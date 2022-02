Satispay e Pulsee semplificano pagamento bollette - Pagamenti Digitali

Satispay e Pulsee facilitano il pagamento delle bollette ricorrenti erogate dal marchio del settore dell’energia.

Infatti Pulsee adotta l’applicazione di mobile payment, integrandola nei metodi di pagamento delle proprie utenze domestiche, all’insegna dell’innovazione e del digitale. Ecco come.

Satispay e Pulsee semplificano il pagamento delle bollette

Satispay e Pulsee, brand digitale per le utenze domestiche dell’energia, siglano un accordo per adottare l’app di mobile payment per il pagamento digitale delle bollette.

Così, grazie all’accordo con Satispay, tutti i clienti di Pulsee potranno semplificare il pagamento delle bollette di luce e gas.

Il player dell’energia Pulsee, che fa capo ad Axpo Italia, risponde all’allarme del rincaro bollette, aprendo le porte alla piattaforma di mobile payment per pagare le utenze domestiche.

Accordo fra Axpo Italia e Satispay

L’intesa risponde alle esigenze di un consumatore sempre più attento non solo al risparmio, ma anche a modificare le proprie abitudini, adottando metodi più digitali.

Con questo accordo, Pulsee diventa il primo brand italiano dell’energia ad abbracciare il servizio per pagare le bollette ricorrenti via app Satispay. Infatti, i clienti del marchio dell’energia potranno rinnovare il pagamento delle bollette, mettendo al centro le necessità delle persone nel quotidiano, l’immediatezza della fruizione e anche il consumo sostenibile.

Dai clienti “arriva lo stimolo a trovare soluzioni innovative” per i pagamenti, ha dichiarato Alicia Lubrani, Chief Marketing Office di Axpo Italia, capofila di Pulsee. “L’integrazione di Satispay come metodo di pagamento nasce proprio dall’ascolto e dalla volontà di mettere a disposizione soluzioni che continuino a portare innovazione al settore dell’energia, una boccata di aria fresca in un’industria che ancora adesso non viene percepita dai consumatori al passo coi tempi e spesso poco sensibile alle esigenze dei consumatori”.