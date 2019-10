Fintech, Banking e Payment al digital live TALK del Dell Technology Forum 2019

Redazione

Come si passa dalla Digital Transformation alla Real Transformation? Cosa vuol dire in particolare creare nuovo valore con il digitale per il mondo delle banche, della finanza, delle assicurazioni dove la sfida è di grandissima attualità anche e soprattutto per tutti i temi dei pagamenti digitali che sono entrati nell’agenda del Governo e sono un tema di primo piano a livello sociale. Per rispondere a queste domande e non solo per il mondo finance il prossimo Dell Technologies Forum raddoppia la propria azione e la propria offerta con i DTF TALK (Dell Technologies Forum TALK) un evento digital nell’evento fisico che permetterà di seguire direttamente in live streaming i contenuti della giornata dedicata all’innovazione organizzata da Dell Technologies, con una ricchissima serie di approfondimenti speciali, insight, testimonianze di protagonisti, approfondimento di casi utenti e con esperti e analisti organizzata da Digital360.

Il Dell Technologies Forum 2019 e il digital DTF TALK vi racconteranno e accompagneranno nella conoscenza della Digital Transformation seguendo le quattro grandi linee di sviluppo che caratterizzano la Real Transformation: IT Transformation, Application Transformation, Security Transformation e Workforce Transformation.

Il Dell Technologies Forum 2019 e il digital DTF TALK vi racconteranno e accompagneranno nella conoscenza della Digital Transformation seguendo le quattro grandi linee di sviluppo che caratterizzano la Real Transformation: IT Transformation, Application Transformation, Security Transformation e Workforce Transformation.

Nel corso della giornata avremo ai nostri microfoni imprese che raccontano come stanno cambiando la loro organizzazione, la produzione, le vendite, i processi, il rapporto con i clienti o come stanno facendo evolvere i loro stessi modelli di business. Sarà una occasione unica per seguire le testimonianze di manager e partner in un confronto aperto con i giornalisti del gruppo Digital360, con analisti e ricercatori.

La Real Transformation nel mondo delle banche, del fintech e nei pagamenti digitali

Una attenzione particolare per il mondo delle banche, della finanza e dei pagamenti digitali, che rappresentano uno dei settori a più alta intensità di trasformazione digitale, basti pensare ai temi dell’Open Banking e alle prospettive della cashless society. Il Dell Technologies Forum e il digital DTF Talk permetterà di approfondire le opportunità che si aprono con questa trasformazione con il supporto in studio di Roberto Garavaglia, Senior Management Consultant & Innovative Payments Strategy Advisor e con la possibilità di analizzare casi di successo come Illimity Bank e come Tas Group.

Con il mondo banking, finance e payment si guraderà anche al mondo delle fintech e delle assicurazioni a loro volta in fortissima trasformazione, grazie al contributo su questo specifico settore che ci arriverà da Filippo Renga, direttore dell’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano.

Il ruolo del Multicloud nelle prospettive di trasformazione digitale

Il ruolo del MultiCloud è sempre più determinante e nella diretta del 12 novembre ci sarà l’occasione di approfondire i temi e le prospettive di questa prospettiva con un analista dell’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano e con aziende che stanno gestendo la loro IT Transformation proprio in prospettiva di MultiCloud. Avremo così l’occasione di vedere le roadmap che sono state seguite, le problematiche, le soluzioni adottate, i risultati in diversi settori di business. Tra i casi che verranno raccontati avremo l’interessante esperienza di Lepida e di una realtà come Falck Renewables, una realtà di medie dimensioni, che ha trovato nel MultiCloud la risposta a una serie di problematiche infrastrutturali non dissimili da quelle di una grande multinazionale.

Mettere in sicurezza la trasformazione e il business con la Security Transformation

Ma come si sviluppa l’IT Transformation in rapporto alle tematiche di sicurezza? La lettura di questa componente fondamentale del fenomeno trasformation non può non passare sa una Security Transformation che verrà a sua volta analizzata e approfondita in occasione dei DTF TALK con il contributo in studio di Giorgia Dragoni dell’Osservatorio Information Security & Privacy e con le interviste ad aziende e partner impegnati nella “difesa” del business e della privacy delle loro organizzazioni. In questo spazio avremo l’occasione di vedere come si stanno affrontando i temi della security transformation da parte di aziende come Leonardo e come Vodafone. Si parlerà di sicurezza dei dati e delle persone e di come non si possa pensare alle Smart City, se non si attuano politiche per la realizzazione di Safe City.

La Government Transformation ci porta verso la PA 4.0

La Pubblica Amministrazione a sua volta è in piena trasformazione e sta indirizzando le logiche di una PA 4.0. Gianni Dominici, Direttore Generale di ForumPA e tra i principali esperti di innovazione digitale nel Government, ci aiuterà a capire i trend e le prospettive di sviluppo e avremo la possibilità di vedere come queste innovazioni si trasformano in qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese grazie anche al racconto di casi concreti come lo Stato del Vaticano o come il Policlinico Gemelli.

Manifatturiero, PMI, Made in Italy e agroalimentare in chiave digital

Il Livestreaming digitale dei DTF TALK affronterà anche i temi dell’innovazione digitale per il manifatturiero con l’analisi di un esperto come Andrea Bacchetti, ricercatore dell’Università degli Studi di Brescia, del Laboratorio RISE e Ceo di IQ Consulting e con il confronto su best practices come Brembo che permetteranno di capire la dimensione della Real Transformation per il mondo manifatturiero e come il caso di Arc Cosmetics in un settore che unisce le tematiche della manifattura con quelle del controllo di filiera. Il Made in Italy a sua volta è troppo importante per non avere una sua finestra speciale e in particolare si affronteranno le straordinarie opportunità per le imprese di tutta la filiera agroalimentare grazie al contributo del Direttore dell’Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano Filippo Renga.

Big Data, AI, Blockchain, IoT e Open Innovation

Con il supporto in studio di Andrea Gaschi, Digital Open Innovation Practice Leader in P4I, i digital DTF TALK porteranno l’attenzione sugli ambiti tecnologici che permettono alle imprese di creare nuovi servizi e un nuovo vantaggio competitivo, come ad esempio le prospettive che si aprono grazie all’adozione di soluzioni basate su Big Data, Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Blockchain. Lo sguardo e il confronto si allarga poi al ruolo di startup e Open Innovation con un importante momento dedicato a questo fenomeno condotto in studio da Giovanni Iozzia, direttore di EconomyUP.

La Real Transformation passa dalle Tech Company

L’innovazione arriva nelle imprese grazie all’opera quotidiana dei Partner ovvero delle Tech Company, dei system integrator, dei Var, dei solution provider alle quali è dedicato un focus speciale condotto da Loris Frezzato, responsabile della testata TechCompany360 con la partecipazione di Raffaello Balocco, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Tech Company, School of Management del Politecnico di Milano.

Workforce transformation e Social responsability

Sui temi della workforce transformation il digital DTF TALK porta il contributo di Mariano Corso, direttore scientifico di P4I e dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano. Sarà poi possibile vedere come la workforce transformation si sta concretizzando nelle imprese e nelle organizzazioni in particolare con il caso di un’azienda di riferimento del Made in Italy come Campari, che opera con proprie filiali in tutto il mondo e con un caso di workforce transformation che va di pari passo con la volontà di creare confort zone per tutti i dipendenti, dando a ciascuno lo strumento più adatto alla propria funzione operativa.

Con la workforce transformation l’evento affronta anche i temi della Social Corporate Responsability che troveranno ampio spazio sia nell’evento fisico sia nella nostra diretta live streaming unitamente ai temi del valore speciale legato alla presenza femminile nelle imprese e nelle organizzazioni che sarà affrontato nel corso del focus Women in Tech con il contributo e la testimonianza di figure di riferimento per l’Italia in rappresentanza di imprese e organizzazioni come Microsoft, Assintel, Dell e Vodafone.

