Le carte virtuali e usa e getta rappresentano una delle soluzioni più efficaci per effettuare pagamenti online ma anche nei negozi fisici in modo protetto, senza mettere a rischio i dati della propria carta di credito o di debito principale o del conto corrente. Sono utili per spese aziendali, viaggi all’estero o acquisti online.

Carte virtuali e usa e getta: cosa sono e come funzionano

Le carte virtuali e usa e getta sono carte prepagate digitali, generate tramite app o piattaforme bancarie, che possono essere utilizzate una sola volta. Dopo la transazione, i dati della carta vengono disattivati automaticamente, impedendo qualsiasi uso successivo. In questo modo si annulla il rischio di clonazione della carta o utilizzo fraudolento.

Queste carte possono essere emesse in pochi secondi, senza necessità di stampare nulla, e sono compatibili con tutti i principali circuiti di pagamento (Visa, Mastercard, ecc.). Spesso vengono associate a un conto digitale o wallet, dal quale prelevano il saldo disponibile, e possono essere utilizzate su qualsiasi e-commerce, app o servizio che accetti carte tradizionali.

Oltre alle versioni usa e getta, esistono anche carte virtuali ricaricabili o temporanee, che pur non essendo monouso offrono un elevato livello di controllo e sicurezza, permettendo di impostare limiti di spesa, data di scadenza o blocchi temporanei. In entrambi i casi, l’utente mantiene il pieno controllo sui propri fondi e protegge la privacy dei dati bancari.

Caratteristiche delle carte virtuali usa e getta Dettagli Data di scadenza Le carte virtuali usa e getta hanno una data di scadenza, solitamente molto breve, anche solo per una singola transazione o per pochi giorni. CVV/CVC Ogni carta virtuale ha un codice CVV unico, proprio come le carte fisiche, per garantire la sicurezza durante le transazioni online. Protezione della sicurezza Le carte virtuali sono protette dal fatto che il numero di carta generato è temporaneo e non collegato direttamente al tuo conto principale. Inoltre, la possibilità di impostare limiti di spesa e la breve validità riducono ulteriormente il rischio di frodi. Generazione e cancellazione Le carte possono essere generate e cancellate facilmente tramite l’app o il sito web del tuo fornitore di servizi finanziari. Questo ti dà ulteriore controllo e sicurezza. Uso limitato Possono essere impostate per un singolo uso o per un numero limitato di transazioni, aumentando la sicurezza rispetto alle carte tradizionali. Monitoraggio delle transazioni Le transazioni possono essere monitorate in tempo reale, permettendo di rilevare rapidamente qualsiasi attività sospetta.

Tipologie di carte virtuali

Le carte virtuali possono essere suddivise in diverse categorie a seconda delle loro caratteristiche e modalità d’uso. Ecco alcune delle principali categorie di carte virtuali:

Carte virtuali usa e getta

Destinate a un singolo utilizzo o per un breve periodo di tempo.

Offrono un alto livello di sicurezza per transazioni specifiche.

Carte virtuali ricorrenti

Possono essere utilizzate per più transazioni nel tempo, come per abbonamenti o pagamenti ricorrenti.

Hanno una durata più lunga rispetto alle carte usa e getta.

Carte virtuali prepagate

Richiedono di essere caricate con un determinato importo di denaro prima di poter essere utilizzate.

Consentono di gestire il budget e limitare la spesa.

Carte virtuali aziendali

Utilizzate da aziende per gestire le spese dei dipendenti.

Consentono un controllo e un monitoraggio accurato delle spese aziendali.

Carte virtuali premium

Offrono benefici aggiuntivi come programmi di cashback, punti fedeltà o assicurazioni sugli acquisti.

Solitamente associate a conti o servizi premium.

Carte virtuali per viaggiare

Progettate per chi viaggia frequentemente, con vantaggi come l’assenza di commissioni per transazioni estere o il cambio valuta favorevole.

Le migliori carte virtuali disponibili nel 2026

Sono disponibili numerose soluzioni, adatte a diverse esigenze: chi viaggia spesso, chi acquista online solo occasionalmente, chi vuole limitare le spese mensili con maggiore controllo.

Hype: carta e conto per chi cerca una soluzione semplice

Hype 4.6 💶 Circuito: Mastercard 💰 Canone: Gratis 🏧 Commissioni prelievo: Gratis fino a 200 €/mese, poi 2€ 💳 Versione usa e getta: ❌ 📱 Compatibilità Wallet: Apple Pay, Google Pay Richiedi la tua carta

I conti Hype si caratterizzano per l’assenza di spese fisse, proponendosi come una soluzione gratuita (canone annuo pari a 0,00 €). Includono un IBAN italiano, permettendo l’accredito dello stipendio e la domiciliazione delle utenze (RID).

Trasferimento fondi e ricarica dei conti Hype

Bonifici ordinari e istantanei (area SEPA): sono interamente gratuiti , un elemento di rilievo nel contesto delle banche digitali, con limiti di 10.000 € per singola operazione istantanea e 30.000 € giornalieri.

sono interamente , un elemento di rilievo nel contesto delle banche digitali, con limiti di 10.000 € per singola operazione istantanea e 30.000 € giornalieri. Ricarica del conto: la ricarica tramite bonifico è gratuita. Sono previsti costi per la ricarica da altra carta di pagamento (0,90 €) o in contanti presso punti vendita abilitati (2,50 € a operazione).

