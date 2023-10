Secondo uno studio di Solaris, la finanza integrata (embedded finance) cresce in Italia. Infatti sei consumatori su 10 l’hanno già usata sui marketplace online. Ecco quali vantaggi offre.

Finanza integrata: il fenomeno in cifre

La maggiore accessibilità e l’eCommerce stanno trainando la crescita dell’embedded finance.

Il 41% degli italiani ne apprezza la semplicità d’accesso rispetto a una classica banca. La maggiore accessibilità può essere attribuita ad applicazioni più facili e a processi KYC (verifica utente) più veloci. Infatti, il 75% degli italiani ne è soddisfatto (o completamente soddisfatto).

Il 36% degli intervistati ha evidenziato la disponibilità di soluzioni finanziarie integrate al checkout. Invece il 25% predilige una migliore esperienza d’uso. Il 30% ha citato i vantaggi legati ai programmi di fidelizzazione e programmi di payback.

Inoltre il 60% dei consumatori l’ha già impiegata sui marketplace online, seguiti dal retail (27%), viaggi (26%) e trasporti e mobilità (37%).

La carta di debito è il servizio finanziario integrato più diffuso in Italia (41%). Seguono il portafoglio digitale (37%) e la carta di credito (30%).

In tutta Europa, il 18% degli intervistati ha riconosciuto la popolarità del buy now pay later. Invece in Italia il BNPL è la soluzione finanziaria integrata meno diffusa (7% degli italiani).

La sicurezza dei dati rimane la priorità (64%) quando si sottoscrivono prodotti finanziari integrati, davanti alla trasparenza (25%) e alla fiducia (33%).

La ricerca

Solaris, piattaforma europea nell’embedded finance, ha condotto il nuovo studio con la società di consulenza Roland Berger.

La ricerca s’intitola “Disrupting the value chain for financial services – How to drive revenue growth with embedded finance” e ha intervistato 1600 consumatori equamente suddivisi in Italia, Germania, Spagna e Francia.

“Il mercato dell’embedded finance sta diventando sempre più maturo anche in Italia. Il nostro studio evidenzia infatti che i prodotti di pagamento, in particolare le carte di debito, rappresentano una grande opportunità per le aziende di integrare i prodotti di embedded finance nella loro proposta di valore. Questo è in grado di soddisfare l’esigenza di soluzioni finanziarie più rapide, sicure e vantaggiose, un aspetto fondamentale che supporta i nostri partner a rispondere al costante cambiamento delle necessità da parte dei loro clienti”, commenta Federico Roesler Franz, Managing Director di Solaris Italia. “Si tratta di prodotti con cui i consumatori hanno maggiore familiarità e, grazie ai quali, i nostri partner possono conoscere meglio i propri clienti e promuovere e premiare la loro fedeltà”.