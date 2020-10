L’interfaccia Satispay B2B per pagoPA è attiva su tutti i punti vendita Esselunga

Integrando l’interfaccia tecnologia B2B di Satispay per accettare pagamenti pagoPA, Esselunga permette di pagare in cassa tutti i servizi della pubblica amministrazione [...]

Grazie al nuovo servizio B2B offerto da Satispay, in tutti i punti vendita Esselunga è possibile saldare, insieme alla spesa, anche tributi, tasse, utenze, rette scolastiche e multe verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali. E’ infatti possibile effettuare questi pagamenti utilizzando qualsiasi strumento di pagamento (contanti, carte di credito o di debito, bancomat), semplicemente presentando il bollettino alla cassa. Il tutto in modo sicuro, trasparente e immediato al costo di 1,50€ per ciascun bollettino.

Per innescare il pagamento del tributo, sarà sufficiente presentare il QR Code del bollettino alla cassa, così come avviene per i normali prodotti in vendita. L’importo della transazione pagoPA verrà incluso nello scontrino del cliente rilasciato a fine spesa, su cui saranno riportati tutti i dettagli dell’operazione ottenendo così valore di quietanza dell’avvenuto pagamento. Una scelta, quella di Satispay, che oltre a rappresentare una nuova fonte di ricavi, potrà contribuire ad aumentare la fruizione dei servizi digitali della PA da parte dei cittadini.

Immagine fornita da Shutterstock.