Carte e prelievi dai conti Hype

Il conto prevede l’emissione immediata di una carta virtuale Visa utilizzabile per acquisti online e tramite wallet digitali (Apple Pay/Google Pay, gratuiti). La carta fisica (Mastercard) è opzionale e a pagamento (9,90 € una tantum).

utilizzabile per acquisti online e tramite wallet digitali (Apple Pay/Google Pay, gratuiti). La carta fisica (Mastercard) è opzionale e a pagamento (9,90 € una tantum). Prelievi (ATM in Italia e all’estero): sono previsti 250 € di prelievi gratuiti al mese. Superata tale soglia, viene applicata una commissione di 2,00 € per operazione. Il limite di prelievo giornaliero è di 500 €.

L’offerta incorpora funzionalità digitali mirate al monitoraggio della liquidità e alla pianificazione finanziaria personale:

Analisi spese (Radar): La funzionalità automatica “Radar” categorizza entrate e uscite, fornendo una visione analitica della spending review dell’utente.

La funzionalità automatica “Radar” categorizza entrate e uscite, fornendo una visione analitica della spending review dell’utente. Box risparmi: Consente la creazione di obiettivi di risparmio specifici, accantonando somme dedicate per l’allocazione futura.

Consente la creazione di obiettivi di risparmio specifici, accantonando somme dedicate per l’allocazione futura. Scambio denaro (P2P): Facilita l’invio e la ricezione istantanea di fondi tra contatti Hype, superando la necessità di bonifici.

Cashback e fidelity con i conti Hype

I conti Hype includono meccanismi per l’ottimizzazione degli acquisti e la fidelizzazione:

Cashback online: offre la possibilità di ottenere un rimborso fino al 10% sugli acquisti effettuati presso brand convenzionati tramite l’app Hype.

offre la possibilità di ottenere un rimborso fino al 10% sugli acquisti effettuati presso brand convenzionati tramite l’app Hype. Hype Club: Programma che permette di accumulare punti invitando nuovi utenti, riscattabili in Gift Card.

Conti Hype: costi e funzionalità

Il Conto Hype standard rappresenta il livello di ingresso di una gamma di prodotti più ampi e a pagamento, che includono servizi e coperture assicurative aggiuntive:

Piano Canone Mensile Caratteristiche Distintive (Rispetto a Hype Base) Hype Gratuito Carta virtuale, bonifici gratuiti, 250€ prelievi/mese gratuiti. Hype Next 2,90 € Assicurazioni incluse (medica, acquisti, furto ATM), prelievi sempre gratuiti in Italia, Carta fisica Mastercard gratuita, PagoPA e CBILL gratuiti fino al 31/12/25. Hype Premium 9,90 € Vantaggi Next + Pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo (zero commissioni sul tasso di cambio), Carta World Elite Mastercard, Assicurazioni Premium (viaggi, cyber risk), Assistenza prioritaria.

BBVA: conto a zero spese e carta virtuale

BBVA carta di debito 4.8 Circuito: Mastercard Canone base: 0€ Costo emissione: 0€ Prelievo massimo: 1.000€/giorno; 5.000€/mese Limite di spesa: nessuno Commissioni prelievo: 0€ se superiore a 100€; 2€ se inferiore Contactless: ✓ IBAN: ✓ Richiedi la tua carta

L’istituto bancario BBVA promuove un’offerta di conto corrente caratterizzata da un duplice incentivo: l’azzeramento perpetuo dei costi di gestione e un regime di remunerazione attrattivo sul saldo liquido.

L’elemento di maggiore rilevanza è la politica di remunerazione, strutturata in due fasi temporali distinte:

Primi 6 mesi: viene applicato un tasso d’interesse lordo annuo del 3% sul saldo del conto. Plafond: Tale tasso si applica su giacenze fino a un massimo di 1 milione di euro .

Tale tasso si applica su giacenze fino a un massimo di . Liquidazione: gli interessi maturano su base giornaliera e vengono liquidati con frequenza mensile (accredito diretto sul conto), garantendo un flusso di cassa degli interessi immediato. Fase fino al 31/12/2027: terminati i primi sei mesi, la remunerazione prosegue, ma il tasso viene indicizzato. Il tasso lordo trimestrale sarà pari al 25% del tasso di remunerazione dei depositi presso la BCE (Deposit facility), calcolato il giorno precedente l’inizio di ciascun trimestre di riferimento.

(Deposit facility), calcolato il giorno precedente l’inizio di ciascun trimestre di riferimento. Non sono previste condizioni legate all’accredito dello stipendio, a saldi minimi o a vincoli di permanenza, configurando l’offerta come un conto corrente di liquidità sempre disponibile e remunerata.

