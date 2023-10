Con la nomina del nuovo Chief of Staff, Mangopay ha potenzia l’executive leadership team. Ecco quale ruolo svolge Michal Jedraszak, il punto di raccordo tra il CEO e gli altri dirigenti, il punto di raccordo tra il CEO e gli altri dirigenti.

La nuova nomina di Mangopay rafforza la squadra

Mangopay ha rafforzato l’executive leadership team con la nomina di Michal Jedraszak nel ruolo di Chief of Staff.

Jedraszak (ex Moss) ha fatto il suo ingresso in Mangopay nel ruolo di Chief of Staff. Rivestiva questa qualifica per lo sviluppo e l’adozione di piani strategici a supporto dell’internazionalizzazione.

Come Chief of Staff, una posizione creata ad hoc, Michal Jedraszak è dedito a supervisionare la gestione dei progetti e la governance. Inoltre sta guidando le iniziative interfunzionali.

Jedraszak infine svolge il suo ruolo, lavorando fianco a sfianco della C-suite per sviluppare e implementare piani strategici. Sempre a sostegno dell’espansione globale di Mangopay. Riporta direttamente al CEO di Mangopay, Romain Mazeries.

Con questa nomina, Mangopay conferma il costante impegno d’internazionalizzazione. A rafforzare queste ambizioni è anche l’acquisizione dello scorso marzo della fintech di WhenThen, per l’orchestrazione dei pagamenti.

“In qualità di ex CEO e advisor di aziende fintech, Michal sarà una risorsa fondamentale per sostenere i nostri piani di crescita, organizzazione e coordinamento”, ha commentato Romain Mazeries, CEO di Mangopay.

Carriera

In precedenza Michal Jedraszak, 31 anni, ricopriva la qualifica di responsabile dell’espansione internazionale di Moss. L’azienda è la fintech tedesca specializzata nell’automazione della gestione delle spese. Precedentemente, è stato CEO di Straal, fornitore globale di soluzioni per ottimizzare i pagamenti e prevenire le frodi.

Con oltre 10 anni nel settore finanziario, Jedraszak ha una maturato un’esperienza nella gestione e nello sviluppo di imprese e progetti fintech nell’ambito dei mercati europei.

Con base a Parigi, originario di Varsavia, in Polonia, ha conseguito un Master in Ingegneria presso l’Imperial College di Londra. Per quattro anni, è stato consulente per Boston Consulting Group, occupandosi di clienti nei servizi finanziari, tecnologia, retail e prodotti industriali.

“Sono pronto a collaborare con la C-suite e gli altri dirigenti per sviluppare e implementare i piani strategici, ottimizzare l’allocazione delle risorse e facilitare una comunicazione e una collaborazione efficaci tra i diversi settori e team”, conclude Michal Jedraszak, Chief of Staff di Mangopay.