bonifici fino a un milione euro; un modello di business trasparente ;

di business ; il tasso di cambio attuale senza sovrapprezzo;

possibilità di risparmiare fino al 99% rispetto a Revolut, Paypal, Wise e Western Union;

trasferimenti di denaro globali comodi, rapidi e sicuri via app user-friendly;

due giorni lavorativi per i trasferimenti standard;

supplemento dello 0,05% (5 centesimi per 1000 euro) per i trasferimenti urgenti.

Svantaggi: ancora non è disponibile l’app Android; Atlantic Money è completamente basata su app e il servizio è self-service, mentre chi trasferisce grandi somme di denaro preferirebbe una guida per non commettere errori. Ma, a conti fatti, i pro superano i contro.

Atlantic Money permette il trasferimento di denaro dall’Italia, da euro in otto valute: GBP, USD, AUD, CAD, SEK, NOK, DKK, PLN. Si risparmia di più trasferendo importi superiori a quota mille euro.

“Inviare denaro all’estero dovrebbe essere facile, veloce ed economico, per qualsiasi importo”, commenta Patrick Kavanagh, co-fondatore di Atlantic Money: “La prima generazione di fintech come Wise, Revolut o Paypal ha fatto un ottimo lavoro sul mercato, ma i loro costi flessibili penalizzano gli utenti che devono inviare spesso molti soldi all’estero. Con la nostra tariffa fissa di 3 euro per bonifico, non è più così”.

“A differenza di molti altri fornitori, non dobbiamo sovvenzionare ulteriori servizi non necessari e possiamo fornire ai nostri utenti trasferimenti internazionali economici fino a 1 milione di euro”, conclude Neeraj Baid, co-fondatore di Atlantic Money.