Costi e servizi del conto BBVA

BBVA propone un conto corrente a zero spese per sempre,cioè senza canoni di tenuta conto e di costi per i servizi bancari essenziali, tra cui:

Commissioni zero su bonifici SEPA (ordinari e istantanei).

su bonifici SEPA (ordinari e istantanei). Prelievi di contante gratuiti nell’area euro, a partire da importi di 100 €.

gratuiti nell’area euro, a partire da importi di 100 €. Carta di Debito BBVA gratuita (fisica e digitale).

Carta virtuale e funzionalità di pagamento

Viene proposta una carta di debito circuito Mastercard disponibile sia in formato fisico sia digitale (virtuale).

L’apertura del conto con BBVA include il Gran Cashback 10% , che garantisce un rimborso massimo di 50 € sugli acquisti effettuati nel primo mese.

, che garantisce un rimborso massimo di 50 € sugli acquisti effettuati nel primo mese. Per i successivi sei mesi, viene applicato un cashback del 3% sui primi 280 € di acquisti mensili (massimo 8,40 € di rimborso mensile).

sui primi 280 € di acquisti mensili (massimo 8,40 € di rimborso mensile). Sono usate carte senza numeri stampati e la presenza di un CVV dinamico per le operazioni.

Revolut: la carta virtuale monouso perfetta per viaggiare

Revolut 4.8 💶 Circuito: Mastercard 💰 Canone: Gratis 🏧 Commissioni prelievo: Gratis fino a 200 €/mese, poi 2% (minimo 1€) 💳 Versione usa e getta: ✔️ 📱 Compatibilità Wallet: Apple Pay, Google Pay Richiedi la tua carta

Revolut è stata la pioniera in questo campo e le sue carte virtuali usa e getta (disponibili anche nel piano Standard gratuito) sono uno dei motivi principali per cui gli utenti scelgono questa piattaforma per gli acquisti online.

A differenza di una normale carta virtuale (che ha dati fissi), la carta usa e getta di Revolut è dinamica:

Rigenerazione automatica: non appena si completa un acquisto online, i dati della carta (numero a 16 cifre, scadenza e CVV) vengono distrutti istantaneamente. Nuovi dati: l’App genera immediatamente un nuovo set di numeri pronti per l’acquisto successivo. Protezione totale: Se un sito su cui abbiamo fatto acquisti subire un attacco hacker, i dati in possesso dei pirati informatici sarebbero inutilizzabili, poiché riferiti a una carta che non esiste più.

Differenza tra carte virtuali in Revolut

È importante distinguere tra le due tipologie offerte dall’App:

Caratteristica Carta Virtuale “Multi-uso” Carta Virtuale “Usa e Getta” Dati (PAN/CVV) Fissi Cambiano dopo ogni pagamento Ideale per Abbonamenti (Netflix, Spotify, Amazon) Siti web nuovi o poco conosciuti Sicurezza Alta (puoi bloccarla con un tap) Massima (anti-frode totale) Limite Massimo 20 carte attive 1 carta attiva alla volta

Questo strumento rappresenta l’evoluzione del concetto di prepagata per gli acquisti online. Mentre con una prepagata tradizionale (come Hype o la carta di debito BBVA) il rischio è limitato al saldo presente sulla carta, con la virtuale usa e getta di Revolut il rischio di clonazione o addebiti non autorizzati è tecnicamente pari a zero.

Le carte usa e getta non possono essere utilizzate per prenotazioni che richiedono la presentazione della carta fisica al momento del check-in (come alcuni hotel o noleggi auto) o per abbonamenti ricorrenti, proprio perché il numero cambia ogni volta.

Attivando la promo entro il 31 dicembre 2025, i nuovi utenti possono:

Accedere al piano Premium gratuitamente per 3 mesi

Utilizzare carte virtuali monouso illimitate, gestibili da app

illimitate, gestibili da app Avere accesso a vantaggi esclusivi come assicurazione di viaggio, protezione sugli acquisti, tassi di cambio interbancari e supporto prioritario

Disdire l’abbonamento in qualsiasi momento prima della fine della prova gratuita, senza penali.

La proposta si articola su un modello a piani tariffari: Standard, Plus, Premium, Metal, Ultra, progettati per coprire diverse esigenze dell’utenza.

Struttura e piani tariffari dei conti Revolut

L’architettura del servizio è basata su un’unica piattaforma che integra funzionalità di conto corrente e strumenti di pagamento, con l’obiettivo di “trasformare il modo in cui gestisci le tue finanze”.

Piano Costo Mensile Punti Chiave dell’Offerta Revolut Standard Gratis Funzionalità finanziarie di base, invio di denaro, budgeting. Revolut Plus 3,99 € Vantaggi aggiuntivi come limiti migliori per le spese all’estero e assicurazioni sugli acquisti. Revolut Premium 9,99 € Offerte esclusive, tassi di interesse migliori, invio di denaro all’estero illimitato, pass lounge aeroportuali scontati. Revolut Metal 15,99 € Assicurazione di viaggio, limiti più alti, abbonamenti inclusi (valore stimato 2700 €/anno). Revolut Ultra 55 € Vantaggi “eccellenti” come accesso illimitato alle aree lounge, dati mobili globali, abbonamenti partner estesi, copertura annullamento viaggi.

Attenzione: se durante il periodo di prova viene ordinata una carta fisica, e successivamente si disdice il piano Premium, verranno addebitati i costi della carta e della spedizione. Eventuali commissioni possono essere applicate anche in caso di downgrade oltre la scadenza della promozione.

Per attivare l’offerta basta inserire il proprio numero di telefono nella pagina dedicata, scaricare l’app Revolut, registrarsi e passare al piano Premium. La carta virtuale è subito disponibile nell’app e utilizzabile anche tramite Apple Pay e Google Pay.

Revolut si conferma una delle realtà fintech più avanzate in Europa, offrendo una carta virtuale monouso che unisce praticità, sicurezza e innovazione, perfetta sia per chi viaggia che per chi acquista spesso online.

Wise: carta virtuale multivaluta

Wise 4.5 💶 Circuito: Mastercard 💰 Canone: Gratis 🏧 Commissioni prelievo: Gratis due di 200€ ciascuno / mese, poi 0,50€ (+ commissione del 1,75% su ogni importo oltre 200€) 💳 Versione usa e getta: ❌ 📱 Compatibilità Wallet: Apple Pay, Google Pay Richiedi la tua carta

Wise, precedentemente noto come TransferWise, propone una delle soluzioni più versatili per chi ha bisogno di una carta virtuale da usare sia in Italia sia all’estero. La carta prepagata Mastercard Wise, disponibile in versione fisica e virtuale, è perfetta per chi desidera pagare online in totale sicurezza e in più valute, approfittando di uno dei principali vantaggi dell’ecosistema Wise: l’accesso ai tassi di cambio reali, senza sovrapprezzi nascosti.

Il conto multivaluta di Wise con IBAN multipli

A differenza dei conti domestici, Wise offre un conto di pagamento multivaluta che permette di detenere contemporaneamente oltre 40 valute.

Coordinate locali: Wise assegna estremi bancari reali per diverse aree geografiche (IBAN belga per l’Euro, Account Number e Routing per gli USA, Sort Code per il Regno Unito, ecc.). Questo consente di ricevere bonifici locali a costo zero, eliminando le costose commissioni sui bonifici internazionali (SWIFT).

Wise assegna estremi bancari reali per diverse aree geografiche (IBAN belga per l’Euro, Account Number e Routing per gli USA, Sort Code per il Regno Unito, ecc.). Questo consente di ricevere bonifici locali a costo zero, eliminando le costose commissioni sui bonifici internazionali (SWIFT). Il tasso medio di mercato: è l’elemento differenziante. Mentre le banche tradizionali applicano uno “spread” (una maggiorazione) al tasso di cambio, Wise utilizza il tasso reale di mercato, applicando una commissione di servizio trasparente e variabile in base alla valuta (solitamente tra lo 0,4% e lo 0,9%).

Gestione delle carte e sicurezza con Wise

Wise offre una carta di debito fisica (circuito Visa) e strumenti digitali avanzati per la sicurezza degli acquisti.

Smart conversion: quando si effettua un pagamento in una valuta non presente nel saldo, l’algoritmo di Wise preleva automaticamente dalla valuta che garantisce il tasso di conversione più basso, evitando commissioni di “maggiorazione cambio” tipiche delle carte bancarie standard.

quando si effettua un pagamento in una valuta non presente nel saldo, l’algoritmo di Wise preleva automaticamente dalla valuta che garantisce il tasso di conversione più basso, evitando commissioni di “maggiorazione cambio” tipiche delle carte bancarie standard. Carte virtuali: Wise permette di generare fino a 3 carte virtuali attive contemporaneamente. Sebbene non siano usa e getta automatiche (non si autodistruggono dopo ogni acquisto), possono essere eliminate e rigenerate istantaneamente dall’utente, garantendo un controllo granulare sulla sicurezza online.

Wise permette di generare fino a attive contemporaneamente. Sebbene (non si autodistruggono dopo ogni acquisto), possono essere eliminate e rigenerate istantaneamente dall’utente, garantendo un controllo granulare sulla sicurezza online. Costi: L’emissione della carta fisica ha un costo una tantum (circa 7 €), mentre la gestione del conto e le carte virtuali sono a canone zero.

Rendimenti e business delle carte virtuali Wise

Oltre ai pagamenti, Wise ha introdotto funzionalità per la crescita del capitale:

Wise Business: una piattaforma dedicata a start-up e imprese che devono gestire pagamenti di massa (payroll) verso fornitori o dipendenti esteri, integrandosi con software di contabilità come Xero o QuickBooks.r acquisti occasionali online.

Wise Assets: permette di investire il saldo in fondi monetari (in EUR, GBP o USD) che seguono i tassi delle banche centrali. Il denaro resta disponibile per essere speso, ma matura un rendimento giornaliero basato sui tassi vigenti (es. tassi BCE).

ING prepagata: controllo completo delle spese

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

ING non propone carte virtuali usa e getta (ovvero carte i cui dati cambiano o si autodistruggono dopo ogni singolo acquisto). La sua offerta si concentra sulla digitalizzazione della carta di debito standard.

