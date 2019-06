PayPal investe sull'ecommerce: al via PayPal Commerce Platform - Pagamenti Digitali

Un nome di peso del mondo dei pagamenti come Paypal aumenta la sua presenza nel mondo dell’e-commerce, attraverso il lancio specifico di una nuova soluzione, ribattezzata PayPal Commerce Platform. Si tratta di una piattaforma progettata per soddisfare le esigenze di merchant, fornitori di soluzioni di e-commerce, piattaforme di crowdfunding, grazie a un set di tecnologie, strumenti, servizi e finanziamenti per aziende di ogni dimensione in tutto il mondo. Il punto di forza della piattaforma, sono innanzitutto i numeri di partenza di PayPal, che può contare a livello globale su 277 milioni di utenti attivi, tra cui 22 milioni di merchant.

Tra le altre caratteristiche promesse dalla piattaforma c’è la semplificazione della compliance, in particolare delle procedure per essere conformi alle normative e aiuta a soddisfare le esigenze delle autorità di regolamentazione locali. Dal punto di vista della sicurezza PayPal Commerce Platform può mettere in campo strumenti avanzati di protezione da rischio e frode basati su Intelligenza Artificiale (AI) e apprendimento automatico, basati su trilioni di transazioni e più di 50 petabyte di dati. Inoltre la piattaforma consente l’accesso a più servizi di pagamento a vantaggio delle imprese, come il POS mobile, il finanziamento aziendale e la capacità di offrire credito al consumo per gli acquisti. PayPal Commerce Platform è già disponibile in mercati come Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere oltre 120 nazioni entro la fine dell’anno.

“Siamo in un momento storico in cui possiamo finalmente mettere la stessa tecnologia e le stesse capacità nelle mani di tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni. Grazie a PayPal Commerce Platform, stiamo dando vita alla nostra visione dell’open commerce e delle partnership – per potenziare il commercio online e consentire a più imprese e più persone possibili di trarre beneficio dell’economia digitale”, ha dichiarato Bill Ready, EVP e Chief Operating Officer di Paypal.