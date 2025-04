Tra i principali protagonisti del mercato delle carte di credito, Mastercard si distingue per l’offerta di carte prepagate che combinano semplicità d’uso, sicurezza e controllo totale delle spese.

Una carta prepagata Mastercard è uno strumento di pagamento che consente di effettuare acquisti online e nei negozi fisici, o di prelevare contanti, utilizzando esclusivamente il credito disponibile sulla carta.

A differenza delle carte di credito o di debito tradizionali, una carta prepagata non è collegata a un conto corrente bancario e non permette di spendere oltre la somma caricata.

Questo la rende particolarmente adatta a chi desidera gestire il proprio budget in modo più oculato o a chi cerca una soluzione accessibile e versatile per fare acquisti in sicurezza.

Tipi di carte prepagate Mastercard disponibili

Esistono diversi tipi di carte prepagate Mastercard, ognuna progettata per soddisfare esigenze specifiche. Alcune delle principali categorie includono:

Carte prepagate ricaricabili: Queste carte possono essere ricaricate con fondi più volte. Sono ideali per chi vuole avere un controllo continuo sulle proprie spese senza dover aprire un conto bancario. Carte prepagate usa e getta: Sono carte che possono essere utilizzate fino all’esaurimento del saldo e non possono essere ricaricate. Sono spesso utilizzate come regali o per acquisti occasionali. Carte prepagate per viaggi: Progettate per i viaggiatori, queste carte offrono spesso vantaggi come l’assenza di commissioni sui cambi valuta, e la possibilità di prelevare contanti in diverse valute. Carte prepagate per studenti: Pensate per i giovani e gli studenti, queste carte offrono un modo sicuro per gestire le spese quotidiane e spesso includono funzionalità di educazione finanziaria. Carte prepagate per aziende: Utilizzate dalle aziende per gestire le spese dei dipendenti, queste carte possono aiutare a controllare le spese aziendali e semplificare la rendicontazione. Carte prepagate con funzionalità aggiuntive: Alcune carte offrono funzionalità aggiuntive come cashback, programmi di ricompense o offerte speciali in collaborazione con i partner di Mastercard.

Carte prepagate per uso personale

Le carte prepagate personali sono pensate per facilitare la gestione del denaro nella quotidianità, offrendo uno strumento sicuro e pratico per fare acquisti, prelevare contanti o ricaricare facilmente. Sono perfette per chi desidera una maggiore indipendenza rispetto al conto corrente, per i genitori che vogliono fornire ai figli un budget controllato, o anche per chi viaggia frequentemente.

In molti casi, le carte sono ricaricabili e supportano l’uso online, includendo funzioni di notifica in tempo reale, gestione da app e possibilità di bloccare/sbloccare la carta in autonomia in caso di smarrimento. Alcune versioni sono disponibili anche in modalità “usa e getta”, pensate per un utilizzo temporaneo o per specifiche occasioni (es. shopping online o viaggi all’estero).

Carte prepagate aziendali

Le carte prepagate aziendali sono strumenti finanziari versatili progettati per aiutare le aziende a gestire le spese dei dipendenti in modo efficiente e sicuro. Ecco alcune delle caratteristiche principali di queste carte:

Controllo delle spese: Le aziende possono impostare limiti di spesa per ciascuna carta, assicurando che i dipendenti rimangano entro i budget stabiliti. Questo aiuta a prevenire spese eccessive e a mantenere il controllo sulle finanze aziendali. Facilità di gestione: Con le carte prepagate aziendali, i reparti finanziari possono facilmente monitorare e registrare le transazioni, riducendo il carico amministrativo associato alle note spese tradizionali. Sicurezza dei dati nelle transazioni: Queste carte riducono il rischio associato al trasporto di contanti. In caso di smarrimento o furto, le carte possono essere rapidamente bloccate e sostituite. Personalizzazione: Le carte possono essere personalizzate con il nome dell’azienda e il logo, oltre a essere configurate per scopi specifici, come viaggi aziendali, spese di rappresentanza o acquisti di forniture.

Le carte prepagate Mastercard aziendali forniscono una soluzione pratica e sicura per gestire le spese all’interno di un’azienda, migliorando l’efficienza operativa e il controllo finanziario.

SelfyConto Mediolanum con 3 carte Mastercard

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 45 € Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online a cui è possibile abbinare la carta di debito, la carta di credito oppure la carta prepagata sempre Mastercard.