ING, carta di debito Mastercard Digital-First

Quando si apre il Conto Corrente Arancio Più, la carta di debito Mastercard nasce innanzitutto in formato virtuale:

Disponibilità immediata: si possono visualizzare i dati della carta (PAN, scadenza e CVV) direttamente nell’App non appena il conto è attivo, senza attendere la spedizione fisica.

si possono visualizzare i dati della carta (PAN, scadenza e CVV) direttamente nell’App non appena il conto è attivo, senza attendere la spedizione fisica. Tipologia: si tratta di una carta virtuale fissa . I dati rimangono gli stessi per tutta la durata di validità della carta, a meno che tu non richieda una sostituzione per smarrimento o frode.

si tratta di una . I dati rimangono gli stessi per tutta la durata di validità della carta, a meno che tu non richieda una sostituzione per smarrimento o frode. Utilizzo: può essere utilizzata per acquisti online o collegata ai wallet digitali (Apple Pay e Google Pay) per pagare nei negozi fisici tramite smartphone o smartwatch.

ING e la carta di credito Mastercard Gold

Anche per la carta di credito, ING privilegia la gestione digitale tramite App (visualizzazione PIN e blocco temporaneo), ma si tratta di una carta tradizionale che non prevede varianti “usa e getta”.

La sicurezza delle carte ING in assenza di usa e getta

Sebbene manchi la funzione di rigenerazione automatica dei dati (tipica di Revolut), ING protegge le transazioni digitali attraverso tre pilastri:

Mastercard Identity Check: autorizzazione obbligatoria tramite notifica push o biometria nell’App per ogni acquisto online. Spending Control: possibilità di personalizzare i limiti di spesa giornalieri e mensili o inibire specifiche aree geografiche o l’e-commerce con un click. Visualizzazione PIN: il codice PIN non viene inviato via posta ma è consultabile solo dall’area riservata, riducendo i rischi di intercettazione fisica.

ING non punta sulla “micro-gestione” della sicurezza (come le carte usa e getta di Revolut), ma sulla remunerazione della liquidità.

Mentre Revolut e Wise offrono strumenti tecnici più sofisticati per la sicurezza online, ING risponde con il 4% lordo annuo per 12 mesi su Conto Arancio (fino a 50.000€).

È un prodotto ideale per chi cerca una banca solida e strutturata, con un forte incentivo al risparmio, accettando un’operatività sulle carte più “tradizionale” (seppur 100% digitale tramite App).

Conto corrente Arancio di ING: costi e operatività

L’attuale proposta commerciale di ING per il mercato italiano si articola su un modello di integrazione tra operatività bancaria e remunerazione della liquidità, puntando sulla sinergia tra Conto Corrente Arancio e il prodotto di risparmio Conto Arancio.

Struttura dell’offerta e operatività del conto corrente Arancio

ING propone due profili di conto corrente che si differenziano per il livello di inclusività dei servizi nel canone, conto corrente Arancio Light e Conto corrente Arancio Più:

Servizio Conto Corrente Arancio Light Conto Corrente Arancio Più Canone Mensile 0€ (sempre) 5€ (azzerabile con stipendio/entrate 1.000€) Bonifici SEPA (Online) Gratuiti Gratuiti Bonifici Istantanei A pagamento Inclusi/Gratuiti Prelievi ATM (Euro) 0,95€ a operazione Gratuiti e illimitati Operazioni (F24, MAV, RAV) Online gratuite Online gratuite

Conto Arancio deposito: è il prodotto accessorio dedicato al risparmio, privo di vincoli temporali (i fondi sono sempre liquidabili in tempo reale tramite giroconto verso il conto corrente) e senza costi di apertura o gestione.

Sistemi di pagamento (Mastercard) con conto corrente Arancio

L’istituto si appoggia esclusivamente al circuito Mastercard per tutte le sue carte, garantendo l’integrazione con i principali wallet digitali (Apple Pay e Google Pay).

Carta di debito: rilasciata in formato digital-first (attiva subito in App), prevede un costo di rilascio di 3 € per il profilo Light, gratuito per il profilo Più. Include l’ Opzione Mondo attivabile per l’utilizzo extra-UE.

rilasciata in formato digital-first (attiva subito in App), prevede un costo di rilascio di 3 € per il profilo Light, gratuito per il profilo Più. Include l’ attivabile per l’utilizzo extra-UE. Carta di Credito (Mastercard Gold): offre vantaggi ancillari come il Fast Track negli aeroporti e il programma Mastercard Travel Rewards. Permette la rateizzazione degli acquisti tramite la funzione Pagoflex .

offre vantaggi ancillari come il Fast Track negli aeroporti e il programma Mastercard Travel Rewards. Permette la rateizzazione degli acquisti tramite la funzione . Carta prepagata: disponibile in versione virtuale (gratuita) o fisica, gestibile interamente tramite l’interfaccia mobile della banca.

