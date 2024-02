Nomina: a Scalapay è tempo di un nuovo Country Manager

Nell’ambito del suo piano di crescita nel Sud Europa, giunge l’annuncio della nomina in casa Scalapay che accoglie un manager di lungo corso nel settore dell’Information Technology.

Andrea Fumagalli è il nuovo Country manager per l’Italia. Ecco quali sono i suoi obiettivi.

A Scalapay è tempo di un nuovo Country manager

La fintech, attore italiano nel settore del Buy Now Pay Later (BNPL), ha ufficializzato la nomina di Andrea Fumagalli come Country manager per l’Italia. Fumagalli vanta una solida esperienza internazionale e competenze acquisite durante una carriera ventennale nell’ambito dell’Information Technology.

Ha dimostrato leadership in ruoli manageriali, con particolare abilità nello sviluppo aziendale e nelle relazioni strategiche con i clienti esistenti. Nel corso della sua carriera, ha guidato iniziative fondamentali per la crescita delle imprese, dalla creazione di partnership strategiche alla gestione delle risorse umane.

Focus: crescere nel mercato italiano

La sua nomina infonde una nuova energia innovativa e una visione per lo sviluppo del mercato italiano.

Scalapay, impegnata nel rinnovare il mondo degli acquisti online e fisici per oltre 5 milioni di utenti, propone un approccio allo shopping innovativo e accessibile. La sua soluzione di pagamento consente acquisti a rate in 3 o 4 tranche, senza interessi.

Andrea Fumagalli

Il suo obiettivo è sostenere oltre 5mila brand partner e 7mila negozi fisici per offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto flessibile e conveniente, in collaborazione con marchi di rilievo che operano in settori come il lusso, l’abbigliamento, la bellezza e il turismo.

Fumagalli si unisce a Scalapay in un momento di espansione internazionale per l’azienda, con l’Italia come punto di partenza per sostenere la crescita dei commercianti, delle relazioni con i clienti esistenti e per promuovere al contempo acquisti consapevoli da parte dei consumatori, puntando sulla shopping experience.

Fumagalli concentrerà i suoi sforzi nell’ampliare il business in Italia, promuovendo l’espansione dei merchant e incentivando le esperienze d’acquisto a livello nazionale.

Le sue priorità immediate saranno incentrate sulla creazione di una robusta infrastruttura operativa che generi una pipeline di vendita equilibrata, insieme allo sviluppo delle opportunità con i clienti. Fumagalli si impegnerà inoltre a organizzare il team di vendita e di gestione degli account verso una strategia orientata alla vendita a valore, garantendo un’esperienza cliente eccellente e una crescita sostenibile nel mercato italiano.

“Andrea (Fumagalli, ndr), con la sua vasta esperienza e mentalità innovativa, sarà un prezioso alleato nel raggiungimento dei nostri obiettivi di business e nello sviluppo sostenibile di Scalapay in Italia. La sua nomina rappresenta un passo importante nella nostra strategia di crescita”, ha commentato Massimiliano Errigo, Chief Revenue Officer di Scalapay.