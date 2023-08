Il sistema di mobile payment alternativo diventa nuovo strumento di pagamento per acquistare biglietti di treno e pullman sull’app di prenotazione di titoli di trasporto, che offre ai clienti il miglior prezzo su milioni di tratte, tariffe e orari di 270 compagnie ferroviarie e di pullman in 45 Paesi [...]

La partnership fra Satispay e Trainline rende il sistema di mobile payment alternativo come nuova modalità di pagamento.

L’obiettivo è quello di acquistare biglietti di treno e pullman sull’app di prenotazione di titoli di trasporto. Ecco con quali vantaggi per i viaggiatori.

La partnership fra Satispay e Trainline

Trainline, app europea dedicata a prenotare biglietti di treni e pullman, integra Satispay.

Gli utenti del sito e dell’app (sia iOS che Android) di Trainline potranno infatti portare a termine l’acquisto di biglietti di treno e pullman utilizzando Satispay per pagare.

Il completamento dell’acquisto prevede la selezione di Satispay in fase di checkout. Permette così la conferma della richiesta di pagamento, una volta notificata sull’app, senza dover immettere altri codici di conferma.

“Con Satispay potremo offrire una soluzione di pagamento allineata alle esigenze dei nostri viaggiatori, orientati verso prodotti e servizi smart”, commenta Andrea Saviane, Country Manager di Trainline per l’Italia.

I vantaggi

L’app di Trainline consente ai propri utenti la ricerca, prenotazione e gestione dei viaggi in treno e pullman in un unico posto. Ciò è possibile, grazie alla messa a disposizione di milioni di tratte, tariffe e orari di 270 compagnie ferroviarie e di pullman in 45 Paesi. Propone dunque ai clienti il ​​miglior prezzo per i loro viaggi, offrendo loro informazioni di viaggio smart e in real-time.

“Abitudini che possono rendere più smart le città e le giornate delle persone e che è fondamentale sostenere rendendo l’accesso ai trasporti semplice, completo e senza frizioni, dalla selezione e prenotazione del viaggio fino al pagamento. È esattamente questo che la combinazione tra i servizi di Trainline e Satispay genera”, conclude Stefano De Lollis, Online Business Development Director di Satispay.