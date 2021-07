Mastercard e Verizon Business esplorano 5G e Mobile Edge Computing per il futuro dei pagamenti digitali

Insieme, intendono esplorare la tecnologia e i casi d'uso di 5G e Mobile Edge Computing, migliorando anche l'esperienza complessiva per i dipendenti Mastercard con soluzioni immersive in ambito retail, esperienze coinvolgenti all’interno dei punti vendita e funzionalità digitali per le piccole e medie imprese (PMI) [...]

Sfruttando la connettività 5G di Verizon e la potenza del network Mastercard, il fornitore statunitense di banda larga e di telecomunicazioni e l’azienda tecnologica globale nel settore dei pagamenti lavoreranno a stretto contatto per fornire soluzioni scalabili in grado di dare impulso al settore dei pagamenti e del commercio elettronico, creando nuove esperienze sia per i consumatori che per le aziende. Presso il Tech Hub Mastercard di New York City, situato nel Flatiron District, Mastercard e Verizon testeranno e integreranno lo standard 5G per accelerare il ritmo dell’innovazione e della loro collaborazione.

Dallo shopping contactless alla tecnologia di pagamento autonomo, passando per i Point of Sale (POS) basati su cloud, le due aziende collaboreranno per abilitare la connettività dei sensori dell’Internet of Things (IoT) con l’edge computing quasi in real-time per i settori fintech, dei pagamenti e del banking, oltre a lavorare per dotare le PMI di soluzioni per esperienze immersive iper-automatizzate in ambito Retail.

“Tecnologie emergenti come 5G e Mobile Edge Computing rimodelleranno il modo in cui interagiamo gli uni con gli altri, rendendo ancora più importante l’affidabilità di questi scambi, in particolare dei pagamenti, e l’anticipazione di ulteriori cambiamenti”, commenta Linda Kirkpatrick, president, North America di Mastercard che aggiunge “Attraverso questa collaborazione, le piattaforme Mastercard e Verizon, che collegano miliardi di consumatori, aziende, banche e governi in tutto il mondo, sapranno guidare il cambiamento culturale su questi temi”.

Nuove soluzioni digitali per esperienze contactless e touchless sempre più automatizzate e personalizzate

L’impegno di Mastercard nell’ambito dei pagamenti contactless su larga scala si combinerà con Verizon 5G per trasformare dispositivi connessi in device abilitati per il commercio come la funzionalità Tap on Phone, che trasforma gli smartphone idonei in dispositivi per l’accettazione dei pagamenti. 5G e Mobile Edge Computing firmati Verizon saranno integrati con le soluzioni tecnologiche per il retail di Mastercard per abilitare esperienze di pagamento touchless e quindi ridurre il numero di dispositivi hardware necessari per il pagamento autonomo all’interno di un negozio, garantendo implementazioni più veloci e nuovi casi d’uso, come aggiornamenti mobile, ordinazioni tramite voce e video e altro ancora.

Le due aziende collaboreranno per creare un network focalizzato sul digitale, di modo da introdurre nuove soluzioni per esperienze di acquisto personalizzate come il controllo degli accessi per negozi senza sorveglianza e per la serratura della porta di casa. In più, continueranno a esplorare i modi in cui la connessione 5G, la rete aziendale e l’edge computing quasi in real-time possono fornire alle PMI un accesso in tempo reale alle best practice personalizzate del settore, attraverso il programma Digital Doors™ di Mastercard, aiutando le aziende a migliorare l’efficienza e l’efficacia delle loro operazioni online per soddisfare le esigenze dei clienti.

Verizon utilizzerà la rete di messaggistica in tempo reale Bill Pay Exchange di Mastercard per garantire una comunicazione immediata e migliorata tra consumatori e addetti alla fatturazione. Bill Pay Exchange consentirà a Verizon di eliminare la fattura cartacea e fornire una soluzione mobile-first, riducendo i costi e migliorando l’esperienza di pagamento per i clienti. Inoltre, Verizon utilizzerà la tecnologia di Ethoca, una società Mastercard, per identificare e risolvere rapidamente le frodi.

“Le esigenze aziendali e le richieste dei consumatori cambiano costantemente. Le componenti più importanti per un successo a lungo termine sono la capacità di rimanere agili e collaborare con partner finanziari e di pagamento strategici, che abbiano gli strumenti e le capacità per far progredire le aziende” conclude Sampath Sowmyanarayan, CRO di Verizon Business.

