L'aumento di capitale punta a sviluppare servizi e soluzioni fondamentali e rafforzare i piccoli business in tutto il mondo. Ecco come [...]

Al compimento del decimo compleanno, SumUp riceve un finanziamento pari a 590 milioni di euro.

I nuovi fondi serviranno a sviluppare servizi e soluzioni fondamentali e rafforzare i piccoli business in tutto il mondo. Ecco come.

SumUp, finanziamento da 590 milioni

L’aumento di capitale di SumUp è pari a 590 milioni di euro. Avviene a coronamento dei suoi 10 anni di crescita internazionale.

Oggi l’azienda Fintech è valutata 8 miliardi di euro. A guidare il round di investimento è Bain Capital Tech Opportunities insieme ai fondi gestiti da, tra gli altri, BlackRock, Centerbridge, btov Partners, Crestline, Sentinel Dome Partners e Fin Capital.

Il round è formato da un lato di finanziamento a debito e l’altro lato in equity. Complessivamente, porta il totale dei finanziamenti raccolti da SumUp a quota 1,5 miliardi di euro.

“La nostra priorità”, commentato Marc-Alexander Christ, co-founder e CFO di SumUp, “è stare a fianco degli small business nonostante le difficoltà, dalla pandemia alle incertezze macro-economiche degli ultimi mesi. La nostra crescita organica del +60% in questi periodi di difficoltà dimostra la nostra capacità di rispondere ai bisogni degli esercenti quando ne hanno più bisogno”.

“In un mercato come quello attuale”, la conclusione del “round di finanziamento coinvolgendo investitori prestigiosi evidenzia la nostra capacità di esecuzione e il nostro potenziale. I capitali raccolti ci consentiranno di sviluppare ulteriormente il nostro ecosistema, crescere in nuovi mercati e proseguire le operazioni di acquisizione, sempre con l’obiettivo di essere al fianco degli esercenti in tutto il mondo”, conclude Christ.

I primi dieci anni di SumUp

SumUp è nata nel 2012 per offrire una super App di servizi finanziari a oltre 4 milioni di small merchant a livello globale. Spazia dai tassisti agli stadi, fino ai titolari di bar e caffè. Oggi conta oltre 3000 dipendenti ed è attiva in 35 mercati, tra cui, da giugno, il Perù. L’acquisizione di Goodtill, Tiller e Fivestars, aiuterà l’azienda a crescere velocemente nel settore retail e HoReCa.

I piccoli imprenditori potranno avviare, gestire e sviluppare il proprio business grazie a una soluzione di pagamento semplice, affidabile. Infatti la Super App di servizi finanziari include:

il conto aziendale e la carta SumUp gratuita;

l’eCommerce;

la soluzione di fatturazione;

pagamenti in negozio e a distanza integrati con i POS mobili per carte;

il registratore di Cassa proprietari di SumUp.

“SumUp si è evoluta costantemente”, conclude Darren Abrahamson, Managing Director di Bain Capital Tech Opportunities, “per supportare un segmento di small business diversificato e in crescita, con soluzioni di pagamento e strumenti che connettono in modo integrato i loro clienti. Il team alla guida di SumUp ha portato l’azienda ad una crescita rapida e sostenuta con l’espansione in più di 30 nazioni in cui ha avuto un impatto diretto e positivo sull’ecosistema degli small business”.