CM.COM amplia l’offerta di pagamento con i POS di PayPlaza

La tecnologia di PayPlaza è ampiamente distribuibile e, in combinazione con le soluzioni di pagamento di CM.com, offre ai clienti esistenti e ai nuovi la possibilità di accedere rapidamente a opzioni di pagamento aggiuntive in un ambiente omnicanale [...]

L’acquisizione di PayPlaza, piattaforma innovativa per l’accettazione dei pagamenti nei punti vendita (POS), consente a CM.com di rafforzare e arricchire ulteriormente la proposta di pagamento sulla piattaforma proprietaria di Conversational Commerce che, in modalità as-a-service e collegata ai principali sistemi di messaggistica presenti sul mercato, fornisce soluzioni avanzate di relazione con il cliente e di e-commerce che facilitano la trasformazione digitale delle aziende e migliorano la soddisfazione dei clienti. La transazione prevede un corrispettivo di 10 milioni di euro (escluso il caped earn out). Un’unica piattaforma da cui organizzare campagne di marketing, SMS, e-mail, automazione, firme elettroniche, chatbot, campagne vocali, gestione dei dati dei clienti, landing page mobili, WhatsApp Business, Apple Business Chat, Viber, RCS, SIP Trunk, pagamento, ticketing. Tutto per comunicare, convertire, coinvolgere e offrire esperienze uniche ai clienti.

Fondata nel 2010, PayPlaza è un’azienda in rapida crescita che impiega circa 50 persone nei suoi uffici nei Paesi Bassi, in Germania e in Spagna e dispone di circa 20.000 terminali di pagamento collegati alla sua piattaforma di elaborazione dei pagamenti. La società gestisce un margine elevato e un business redditizio con 4 milioni di euro di ricavi annuali ricorrenti, principalmente basati su canoni di licenza. PayPlaza collega i partner al suo gateway POS, dispositivi POS e mobile-POS e serve grandi rivenditori come Zeeman e

dipartimenti governativi olandesi come il Ministero degli Affari Esteri. Il previsto incremento nell’uso dei terminali POS non presidiati per il self-checkout e la crescente domanda di soluzioni per i pagamenti mobili nei mercati del delivery, del retail e dell’ospitalità offrono ampie opportunità di crescita. I fondatori di PayPlaza rimarranno impegnati nel portare avanti la strategia di crescita in Europa.

LIVE STREAMING, 18 marzo 30 minuti con...Davide Zanolini Executive VP Global Marketing & Communication di Piaggio Group Marketing Advertising

Immagine fornita da Shutterstock.