Covid-19: Soldo offre carte Mastercard a canone zero per l’erogazione dei buoni spesa

Soldo offre la possibilità di creare e gestire carte di pagamento Mastercard, personalizzabili e controllabili in tempo reale e a canone zero [...]

Claudia Costa

Un nuovo progetto per il Coronavirus arriva da Soldo, società Fintech fondata nel 2o15 a Londra da Carlo Gualandri, che mette gratuitamente a disposizione dei Comuni Italiani, delle RSA e delle istituzioni, la propria piattaforma di gestione delle spese aziendali di modo da gestire efficacemente i buoni spesa e gli aiuti alla popolazione. A canone zero è possibile fornire e gestire carte di pagamento Mastercard, totalmente personalizzabili e controllabili in tempo reale.

Funzionalità e vantaggi della piattaforma Soldo

Dopo avere attivato un conto sulla piattaforma Soldo, ogni Comune può richiedere e creare le proprie carte in modo autonomo, caricandole con somme personalizzate.

Ogni carta potrà essere limitata nell’uso da regole definite e assegnate di volta in volta per consentirne l’utilizzo solo su specifiche categorie di esercenti (come supermercati, farmacie, ecc.), con massimali di spesa legati a specifici periodi (giornalieri, settimanali o mensili); ed essere ricaricata, bloccata e sbloccata in tempo reale.

Soldo mette subito a disposizione personale dedicato per velocizzare la partenza e l’eventuale training a distanza, azzerando i canoni mensili. Le carte potranno essere etichettate con un testo unico con un numero progressivo, oppure intestate a singoli soggetti o avere altri identificativi come il codice fiscale.