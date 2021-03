Contactless, siglata la partnership Qonto-Google Pay

L’istituto di pagamento online a servizio di Pmi e professionisti spinge sui pagamenti digitali: da ora in poi, operazioni più facili e veloci per i clienti dotati di dispositivi Android [...]

Qonto, l’istituto di pagamento online che risponde alle esigenze di Pmi e professionisti, introduce Google Pay per i propri clienti. Tutti i clienti Qonto titolari di una Mastercard fisica o virtuale avranno ora la possibilità di sfruttare la tecnologia Google Pay per effettuare i pagamenti anche da un dispositivo Android.

Con questa partnership, Qonto risponde a un evidente trend di mercato che vede crescere a ritmo sostenuto i pagamenti contactless anche in Italia; se infatti nel 2019 l’istituto di pagamento registrava il 14% delle transazioni contactless, rispetto al totale dei pagamenti con carta, nel 2020 la percentuale è cresciuta al 23% e nei primi mesi del 2021 si sta già attestando al 27%.

Dal contactless la risposta più efficace alle esigenze del presente

“In un periodo storico in cui distanziamento e sicurezza sono diventati il nostro nuovo mantra, il contactless è la risposta di maggiore efficacia ed un’opportunità concreta da sfruttare per continuare ad effettuare pagamenti rispondendo alle necessità imposte dalla nuova normalità” spiega Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia. “Con l’occhio vigile alle tendenze del mercato e l’orecchio sempre teso alle esigenze di imprenditori e professionisti, noi di Qonto compiamo ancora una volta un passo concreto per semplificare l’operatività quotidiana dei nostri clienti, offrendo un nuovo e sicuro metodo di pagamento contactless anche a chi utilizza dispositivi Android, grazie a un partner di eccellenza”.

Registrando la carta di debito aziendale nel proprio e-wallet Google Pay, i clienti Qonto possono ora pagare i loro acquisti da un dispositivo con sistema operativo Android in qualsiasi esercizio commerciale dove sia accettata la tecnologia contactless (o NFC) e su milioni di siti web e app in tutto il mondo, senza la necessità di creare un account o di utilizzare una carta di pagamento fisica.

Google Pay garantisce una totale protezione di dati e informazioni sensibili avvalendosi di una delle infrastrutture di sicurezza più avanzate al mondo. Il numero della carta non viene mai condiviso e le informazioni di pagamento vengono crittografate e archiviate su server sicuri. In caso di smarrimento o furto, è possibile bloccare il dispositivo Android da remoto o eliminare le informazioni di pagamento con un clic.