Tra le caratteristiche principali:

Carta di credito o carta di debito Mastercard gratuita incluse al momento dell’apertura del conto

Operatività completamente online tramite l’app Banca Mediolanum

Possibilità di accreditare lo stipendio, domiciliare le utenze e fare bonifici SEPA (anche istantanei)

Prelievi gratuiti in area euro per importi pari o superiori a 100 euro

Nessun canone di tenuta conto per il primo anno. Successivamente, il canone è azzerabile fino ai 30 anni o, per tutti, fino al 31 dicembre 2027 se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500 euro al mese

o, per tutti, se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500 euro al mese Fino al 5 maggio 2025, i nuovi clienti possono ricevere un buono Amazon.it da 100 euro con l’accredito dello stipendio o una spesa mensile minima di 500 euro per 3 mesi consecutivi

SelfyConto si distingue per la flessibilità nell’utilizzo e per l’integrazione completa tra conto e carta, rendendolo una scelta interessante per chi cerca un’alternativa evoluta alla carta prepagata classica, senza rinunciare alla sicurezza del circuito Mastercard.

Revolut: innovazione e funzionalità uniche

Revolut Standard 4.5 Istituto Bancario: Revolut Bank App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS Costo Prelievo ATM: gratis fino a 200€/mese, poi 2% Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

Revolut è una piattaforma finanziaria digitale che offre carte prepagate Mastercard completamente gestibili da app, pensate per chi desidera flessibilità, controllo e un’esperienza personalizzabile.

Tra i punti di forza:

Attivazione rapida e gestione da smartphone

Possibilità di scegliere carte fisiche personalizzabili o virtuali, anche “usa e getta” per una maggiore sicurezza online

Conversione istantanea in numerose valute con tassi competitivi (a seconda del piano scelto)

Controllo delle spese in tempo reale, categorizzazione automatica e strumenti di budgeting

Funzionalità avanzate nei piani Premium, Metal e Ultra: assicurazioni di viaggio, carte in metallo, accesso a lounge aeroportuali e altri servizi esclusivi

Le carte prepagate Mastercard Revolut si adattano perfettamente a viaggiatori, professionisti digitali e chi cerca una gestione moderna e smart del proprio denaro. Le funzionalità variano in base al piano scelto:

si parte dal piano gratuito Standard

Plus a 3,99 euro/mese

Premium a 9,99 euro/mese

Metal a 15,99 euro/mese

Ultra 45 euro/mese

Fineco: soluzione completa per acquisti e prelievi

Fineco Card Credit 4.4 Circuito: MasterCard/Visa Canone piano base: 19,95 €/anno Prelievo massimo: 1.000 €/giorno (2.000 €/mese) Limite di spesa: da 1.500€ fino a 4.000€ al mese Commissioni prelievo: 0,80€ su Bancomat (gratis se superiore a 99€); 2,90€ su Visa/MasterCard Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Fineco propone una carta di debito Mastercard associata al proprio conto corrente online, pensata per garantire massima libertà operativa e un controllo completo delle finanze tramite l’app mobile.

Tra le caratteristiche principali:

Pagamenti contactless e online con tecnologia Mastercard

Prelievi gratuiti per importi superiori a 99 euro in Italia e in Europa, anche tramite MaxiPrelievo fino a 3.000 euro presso gli ATM UniCredit

in Italia e in Europa, anche tramite presso gli ATM UniCredit App Fineco per la gestione di movimenti, limiti e sicurezza della carta

Notifiche in tempo reale, blocco e sblocco della carta da app, assistenza disponibile 24/7

Fineco unisce la solidità di una banca tradizionale a un ecosistema digitale avanzato, offrendo un’esperienza fluida e sicura a chi desidera semplificare la propria gestione finanziaria quotidiana.

Come scegliere la carta prepagata giusta

La scelta della carta prepagata più adatta alle proprie esigenze dipende da una serie di fattori, che spaziano dalle modalità d’uso previste alla frequenza delle operazioni, passando per il profilo del titolare e le caratteristiche offerte dagli emittenti. Un approccio consapevole consente di evitare costi superflui e di ottenere il massimo in termini di funzionalità e sicurezza.

Criteri di selezione per le carte prepagate

Ecco i principali aspetti da valutare prima di scegliere una carta prepagata Mastercard:

Finalità d’uso : vuoi usarla per acquisti online, per viaggi, per inviare denaro a un familiare o come strumento educativo per un figlio? Ogni carta offre funzionalità diverse in base al target.

: vuoi usarla per acquisti online, per viaggi, per inviare denaro a un familiare o come strumento educativo per un figlio? Ogni carta offre funzionalità diverse in base al target. Canone e costi di gestione : alcune carte sono gratuite, altre prevedono un canone mensile o annuale. È importante confrontare anche le eventuali commissioni su ricariche, prelievi e pagamenti in valuta estera.

: alcune carte sono gratuite, altre prevedono un canone mensile o annuale. È importante confrontare anche le eventuali commissioni su ricariche, prelievi e pagamenti in valuta estera. Modalità di ricarica : verifica se è possibile ricaricare la carta tramite bonifico, app, contanti presso punti fisici o tramite altre carte.

: verifica se è possibile ricaricare la carta tramite bonifico, app, contanti presso punti fisici o tramite altre carte. Gestione digitale : le carte gestibili da app mobile offrono vantaggi in termini di controllo, notifiche, sicurezza e flessibilità. Alcune app permettono anche di bloccare la carta in tempo reale o creare carte virtuali.

: le carte gestibili da app mobile offrono vantaggi in termini di controllo, notifiche, sicurezza e flessibilità. Alcune app permettono anche di bloccare la carta in tempo reale o creare carte virtuali. Accettazione internazionale : una carta Mastercard è generalmente accettata in tutto il mondo, ma è utile verificarne l’uso in Paesi specifici se prevedi di viaggiare.

: una carta Mastercard è generalmente accettata in tutto il mondo, ma è utile verificarne l’uso in Paesi specifici se prevedi di viaggiare. Sicurezza: opta per carte dotate di protezioni antifrode, tecnologia contactless con limiti regolabili, e autenticazione forte (SCA) per le transazioni online.

Considerare questi elementi ti aiuterà a scegliere una carta prepagata che sia realmente funzionale rispetto al tuo stile di vita.

Confronto tra Mastercard e Visa

Quando si sceglie una carta prepagata, uno dei primi interrogativi riguarda il circuito: Mastercard o Visa? Entrambi sono brand globali, accettati praticamente ovunque, ma ci sono alcune differenze da considerare.

Mastercard:

Le carte prepagate Mastercard permettono di effettuare acquisti e prelievi ovunque nel mondo, sia online che offline.

Sono disponibili carte ricaricabili e carte conto, con funzionalità simili a quelle bancarie, accessibili anche senza conto corrente.

Consentono l’accesso al saldo e ai movimenti via internet banking o app mobile.

Possono essere utilizzate per acquisti in negozio, online e per pagamenti contactless via smartphone o smartwatch.

In molti casi, è prevista anche la protezione Mastercard Identity Check™ per i pagamenti online.

Visa:

Anche Visa offre carte prepagate pensate per privati, ideali per gestire il budget o effettuare acquisti in sicurezza.

Le carte sono ricaricabili con l’importo desiderato e non richiedono un conto corrente.

Sono valide sia per transazioni online che presso negozi fisici.

L’autenticazione dei pagamenti avviene tramite Visa Secure , per una protezione rafforzata.

, per una protezione rafforzata. Alcune soluzioni Visa comprendono anche carte regalo o strumenti per la gestione aziendale, disponibili presso specifici istituti.

In sintesi, la scelta tra Mastercard e Visa dipende più dall’offerta dell’emittente (banca o fintech) che dal circuito stesso. Entrambi garantiscono sicurezza, funzionalità digitali e ampia accettazione, ma Mastercard si distingue per l’attenzione alla personalizzazione del prodotto e alle soluzioni prepagate evolute.

Costi e commissioni delle carte prepagate

Le carte prepagate rappresentano una soluzione comoda e flessibile, ma è fondamentale conoscerne i costi associati per evitare sorprese. Le spese possono variare sensibilmente a seconda dell’istituto emittente, della tipologia di carta e dei servizi inclusi.

Ecco i principali costi da tenere in considerazione:

Costo di emissione : alcune carte sono gratuite, altre prevedono un costo iniziale per l’attivazione (di norma tra 5 e 10 euro). In alcuni casi, il costo può includere anche la spedizione della carta fisica.

: alcune carte sono gratuite, altre prevedono un costo iniziale per l’attivazione (di norma tra 5 e 10 euro). In alcuni casi, il costo può includere anche la spedizione della carta fisica. Canone mensile o annuale : molte carte prepagate non prevedono canoni ricorrenti, ma per quelle più evolute (es. collegate a conti digitali) può essere richiesto un canone, che talvolta è azzerabile al verificarsi di certe condizioni (età, accrediti minimi, utilizzo frequente).