Remunerazione della liquidità: 4% lordo

Per le aperture effettuate entro il 23 maggio 2026, la banca offre un tasso promozionale del 4% annuo lordo su Conto Arancio per una durata di 12 mesi.

Requisiti: accredito dello stipendio/pensione o, in alternativa, entrate mensili sul conto corrente di almeno 1.000 € .

accredito dello stipendio/pensione o, in alternativa, entrate mensili sul conto corrente di almeno . Limiti: il tasso è applicato su giacenze fino a un massimo di 50.000 €. Oltre tale soglia o al termine dei 12 mesi, si applica il tasso base vigente.

ING: programma Porta un Amico

L’iniziativa prevede un sistema di incentivazione tramite cashback:

Presentatore: 50 € per ogni amico che apre il conto (fino a un massimo stabilito dal regolamento).

50 € per ogni amico che apre il conto (fino a un massimo stabilito dal regolamento). Nuovo cliente: 50 € di bonus a fronte di una spesa minima di 100€ effettuata con la carta di debito entro i termini della promozione.

Caratteristica Collegamento al Conto Corrente Possibilità di uso “Stand-alone” Carta di Debito Obbligatorio (addebito immediato) No Carta di Credito Obbligatorio (addebito il giorno 10) No Carta Prepagata Obbligatorio per la ricarica No (richiede Home Banking ING)

Isybank: fino a 4 carte virtuali usa e getta al giorno

isybank 4.3 💶 Circuito: Mastercard 💰 Canone: 21,90 €/anno 🏧 Commissioni prelievo: gratuiti su ATM Intesa, e da 1,90€ su altri 💳 Versione usa e getta: ✔️ 📱 Compatibilità Wallet: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay Richiedi la tua carta

Isybank ha introdotto una soluzione che ibrida la carta prepagata tradizionale con le funzionalità di una carta-conto, puntando sulla sostenibilità e sulla sicurezza dinamica.

L’offerta si posiziona in una fascia di prezzo definita, con una chiara distinzione tra il formato digitale e quello fisico:

Emissione digitale: 0,00 € (immediatamente disponibile in App).

0,00 € (immediatamente disponibile in App). Emissione fisica (PVC Riciclato): 5,00 €.

5,00 €. Canone annuo: 21,90 € (pari a circa 1,82 € al mese).

21,90 € (pari a circa 1,82 € al mese). Sostituzione carta: gratuita sia per la versione fisica che per la digitale.

Sicurezza: il sistema delle carte virtuali usa e getta

Il vero punto di forza tecnologico di questa carta è l’integrazione del servizio Pagamenti Sicuri Internet. Isybank permette di generare:

Carte Virtuali usa e getta: fino a 4 carte al giorno , ciascuna valida per una singola operazione. Questa funzione replica il modello Revolut, proteggendo il saldo principale durante lo shopping su siti non verificati.

fino a , ciascuna valida per una singola operazione. Questa funzione replica il modello Revolut, proteggendo il saldo principale durante lo shopping su siti non verificati. Carte virtuali di durata: per gestire abbonamenti o pagamenti ricorrenti senza esporre i dati della carta principale.

Operatività e ricarica della carta Isybank

La carta è dotata di un proprio IBAN, il che le consente di inviare e ricevere bonifici indipendentemente dal piano Isybank sottoscritto.

Modalità di ricarica: Da App: tramite addebito sul conto corrente Isybank o su un’altra prepagata del gruppo. Cardless (ATM): versamento di contanti presso gli ATM del Gruppo Intesa Sanpaolo utilizzando esclusivamente lo smartphone (funzione Versamento Cardless).

Prelievi: possibili in modalità fisica (se si possiede la carta in PVC) o in modalità Cardless presso gli sportelli automatici abilitati del Gruppo.

possibili in modalità fisica (se si possiede la carta in PVC) o in modalità Cardless presso gli sportelli automatici abilitati del Gruppo. Pagamenti Mobile: piena compatibilità con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Supporta inoltre BANCOMAT Pay® per lo scambio di denaro P2P in tempo reale.

L’introduzione di questa prepagata da parte di Isybank risponde a un’esigenza specifica del mercato italiano: la separazione del rischio. Nonostante i conti Isybank siano già altamente sicuri, la possibilità di caricare “solo quanto serve” su una carta ecologica e di utilizzare carte virtuali usa e getta posiziona il prodotto come uno strumento ideale per i nativi digitali e per chi effettua frequenti transazioni e-commerce.

Rispetto alla carta di debito standard, la prepagata offre un layer di protezione aggiuntivo e la possibilità di essere gestita come un vero e proprio “salvadanaio per le spese online”, al costo di un canone annuo che ne giustifica l’utilizzo per utenti attivi.

Analizzare Isybank nel 2026 significa guardare a una piattaforma che ha consolidato il suo ruolo di “laboratorio digitale” del Gruppo Intesa Sanpaolo, con un’offerta aggressiva per gli under 35 e un ecosistema di premi basato sulla gamification.

Operatività: i tre piani Isybank

L’offerta è strutturata su tre livelli crescenti di servizio, tutti gestibili esclusivamente tramite App:

isyLight: il piano “entry-level” a canone zero. Ideale per chi cerca un’operatività digitale essenziale senza costi fissi. isySmart: piano intermedio che include una carta di debito fisica in plastica riciclata e condizioni agevolate sui prelievi. isyPrime: il piano “all-inclusive”. Include bonifici istantanei gratuiti, prelievi illimitati in tutto il mondo e imposta di bollo a carico della banca (spesso soggetta a promozioni).

Analisi dei costi dei conti IsyBank

Le condizioni economiche variano significativamente in base all’età del cliente, seguendo una strategia di fidelizzazione dei giovani:

Voce di Costo isyLight isySmart isyPrime Canone Mensile 0,00 € 3,90 € 9,90 € (0€ per Under 35) Bonifici SEPA 0,00 € 0,00 € 0,00 € Bonifici Istantanei 0,40 € 0,40 € 0,00 € Prelievi ATM (Altre Banche) 1,10 € 0,00 € 0,00 € Carta di Debito Fisica 0,00 € (Digital) / 5€ (PVC) Inclusa Inclusa Imposta di Bollo A carico cliente A carico cliente A carico banca (per Under 35)

Il canone di isyPrime per chi ha più di 35 anni è di 9,90 €/mese, rendendolo un prodotto premium rivolto a chi sfrutta intensamente i bonifici istantanei e i prelievi all’estero.

Promozioni e gamification: IsyReward e isyToken

Isybank punta forte sul coinvolgimento degli utenti attraverso programmi di fedeltà digitali:

isyToken Collection): un programma a punti attivo fino al 2028 che permette di accumulare “token” tramite l’uso quotidiano della carta (1 token ogni 5€ spesi) o completando “missioni” (es. collegare Apple Pay). I punti sono riscattabili in buoni Amazon, Zalando o gift card Mondadori fino a un valore potenziale di centinaia di euro.

un programma a punti attivo fino al 2028 che permette di accumulare “token” tramite l’uso quotidiano della carta (1 token ogni 5€ spesi) o completando “missioni” (es. collegare Apple Pay). I punti sono riscattabili in fino a un valore potenziale di centinaia di euro. Promo Under 35: Sottoscrivendo il piano isyPrime entro il 27 aprile 2026 , il canone resta gratuito fino al compimento del 35° anno di età, inclusa l’esenzione dall’imposta di bollo (risparmio di 34,20€/anno).

Sottoscrivendo il piano , il canone resta gratuito fino al compimento del 35° anno di età, inclusa l’esenzione dall’imposta di bollo (risparmio di 34,20€/anno). Concorso isyReward: Un sistema di Instant Win giornaliero all’interno dell’App che mette in palio premi tecnologici e gift card per chi effettua pagamenti con carta superiori a 2€.

Isybank ha virato nettamente verso il modello della “Banca-Intrattenimento”. Mentre banche come BBVA puntano sulla remunerazione passiva (interessi sul saldo), Isybank punta sulla remunerazione attiva: l’utente guadagna premi (buoni Amazon) “giocando” con i servizi della banca e partecipando alle missioni del salvadanaio digitale.

Quali pagamenti e transazioni non si possono fare con le carte usa e getta

Le carte virtuali usa e getta presentano alcune limitazioni rispetto alle carte tradizionali e generalmente non si possono effettuare con queste carte:

Bonifici bancari anche istantanei: Le carte usa e getta non hanno un IBAN associato e quindi non possono essere utilizzate per effettuare bonifici. Pagamenti ricorrenti: Alcuni servizi che richiedono pagamenti ricorrenti (come abbonamenti mensili) potrebbero non accettare carte usa e getta, poiché queste sono progettate per singole transazioni. Pagamenti che richiedono blocco temporaneo di fondi: Alcuni servizi, come noleggio auto o prenotazioni alberghiere, potrebbero richiedere un blocco temporaneo di fondi su una carta, cosa non possibile con carte usa e getta. Transazioni offline: Alcuni terminali che non sono connessi a Internet (transazioni offline) potrebbero non accettare carte usa e getta, poiché necessitano di un saldo verificabile e persistente.

Tracciabilità delle transazioni online

Le carte virtuali usa e getta offrono una buona tracciabilità delle transazioni, che avviene attraverso diversi meccanismi:

Registrazione delle transazioni: Ogni transazione effettuata con una carta virtuale usa e getta viene registrata nell’app o nel portale online del tuo istituto finanziario. Puoi visualizzare i dettagli di ogni pagamento, come l’importo, la data, l’ora e il commerciante. Notifiche in tempo reale: Molti servizi offrono notifiche push o avvisi via email per ogni transazione effettuata. Questo ti permette di essere immediatamente informato su ogni utilizzo della carta, aiutandoti a rilevare attività sospette o non autorizzate rapidamente. Storico delle transazioni: Attraverso l’app del tuo fornitore di servizi, puoi accedere a uno storico dettagliato delle transazioni. Questo strumento è utile per tenere traccia delle spese e gestire il budget personale o aziendale. Controllo e configurazione in App della banca: Puoi impostare limiti di spesa, bloccare temporaneamente la carta o cancellarla definitivamente dall’app, il che fornisce un ulteriore livello di controllo sulle tue transazioni e sicurezza dei tuoi fondi.

Questi strumenti di tracciabilità offrono agli utenti un elevato livello di controllo e trasparenza, permettendo di gestire in modo efficace e sicuro le spese effettuate con carte virtuali usa e getta.

Come scegliere la carta virtuale più adatta alle proprie necessità

Con un’offerta sempre più ampia e variegata, capire quale sia la migliore carta virtuale e usa e getta per le proprie esigenze richiede una valutazione attenta. Non esiste una soluzione unica per tutti: ciò che è perfetto per un viaggiatore frequente potrebbe non esserlo per chi fa pochi acquisti online o per chi cerca una carta da associare a un abbonamento temporaneo.

Ecco alcuni criteri utili per fare la scelta giusta:

Tipo di utilizzo previsto : se vuoi usarla solo una volta (per esempio per iscrizioni o test di prova), meglio una monouso come quella di Revolut. Se invece ti serve per spese mensili controllate, una carta virtuale e usa e getta come Hype o ING può bastare.

: se vuoi usarla solo una volta (per esempio per iscrizioni o test di prova), meglio una monouso come quella di Revolut. Se invece ti serve per spese mensili controllate, una come Hype o ING può bastare. Livello di sicurezza richiesto : tutte le carte virtuali sono sicure, ma quelle usa e getta offrono un ulteriore livello di protezione grazie all’autodistruzione dei dati.

: tutte le carte virtuali sono sicure, ma quelle usa e getta offrono un ulteriore livello di protezione grazie all’autodistruzione dei dati. Compatibilità multivaluta : se acquisti in valuta estera o viaggi spesso, valuta una carta come Wise o Revolut, che gestiscono conversioni a tassi reali.

: se acquisti in valuta estera o viaggi spesso, valuta una carta come Wise o Revolut, che gestiscono conversioni a tassi reali. Facilità di gestione : assicurati che la carta sia gestibile da app, con funzioni come blocco, riemissione, notifiche push e reportistica.

: assicurati che la carta sia gestibile da app, con funzioni come blocco, riemissione, notifiche push e reportistica. Costi e commissioni: alcune carte sono gratuite, altre hanno piccoli canoni mensili o commissioni su certe operazioni. Leggi sempre le condizioni.

Come funziona il pagamento con la carta virtuale usa e getta

Le carte usa e getta sono digitali e, per utilizzarle, avrai bisogno di un wallet digitale su un dispositivo compatibile. Ecco come funziona:

Wallet Digitale: Puoi gestire le carte usa e getta tramite un’app sul tuo smartphone o tablet. I principali wallet digitali includono Apple Pay, Google Pay, e Samsung Pay. Questi wallet ti consentono di memorizzare le carte virtuali e utilizzarle per pagamenti online o nei negozi fisici. Pagamento nei negozi fisici: Per effettuare pagamenti fisici con carte virtuali usa e getta, è necessario un dispositivo con tecnologia NFC (Near Field Communication). L’NFC permette di effettuare pagamenti contactless avvicinando il dispositivo al terminale POS abilitato. Utilizzo del QR Code: In alcuni casi, potrebbe essere sufficiente un QR Code per il pagamento, ma questo dipende dal sistema di pagamento e dalla disponibilità del commerciante. Non tutti i terminali POS supportano pagamenti tramite QR Code, mentre l’NFC è generalmente più diffuso per pagamenti mobili in negozi fisici.

Pagare online con la carta virtuale usa e getta: come si fa

Per pagare online con una carta usa e getta, segui questi passaggi:

Generazione della carta: Accedi all’app o alla piattaforma del tuo fornitore di servizi finanziari e genera una carta virtuale usa e getta. Verranno creati un numero di carta, una data di scadenza e un codice CVV, proprio come per una carta fisica. Inserimento dei dati di pagamento: Durante il processo di checkout su un sito di e-commerce o un’app, seleziona l’opzione per pagare con carta di credito o debito. Inserisci i dettagli della carta usa e getta: numero di carta, data di scadenza e codice CVV. Autenticazione: Potrebbe essere richiesta una verifica aggiuntiva per confermare la transazione, come l’inserimento di un codice inviato via SMS o tramite un’app di autenticazione, a seconda delle impostazioni di sicurezza del tuo servizio finanziario. Completamento della transazione: Dopo aver inserito correttamente i dati e superato eventuali controlli di sicurezza, la transazione sarà completata. La carta usa e getta verrà automaticamente disattivata, impedendo ulteriori utilizzi.

Vantaggi delle carte virtuali e usa e getta per i consumatori

I motivi per scegliere una carta virtuale e usa e getta sono numerosi e vanno ben oltre la semplice comodità. Per molte persone, oggi, proteggere i propri dati online è diventata una forma di autodifesa digitale. Le carte virtuali e usa e getta offrono proprio questo: una barriera efficace tra i tuoi soldi e il rischio di frodi informatiche.

Ecco perché sempre più utenti – giovani, freelance, famiglie – decidono di integrarle nella loro routine finanziaria: