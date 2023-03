A testimoniare la corsa dei pagamenti digitali in Italia è il successo di Satispay nei pagamenti "non Nfc" e di Nexi nelle transazioni con smartphone e wearable. Inoltre, ecco cosa ha annunciato Banca d'Italia al convegno del Politecnico di Milano [...]

Secondo l’Osservatorio Innovative Payments, i pagamenti digitali corrono. E a testimoniarlo è il successo di Satispay nei pagamenti “non Nfc” e di Nexi nelle transazioni con smartphone e wearable.

Intanto Banca d’Italia ha avviato i lavori di tre tavoli tecnici del Comitato Pagamenti Italia (Cpi).

Satispay: leadership nel segmento pagamenti “non Nfc”

Il network di pagamenti mobili alternativo alle carte di credito e debito Satispay primeggia nel segmento dei pagamenti “non Nfc”, quello non legato al modello classico delle carte di credito. Nel 2022, infatti, ha superato la soglia dei 2 miliardi di euro del valore complessivo delle transazioni.

Inoltre l’anno scorso è anche diventato un unicorno. Intanto mantiene saldamente la leadership nel segmento di pagamenti “non NFC”, dove invece competono le Big Tech.

I pagamenti Nfc sono i Near field communication, quelli legati al modello classico delle carte di credito come quelli offerti da Big Tech. I soli pagamenti non NFC, secondo l’Osservatorio Innovative Payments, in negozio hanno totalizzato volumi pari a 1,5 miliardi di euro. Di questi, Satispay vanta volumi pari a 1,1 miliardi di euro (73% del totale).

L’app registra non solo una significativa crescita nei volumi, ma anche nel numero delle transazioni. Infatti Satispay detiene il 40% del numero complessivo. Significa che sono passati dall’app circa 105 milioni di transazioni su 268 milioni totali.

“L’utilità di Satispay nella gestione di tutti i pagamenti quotidiani per una community che ha ormai raggiunto i 3,5 milioni di utenti“, commenta Giorgio Berardi, Strategy Director di Satispay, “è confermata anche dalla media dei pagamenti mensili che ha ormai raggiunto le 10 transazioni”.

“Se poi guardiamo oltre i pagamenti nei negozi, il valore complessivo delle transazioni passate attraverso Satispay supera i 2 miliardi di euro nel 2022. Un dato che ci parla dell’importante crescita anche nell’utilizzo delle funzionalità che vanno dall’apprezzato e utile scambio di denaro tra privati fino al pagamento di bollettini, PagoPA, Bolli e molto altro”, sottolinea Berardi.

Il parere dell’Osservatorio

L’ultima edizione dell’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano afferma che Satispay ha anticipato di 10 anni la capacità di visione dei pagamenti digitali.

Satispay ha saputo captare la tendenza di diffusione dei mobile payment, confermando il suo modello “disruptive”, originale e innovativo, in grado di accelerare la competizione sul mercato, portando benefici concreti per clienti, privati e commercianti.

“Anche quest’anno”, infatti, conclude Giorgio Berardi, “il raffronto con i dati di mercato sui pagamenti innovativi riflette una chiara capacità di Satispay non solo di stare al passo con la crescita del comparto, ma di muoversi agendo quale sano stimolatore della concorrenza”.

Osservatorio Innovative Payments: Nexi a tripla cifra nel wearable

Nexi ha archiviato il 2022, registrando un aumento del 134% dei volumi transati con smartphone e wearable tech, la tecnologia indossabile come gli smartwatch, in negozio in Italia. Il mercato ha messo a segno +122%, secondo il Politecnico.

Crescono del 53%, inoltre, le carte Nexi registrate su app di pagamento come Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay.

“Questi dati confermano che flessibilità e comodità sono requisiti sempre più strategici nell’ecosistema dei pagamenti digitali, sia nelle soluzioni di pagamento, sia in quelle di incasso”, commenta Vanessa Maneo, Head of Marketing POS di Nexi.

“Per questo, nei prossimi mesi, lanceremo in Italia il SoftPOS. Si tratta di un’app che gli esercenti potranno scaricare sul proprio smartphone per accettare pagamenti digitali direttamente tramite esso”, conclude Vanessa Maneo.

Osservatorio Innovative Payments: Bankitalia

Al convegno del Politecnico, Banca d’Italia ha annunciato l’inizio dei lavori di tre tavoli tecnici del Comitato Pagamenti Italia (Cpi) per la revisione della PSD2, Open Banking, incassi e pagamenti pubblici.

Banca d’Italia coordinerà i tavoli, a cui siederanno i partecipanti al Comitato Pagamenti Italia. Sono coloro che, su base volontaria, hanno espresso interesse a contribuire ai lavori. L’iniziativa è dedicata a stabilire le condizioni “per consentire alla comunità dei pagamenti nazionale di cogliere tempestivamente e con efficacia le opportunità connesse con lo sviluppo del comparto pagamenti digitali“, ha dichiarato Massimo Doria di Banca d’Italia, responsabile del Centro per l’innovazione Milano Hub.