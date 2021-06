Viva Wallet democratizza i pagamenti digitali trasformando qualsiasi mobile Android in POS

Grazie all’innovativa soluzione “Tap on Phone” disponibile su Viva Wallet POS App qualsiasi dispositivo Android può trasformarsi in un lettore di carte, consentendo alle aziende di qualunque dimensione di accettare pagamenti contactless e con PIN da qualsiasi carta o digital wallet (Visa, Mastercard, Bancontact, Apple Pay & Google Pay) senza la necessità di acquistare terminali hardware. Inoltre, il servizio non necessita di alcuna installazione tecnica, non ha contratto, né canoni mensili. Tutto ciò migliorerà l’esperienza dei pagamenti alla consegna, consentirà di smaltire la fila in negozio più velocemente e assicurerà una mobilità totale per il personale (come ad esempio i camerieri) accelerando il processo di pagamento.