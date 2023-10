Metodi di pagamento alternativi: perché sono una risorsa per l’eCommerce

Analizziamo i vantaggi dei metodi di pagamento alternativi e come implementarli su un sito web: carte nazionali, carte prepagate, buoni sconto, bonifici bancari, portafogli elettronici come Apple Pay o Google Pay, pagamenti differiti e a rate [...]

Le continue innovazioni nel settore dei pagamenti offrono ai consumatori opzioni sempre più accessibili per effettuare acquisti online. In particolare, stanno acquistando sempre più importanza metodi di pagamento alternativi (APM), come: portafogli elettronici, metodi di pagamento locali e il Buy Now Pay Later.

Questi ultimi costituiscono una leva di crescita a breve termine molto efficace per i siti e-commerce, poiché soddisfano un’aspettativa crescente tra i consumatori. Trascurarli potrebbe quindi avere un impatto negativo per il business: il 56% degli utenti Internet non esiterà a rivolgersi a un altro brand, prima ancora di iniziare a fare acquisti, se non trova la propria opzione di pagamento preferita (Oxford Economics, 2021).

Analizziamo i vantaggi dei metodi di pagamento alternativi e come implementarli su un sito web.

Cosa si intende per “metodi di pagamento alternativi”?

Si tratta di qualsiasi metodo di pagamento che non sia il contante o i principali circuiti di pagamento internazionali (Visa, Mastercard, American Express). Sono quindi inclusi: carte nazionali, carte prepagate, buoni sconto, bonifici bancari, portafogli elettronici come Apple Pay o Google Pay, pagamenti differiti e a rate.

Alcuni metodi di pagamento possono contribuire a ridurre gli attriti lungo il percorso di acquisto, altri sono invece indispensabili nell’ottica di una strategia di espansione all’estero.

Attenzione: non tutti i metodi di pagamento sono adatti a qualsiasi sito web. Per fare la scelta giusta, bisogna prendere in considerazione la posizione geografica e le preferenze dei clienti, nonché il tuo settore di attività e il tuo modello di business.

Vediamo perché adottare un APM piuttosto che un altro.

Perché integrare metodi di pagamento alternativi sul sito web

Adattarsi al mercato locale

I metodi di pagamento locali sono spesso popolari. In alcuni Paesi sono addirittura il metodo di pagamento più utilizzato. Ecco alcuni esempi:

Francia : il gruppo CB domina il mercato, con il 75% delle transazioni online 1 ;

: il gruppo CB domina il mercato, con il 75% delle transazioni online ; Germania : con una quota di mercato pari al 17% 2 , Giropay continua a guadagnare popolarità;

: con una quota di mercato pari al 17% , Giropay continua a guadagnare popolarità; Paesi Bassi : il metodo di pagamento iDEAL rappresenta il 70% dei pagamenti online 2 ;

: il metodo di pagamento iDEAL rappresenta il 70% dei pagamenti online ; Belgio: il 43% degli acquisti online viene effettuato tramite Bancontact, solo il 25% con carte Visa e Mastercard3.

L’offerta di metodi di pagamento locali non è un’esclusiva dei siti web che vendono prodotti e servizi all’estero. In Italia, ad esempio, il portafoglio elettronico Satispay e il metodo di pagamento MyBank sono particolarmente apprezzati dai consumatori.

Offrire un’esperienza di acquisto fluida da mobile

Se il traffico da mobile sul tuo sito web è importante, ti consigliamo di mettere a disposizione dei clienti un e-wallet come PayPal, Google Pay o Apple Pay.

Il portafoglio elettronico è uno dei metodi di pagamento più semplici sul mercato attuale: le coordinate bancarie dell’acquirente sono preregistrate, per convalidare l’acquisto è sufficiente identificarsi con una password o con i dati biometrici. Non è quindi necessario avere la carta di credito a portata di mano o autenticarsi tramite l’applicazione della banca.

Nel 2021, i portafogli digitali rappresentavano il 27% dei pagamenti e-commerce in Europa. Entro il 20264 dovrebbero raggiungere il 31%, avvicinandosi inesorabilmente alla percentuale dei pagamenti con carta di credito.

Aumentare il carrello medio

Il 60% degli europei ha già utilizzato il pagamento rateale, tra questi un quarto preferisce effettuare i propri acquisti sui siti eCommerce che lo propongono5. Grazie al pagamento a rate i consumatori possono infatti dilazionare le spese: una flessibilità sempre più apprezzata visto l’attuale contesto di forte inflazione.

Indispensabile se il tuo carrello medio ha un importo superiore a 50 euro, il pagamento rateale potrebbe rivelarsi utile anche se stai cercando di aumentare le vendite. Rappresenta infatti un’ottima leva di conversione, invogliando gli acquirenti ad aggiungere prodotti al carrello.

Come integrare metodi di pagamento alternativi sul sito web

Esistono diversi APM, ognuno dei quali risponde a esigenze specifiche. Per quanto riguarda i metodi di pagamento locali, la loro disponibilità e popolarità variano in base alla posizione geografica, il che potrebbe rendere più difficile l’espansione delle aziende a livello internazionale.

Proprio per questo motivo è opportuno che gli esercenti si affidino a un partner di pagamento con conoscenze locali e una piattaforma tecnologica in grado di gestire l’implementazione di più metodi di pagamento contemporaneamente.

Ad esempio, esistono soluzioni che consentono di accettare un’ampia gamma di metodi di pagamento, in aggiunta alle classiche Visa, Mastercard e American Express:

Metodi di pagamento locali : Satispay, MyBank, CB, Bancontact, Giropay, iDEAL, SOFORT;

: Satispay, MyBank, CB, Bancontact, Giropay, iDEAL, SOFORT; Metodi di pagamento innovativi: Apple Pay, Google Pay, pagamento a rate garantito con Oney.

Fonti:

1Banque de France, 2022; 2Dati PPRO, 2023; 3Buckaroo, 2020; 4TrueLayer, 2022; 5Kaleido Intelligence, 2020

