Libra, il facebook coin con aspirazioni da valuta globale - Pagamenti Digitali

Il mondo dei pagamenti è uno straordinario “laboratorio” dove si concentra innovazione tecnologica, finanziaria e sociale. I pagamenti abilitano nuovi fenomeni, accelerano lo sviluppo di mercati e possono avvicinare nuove persone al mondo dei servizi bancari e finanziari. Con l’annuncio che è arrivato da Libra Association e con i nomi coinvolti nel progetto il mercato si trova a confrontarsi con una nuova prospettiva che ha sollevato grande interesse e reazioni contrastanti.

Libra è oggi universalmente conosciuta come la critpovaluta di facebook o facebook coin. Anche se non è completamente corretto, Libra è un progetto di Libra Association, si presenta come una stablecoin, e come una moneta “governata” da una associazione costituita da 28 nomi tra imprese, organizzazioni e associazioni e ha recentemente ufficializzato i propri obiettivi con la pubblicazione di un white paper (vai al sito Libre Association e leggi direttamente il white paper ). Il messaggio forte lanciato da questa iniziativa è primariamente rivolto alla possibilità di sfruttare l’innovazione tecnologica per rendere i servizi di pagamenti e con essi i servizi bancari e finanziari più accessibili, ovvero da una parte meno costosi e dall’altra disponibili anche per coloro che vivono in luoghi in cui mancano le infrastrutture per accedere in modo “fisico” a questi servizi. Un iniziativa che parte dal presupposto che il digitale permette di superare molte barriere per le quali servirebbero investimenti e tempi ben diversi. Ecco che il white paper parla di dare una nuova opportunità a 1,7 miliardi di persone che non hanno ancora accesso ai servizi finanziari.

Il progetto parte dalla crytpocurrency Libra che conta, come sottolinea Libra Association, su una serie di garanzie nella forma di riserve che “sostengono e garantiscono” il futuro dell’operazione. Il progetto conta su una struttura denominata Libra Reserve che ha lo scopo di garantire ogni unità di Libra a un intrinseco valore depositato e gestito presso la Libra Reserve. Per la gestione degli scambi il progetto conta anche su un wallet che porta il nome di Calibra e che è realizzato da una società controllata direttamente da facebook. Se Libra ha lo scopo di portare questi servizi agli 1,7 miliardi di persone che non dispongono di servizi bancari, Calibra è il wallet pensato per gestire la crytocurrency di Libra e per gestire scambi e transazioni con la massima facilità.

Come abbiamo detto il ruolo di facebook in questo progetto è più centrale e Calibra sarà in prospettiva integrato nelle piattaforma social di Whatsapp prima di tutto e di Messenger che permettono di arrivare ai grandissimi numeri in termini di utenti puntando appunto su piattaforme già ampiamente diffuse e sul fatto che possono aggiungere, in modo semplice e naturale, anche questa funzionalità.

Il white paper rilasciato da The Libra Association indica nel progetto di The Libra Blockchain, la blockchain abilitante di Libra. Una blockchain che nasce “permissioned” e che è destinata, in futuro, a diventare “permissionless” con una roadmap (da definire) evolutiva che è “governata” e garantita dai membri che partecipano e aderiscono a Libra Association. Ogni membro, si cita nel sito dell’associazione stessa, è responsabile della gestione di un validator node. In prospettiva, con la crescita della rete, il sito parla di uno scenario in cui il network dovrebbe essere nella condizione di essere self sustaining, raggiunto questo livello The Libra Blockchain dovrebbe essere nella condizione di passare verso una permissionless mode of operation.

Il progetto di Libra Association ha trovato consensi e perplessità. il mondo delle istituzioni, dei “regolatori” sta reagendo sollevando non poche obiezioni e così il mondo della politica. In entrambi i casi appare evidente che il progetto si colloca in un vuoto normativo e di governance che è importante possa essere colmato. Di diverso avviso coloro che guardano con entusiasmo alle prospettive di sviluppo del mondo cripto, gli exchange (ovviamente, verrebbe da dire) ma anche coloro che giudicano positivamente che questo progetto abbia riportato all’attenzione della pubblica opinione in modo propositivo il tema degli unbanked.

Di seguito alcune delle principali reazioni a questo annuncio:

