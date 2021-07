IBL Banca fa coppia con la fintech PayDo per offrire pagamenti digitali istantanei e sicuri

Grazie all’accordo siglato con la fintech PayDo, i titolari del nuovo conto digitale IBL BANCA ControCorrente possono usufruire dell’innovativo servizio di pagamento Plick, che consente di inviare denaro a chiunque in Europa nell’area Sepa (Single Euro Payments Area) in modo semplice e veloce, tramite WhatsApp, SMS o via mail, senza la necessità di conoscere le coordinate bancarie del beneficiario e senza dover scaricare una ulteriore app o effettuare registrazioni a servizi o app.

Al pari di un assegno tradizionale, Plick consente di pagare importi elevati e prevede i presidi di sicurezza tecnologici del sistema bancario, ma anche di programmare pagamenti futuri dando la possibilità di versare una somma in una determinata data in modo da gestire le uscite compatibilmente con la capienza del proprio conto. Plick può risultare molto utile anche per il trasferimento di denaro tra famigliari, come nel caso di invio ai figli all’estero per una vacanza studio.

“Oggi semplicità e istantaneità sono due fattori di primaria importanza nella valutazione di un servizio. Con il nostro nuovo conto ControCorrente puntiamo ad offrire strumenti di pagamento digitali evoluti come Plick, che sta cambiando l’esperienza d’uso e le abitudini dei consumatori grazie anche alla possibilità di evitare passaggi complessi e procedure burocratiche. Crediamo molto nelle sinergie con le Fintech ed a partnership con operatori specializzati in soluzioni tecnologiche all’avanguardia come PayDo”, spiega Simone Lancioni, Responsabile Marketing e Advertising di IBL Banca.

Un modo facile e veloce per effettuare pagamenti digitali

Il beneficiario può essere una persona fisica o un’azienda e non deve necessariamente avere il servizio di Plick attivo sul proprio conto. Inviato il Plick, il beneficiario riceverà un sms o una mail con il link per incassare il pagamento. Chiunque può ricevere e incassare un Plick con esito immediato, 24/7 anche nei giorni festivi.

Per utilizzare il nuovo servizio sarà sufficiente accedere all’Internet Banking di IBL Banca sia da desktop che da mobile, tramite l’app IBL E-Bank, e selezionare la voce Plick per avviare il pagamento, scegliendo il beneficiario dalla propria rubrica. Plick permette di impostare un pagamento senza la possibilità di revoca, definendo anche una data futura di incasso.

“IBL Banca rappresenta il partner ideale – dichiara Donato Vadruccio, CEO e Fondatore di PayDo – per la sua forte vocazione all’innovazione, per l’attenzione all’open banking e l’orientamento alla collaborazione con piattaforme fintech, nonché per la sua capacità di portare valore ai clienti. IBL Banca rappresenta, inoltre, un ulteriore e importante traguardo per PayDo che vede consolidare la sua posizione nel mercato dei servizi a valore aggiunto per le banche e per i loro clienti e consente di proseguire nel suo percorso di innovazione”.

Immagine fornita da Shutterstock