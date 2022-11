Debutta SumUp Pay, il digital wallet per i consumatori che ha un piano di fidelizzazione per sostenere i piccoli business.

Ecco come funziona il primo servizio di SumUp, dedicato all’ambito B2c, in grado di stimolare lo shopping a livello locale.

SumUp Pay: che cos’è

SumUp ha lanciato un’app che funziona come un digital wallet e permette ai consumatori di abilitare una Mastercard virtuale gratuita, di effettuare scambi di denaro con gli amici e di fare shopping in modo economico e rapido.

I consumatori ricevono infatti una Mastercard virtuale gratuita SumUp Pay, ricaricabile attraverso un’altra carta o con bonifico bancario. Consente di fare eCommerce o shopping di persona, laddove sono accessibili Google Pay e Apple Pay. Permette anche di effettuare trasferimenti e prelievi.

Una volta completata la procedura di registrazione, i nuovi utenti ricevono un bonus di 10 euro da spendere presso gli esercenti SumUp. Per pagare basta usare il proprio smartphone per scansionare i QR Code di SumUp esposti dagli esercenti, tramite l’app. Le transazioni avvengono con One-click secure remote payment per gli esercenti SumUp.

I consumatori dispongono di una visione completa delle transazioni in ordine cronologico, per monitorare le spese da un unico luogo.

Inoltre SumUp Pay permette di inviare e richiedere denaro agli amici.

Come funziona il piano di fidelizzazione di SumUp

Il programma di fidelizzazione integrato consente agli utenti di effettuare la raccolta punti per ogni euro di spesa mediante la propria carta virtuale SumUp Pay.

I consumatori potranno infatti usare i punti presso ogni attività commerciale locale che accetti pagamenti con SumUp, risparmiando sui propri acquisti ed ottenendo più punti attraverso i pagamenti nei negozi che usano i dispositivi targati SumUp. I punti raccolti potranno essere riscattati e impiegati presso qualsiasi attività commerciale locale che accetti pagamenti con SumUp.

Le piccole attività ne traggono vantaggio dal punto di vista del marketing, di incrementi delle vendite e di fidelizzazione, con la possibilità di intrecciare relazioni più stabili con i clienti.

“Il nostro portafoglio digitale all-in-one non solo offre ai consumatori la possibilità di pagare comodamente le bollette, di acquistare beni o di trasferire denaro ai propri amici”, commenta Pedro Branco, Head of Consumer Business di SumUp, “ma li premia anche per ogni centesimo speso. Con SumUp Pay, puntiamo a creare un ecosistema vantaggioso sia per le imprese locali, che per i consumatori, incentivando milioni di persone a fare acquisti a livello locale e fornendo ai nostri commercianti un ulteriore strumento per far crescere la loro attività”.