: molte carte prepagate non prevedono canoni ricorrenti, ma per quelle più evolute (es. collegate a conti digitali) può essere richiesto un canone, che talvolta è azzerabile al verificarsi di certe condizioni (età, accrediti minimi, utilizzo frequente). Commissioni di ricarica : variano in base al metodo scelto. Le ricariche tramite bonifico bancario sono spesso gratuite, mentre quelle effettuate in contanti o con altre carte possono comportare commissioni fisse o percentuali.

: variano in base al metodo scelto. Le ricariche tramite bonifico bancario sono spesso gratuite, mentre quelle effettuate in contanti o con altre carte possono comportare commissioni fisse o percentuali. Commissioni sui prelievi : è importante distinguere tra prelievi in Italia e all’estero. Alcune carte offrono prelievi gratuiti sopra una certa soglia (es. 100 euro), altre applicano commissioni fisse (es. 1-2 euro) o percentuali sul prelevato.

: è importante distinguere tra prelievi in Italia e all’estero. Alcune carte offrono prelievi gratuiti sopra una certa soglia (es. 100 euro), altre applicano commissioni fisse (es. 1-2 euro) o percentuali sul prelevato. Commissioni sui pagamenti in valuta estera : nei pagamenti effettuati in una valuta diversa dall’euro, può essere applicato un margine di cambio (di solito tra l’1% e il 3%) oppure una commissione fissa. Questo aspetto è cruciale per chi utilizza la carta all’estero o per acquisti online su siti non europei.

: nei pagamenti effettuati in una valuta diversa dall’euro, può essere applicato un margine di cambio (di solito tra l’1% e il 3%) oppure una commissione fissa. Questo aspetto è cruciale per chi utilizza la carta all’estero o per acquisti online su siti non europei. Costi di inattività : alcune carte applicano un costo mensile se non vengono utilizzate per un certo periodo, come forma di gestione amministrativa.

: alcune carte applicano un costo mensile se non vengono utilizzate per un certo periodo, come forma di gestione amministrativa. Commissioni di blocco o riemissione carta: in caso di smarrimento o furto, può esserci un costo per la riemissione della carta o per l’eventuale gestione della pratica.

Come evitare commissioni nascoste

Molte delle commissioni legate all’uso delle carte prepagate sono evitabili con un uso consapevole. Ecco alcuni consigli pratici:

Leggi attentamente il foglio informativo: ogni emittente è tenuto a pubblicare un documento con la lista completa delle condizioni economiche. È qui che troverai eventuali costi “nascosti”. Sfrutta i canali di ricarica gratuiti: prediligi il bonifico bancario o le ricariche via app, evitando quelle a pagamento in contanti presso esercizi convenzionati. Ottimizza i prelievi: se la carta prevede commissioni fisse per prelievo, conviene prelevare importi maggiori meno frequentemente, oppure approfittare delle soglie sopra le quali il prelievo è gratuito. Controlla l’utilizzo in valuta estera: per chi viaggia spesso, può essere utile una carta che offre tassi di cambio reali o senza commissioni su spese internazionali (come nel caso di alcune offerte fintech). Monitora la validità della carta e l’attività: per evitare costi di inattività o di riemissione, è consigliabile usare la carta regolarmente e tenere traccia della scadenza.

Utilizzando questi accorgimenti, è possibile godere dei benefici delle carte prepagate Mastercard senza gravare troppo sul portafoglio, mantenendo sempre il controllo delle proprie spese.

Come ricaricare le carte prepagate Mastercard

Uno dei principali vantaggi delle carte prepagate Mastercard è la flessibilità nelle modalità di ricarica. A seconda dell’emittente, gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni per alimentare il credito della carta, in modo rapido, sicuro e spesso gratuito.

Ecco i metodi più comuni per ricaricare una carta prepagata Mastercard:

Bonifico bancario : è uno dei metodi più utilizzati, soprattutto se la carta è associata a un IBAN. Basta effettuare un normale bonifico SEPA dall’app della propria banca al conto della carta. Il tempo di accredito può variare da poche ore, se bonifico istantaneo, a un paio di giorni lavorativi.

: è uno dei metodi più utilizzati, soprattutto se la carta è associata a un IBAN. Basta effettuare un normale bonifico SEPA dall’app della propria banca al conto della carta. Il tempo di accredito può variare da poche ore, se bonifico istantaneo, a un paio di giorni lavorativi. Ricarica tramite app : molte carte, specie quelle emesse da banche digitali o fintech, permettono di trasferire fondi direttamente da un conto collegato o da un’altra carta, con accredito immediato. Le app spesso includono anche funzionalità di “ricarica automatica” al raggiungimento di una soglia minima.

: molte carte, specie quelle emesse da banche digitali o fintech, permettono di trasferire fondi direttamente da un conto collegato o da un’altra carta, con accredito immediato. Le app spesso includono anche funzionalità di “ricarica automatica” al raggiungimento di una soglia minima. Contanti presso esercizi convenzionati : alcune carte permettono di essere ricaricate in contanti presso PuntiLIS, tabaccherie, supermercati, sportelli ATM abilitati o punti SisalPay/PayTipper. Questo metodo può prevedere commissioni e limiti giornalieri.

: alcune carte permettono di essere ricaricate in contanti presso PuntiLIS, tabaccherie, supermercati, sportelli ATM abilitati o punti SisalPay/PayTipper. Questo metodo può prevedere commissioni e limiti giornalieri. Ricarica da altra carta : è possibile trasferire fondi da una carta di debito o credito a una prepagata, direttamente dall’app o dall’area clienti del provider.

: è possibile trasferire fondi da una carta di debito o credito a una prepagata, direttamente dall’app o dall’area clienti del provider. Addebito diretto da conto corrente : in alcuni casi, è possibile impostare un addebito automatico per ricaricare periodicamente la carta (es. ogni mese o ogni settimana).

: in alcuni casi, è possibile impostare un addebito automatico per ricaricare periodicamente la carta (es. ogni mese o ogni settimana). RICARICA da terzi: è possibile farsi ricaricare la carta anche da amici, familiari o aziende, comunicando l’IBAN o il numero della carta, a seconda del metodo previsto.

La disponibilità di queste opzioni può variare in base al tipo di carta e all’istituto che la emette. In ogni caso, Mastercard garantisce un’infrastruttura sicura e conforme alle normative europee per ogni operazione.

Sicurezza e protezione delle carte Mastercard

Mastercard pone la sicurezza al centro della sua offerta, e le carte prepagate non fanno eccezione. Sono molteplici i livelli di protezione previsti, a partire dalla fase di acquisto fino all’utilizzo quotidiano.

Ecco i principali strumenti di protezione:

Tecnologia Chip & PIN : tutte le carte prepagate Mastercard fisiche sono dotate di microchip, che garantisce una protezione superiore rispetto alla banda magnetica, specialmente nei pagamenti in presenza.

: tutte le carte prepagate Mastercard fisiche sono dotate di microchip, che garantisce una protezione superiore rispetto alla banda magnetica, specialmente nei pagamenti in presenza. Mastercard Identity Check™ (3D Secure) : ogni pagamento online richiede una conferma dell’identità tramite un secondo fattore di autenticazione, come l’inserimento di un codice ricevuto via SMS o una conferma tramite app.

: ogni pagamento online richiede una conferma dell’identità tramite un secondo fattore di autenticazione, come l’inserimento di un codice ricevuto via SMS o una conferma tramite app. Possibilità di blocco immediato : le carte prepagate gestibili via app permettono di bloccare e sbloccare la carta in tempo reale in caso di smarrimento o sospetta attività fraudolenta.

: le carte prepagate gestibili via app permettono di bloccare e sbloccare la carta in tempo reale in caso di smarrimento o sospetta attività fraudolenta. Notifiche in tempo reale : per ogni transazione effettuata, l’utente riceve un avviso istantaneo, utile per monitorare il saldo e rilevare eventuali anomalie.

: per ogni transazione effettuata, l’utente riceve un avviso istantaneo, utile per monitorare il saldo e rilevare eventuali anomalie. Copertura antifrode : in caso di uso non autorizzato, Mastercard offre una protezione che può includere il rimborso della transazione, secondo quanto previsto dai termini dell’emittente.

: in caso di uso non autorizzato, Mastercard offre una protezione che può includere il rimborso della transazione, secondo quanto previsto dai termini dell’emittente. Controlli di sicurezza per minorenni: per le carte prepagate destinate ai più giovani, è possibile impostare limiti di spesa, bloccare categorie di esercizi o monitorare l’uso tramite l’app genitoriale.

Inoltre, Mastercard aderisce pienamente ai requisiti imposti dalla direttiva europea PSD2, garantendo che tutte le operazioni siano effettuate secondo i più alti standard di protezione dei dati e sicurezza informatica.

Vantaggi delle carte prepagate Mastercard

Le carte prepagate Mastercard offrono una serie di vantaggi che le rendono una scelta conveniente per un’ampia varietà di utenti. Ecco i principali: