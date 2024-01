DataCoreX: la nuova piattaforma per il Wealth Management

Nasce DataCoreX, la nuova piattaforma dedicata al Wealth Management. Ecco quali vantaggi offre la collaborazione in ambito Open finance, frutto della partnership tra Gellify e BDX, Base Digitale Group.

DataCoreX, la piattaforma per il Wealth Management

Il processo di digitalizzazione è in rapida evoluzione e ha un impatto sul settore della finanza a livello internazionale. In particolare, sta trasformando il sistema di Open Banking in Open Finance.

In questo contesto, Gellify, l’Innovation Factory globale che supporta le aziende nei processi di innovazione, coniuga le sue competenze su Open Finance e UX/UI con l’expertise di BDX. Quest’ultimo, che fa parte del Gruppo SeSa, fornisce soluzioni tecnologiche in ambito finance.

Frutto della collaborazione è dunque la nuova piattaforma DataCoreX. Punta a fornire servizi finanziari customizzati sulle necessità del cliente, al fine di indirizzare il settore bancario tramite una metodologia customer-centric, grazie all’analisi dei dati forniti dall’utente stesso.

La tecnologia opererà su scala globale e in varie aree come lo sviluppo di una piattaforma di Open Finance, servizi di Robo-Advisory, soluzioni front-end per il settore Wealth Management e l’adesione alle normative emergenti. Si focalizza in particolare sul FIDA (Financial Data Access) ed altri ambiti normativi che hanno un impatto sul settore della consulenza finanziaria.

“DataCoreX è il risultato tangibile della nostra ambizione comune di guidare l’innovazione nel settore delle piattaforme bancarie. Grazie al contributo di Gellify, stiamo plasmando un futuro digitale che ridefinirà il panorama FinTech”, commenta Leonardo Bassilichi, Presidente e Amministratore delegato di BDG.

Le previsioni di mercato

Dallo studio “The Global Open Finance Report”, condotto da CBI e PwC Italia, metà dei clienti italiani usa le banche online, ma soltanto il 6% di loro si avvale dei servizi di Open Banking e Open Finance.

Tuttavia, a livello mondiale, il report di Polaris Marketing Research stima un tasso di crescita del 26,8%, passando dagli iniziali 16,14 miliardi del 2021 a quota 128,12 miliardi di dollari entro il 2030.

“DataCoreX è un chiaro esempio della nostra visione strategica di innovazione: si tratta di un venture building di una metapiattaforma, termine introdotto da Gellify che identifica una piattaforma proprietaria da noi sviluppata con al suo interno elementi tecnologici presi dalle start up con cui Gellify collabora; questo concetto estremizza la nostra vision di far interagire grandi aziende con start up tramite il nostro ruolo di orchestratore”, conclude Fabio Nalucci, Founder & Chairman di Gellify.