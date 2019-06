Visa lancia B2B Connect: più semplici le transazioni interbancarie - Pagamenti Digitali

Una soluzione che facilita le transazioni dirette, da banca a banca, a livello internazionale: questo il principale punto di forza di Visa B2B Connect, un servizio che è stato lanciato dall’omonimo colosso dei pagamenti in questi giorni. Più nel dettaglio Visa B2B Connect è progettato per consentire alle istituzioni finanziarie di elaborare in modo rapido e sicuro pagamenti aziendali transnazionali di alto valore a livello globale. Il principale vantaggio è quello di diminuire l’attrito e il tempo speso per le transazioni aziendali transnazionali, facilitando le transazioni dalla banca di origine direttamente alla banca beneficiari. Le informazioni sensibili dell’azienda, come i dati bancari e i numeri di conto, sono infatti trasformati in un identificativo unico che può essere utilizzato per le transazioni sulla rete. Da un punto di vista tecnologico, Visa B2B Connect utilizza l’Hyperledger Fabric framework open source della Linux Foundation, in collaborazione con IBM. L’intento di questa collaborazione è quello di far funzionare le transazioni finanziarie su una rete scalabile e autorizzata.

“Il lancio di Visa B2B Connect segna un’importante pietra miliare per il settore, che accelererà l’evoluzione del modo in cui i pagamenti commerciali si muovono in tutto il mondo – ha dichiarato Kevin Phalen, SVP, global head of Visa Business Solutions -. Creando una soluzione che faciliti le transazioni diretti, da banca a banca, stiamo eliminando gli attriti associati ai principali punti critici del settore. Con Visa B2B Connect, stiamo rendendo i pagamenti più rapidi e semplici, migliorando allo stesso tempo la trasparenza e la coerenza dei dati”.