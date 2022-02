Illimity lancia il business store B-ilty - Pagamenti Digitali

Con il busuiness store digitale di Illimity, un milione di imprenditori delle Pmi ha a disposizione un'unica piattaforma open per gestire tutti i propri conti, anche con altre banche. Ecco quali vantaggi offre alle Pmi [...]

Arriva B-ilty il business store di Illimity dedicato ai piccoli imprenditori, per valorizzare il potenziale inespresso delle Pmi.

Ecco come funziona la piattaforma unica per gestire tutti i conti correnti posseduti, anche con altre banche, in base alla direttiva europea PSD2.

Il business store B-ilty

B-ilty è il business store digitale di Illimity, la banca fondata e guidata dal Ceo Corrado Passera. Tutto è online, digitale, senza sportelli e nel cloud, a disposizione di un milione di imprenditori e Pmi con con fatturato da 2 milioni e 10 di euro.

La nuova piattaforma con canone mensile include:

transazioni bancarie (bonifici sia tradizionali in Europa che istantanei);

(bonifici sia tradizionali in Europa che istantanei); carte di credito e debito (una carta bancomat, le successive a 3 euro mensili; due carte di credito, le successive a 52 euro annuali);

(una carta bancomat, le successive a 3 euro mensili; due carte di credito, le successive a 52 euro annuali); credito a breve termine ;

; factoring per finanziare il capitale circolante;

per finanziare il capitale circolante; credito a medio-lungo termine dedicato a investimenti e coperture assicurative.

Il business store di Illimity prevede un’offerta all inclusive al prezzo di 40 euro al mese, il canone mensile per consentire operazioni infinite agli abbonati.

Progressivamente la piattaforma aggiungerà nuove funzionalità, prodotti e servizi per gli abbonati. Via via Illimity integrerà le novità e aggiornerà la piattaforma B-ilty.

I punti di forza di B-ilty sono: trasparenza, certezza dei costi, dematerializzazione e disintermediazione della rete fisica.

I vantaggi di Illimity: un referente umano (sempre lo stesso) che sa tutto dell’azienda e i suoi responsabili e che risponde al telefono; il call center di B-ilty aperto 24/7. Inoltre, la piattaforma promette un’erogazione del credito più rapida rispetto agli istituti tradizionali.

Le ambizioni di Illimity: diventare la Netflix delle banche

Grazie a B-ilty, la realtà bancaria punta a diventare la Netflix delle banche, con l’abbonamento mensile per le operazioni illimitate.

In un triennio, Illimity ha rinnovato il “paradigma” di banca, secondo Corrado Passera, e ora punta a conquistare le Pmi, il cui rapporto con le banche classiche è logorato da tagli al personale e chiusure delle agenzie. Il gruppo ha archiviato il 2021 con i seguenti risultati: