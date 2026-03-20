Tra le innovazioni più apprezzate degli ultimi anni dai consumatori ci sono i conti correnti a zero spese, che offrono la possibilità di svolgere operazioni quotidiane senza costi fissi o commissioni ricorrenti.

Cos’è un conto a zero spese



Un conto corrente a zero spese è un prodotto bancario che permette di usufruire dei principali servizi di gestione finanziaria senza dover sostenere costi di apertura, canoni mensili o commissioni su molte delle operazioni più comuni.



Questi conti sono generalmente pensati per utenti che cercano flessibilità, economicità e semplicità di utilizzo, soprattutto attraverso canali digitali. Non si tratta però di prodotti privi di funzionalità. Molte soluzioni includono servizi accessori come:

carte di debito

bonifici gratuiti

app bancarie intuitive

strumenti per il risparmi

A rendere questi conti particolarmente appetibili è la possibilità di accedere a un pacchetto bancario completo, in grado di coprire tutte le necessità quotidiane, senza intaccare il proprio budget con spese ricorrenti. Una soluzione ideale in un contesto in cui sempre più utenti, specie i più giovani, cercano strumenti smart, agili e trasparenti.

Vantaggi dei conti a zero spese

Scegliere un conto a zero spese comporta numerosi vantaggi. Questo tipo di prodotto è adatto a chi ha una gestione regolare ma non complessa del denaro, e desidera uno strumento efficiente, snello e completamente digitale.

Oltre all’ovvio beneficio del risparmio, i conti a zero spese rappresentano anche una forma di semplificazione: spesso permettono infatti di evitare lungaggini burocratiche, appuntamenti in filiale e documentazione cartacea.

L’accesso ai servizi bancari avviene in pochi clic, 24 ore su 24, e questo è un valore aggiunto non trascurabile, soprattutto per le nuove generazioni.

Tra i principali vantaggi troviamo:

Risparmio sui costi di gestione: nessun canone fisso, nessuna spesa di apertura o chiusura.

Servizi inclusi: molte banche offrono gratuitamente carte di debito, bonifici, domiciliazioni e operazioni online.

Accesso digitale: la maggior parte dei conti zero spese è completamente gestibile tramite app e internet banking.

Flessibilità: perfetti per chi si sposta spesso, lavora da remoto o preferisce operare in autonomia.

Promozioni dedicate a giovani e nuove attivazioni: molte banche azzerano completamente i costi per under 30 o under 35.

Offerte top per conti a zero spese nel 2026

Le banche, sempre più orientate al digitale, competono per offrire pacchetti completi e senza costi di gestione. Di seguito una panoramica delle proposte più interessanti del momento, suddivise tra conti generalisti e offerte specifiche per i giovani.

SelfyConto Mediolanum: vantaggi e caratteristiche

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 45 € Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online pensato per chi desidera gestire le proprie finanze in modo autonomo, veloce e completamente digitale. Ideale per un pubblico giovane e dinamico, offre una serie di servizi innovativi che semplificano le operazioni bancarie quotidiane.

Principali vantaggi di SelfyConto:

Canone zero: gratuito fino ai 30 anni; per gli over 30, il primo anno è senza costi, con possibilità di azzerare il canone fino al 31/12/2027 accreditando lo stipendio o effettuando spese mensili con carta di almeno 500 euro.

Carta di debito gratuita: il primo anno senza costi; dal secondo anno, il canone è di 10 euro.

Bonifici SEPA gratuiti: sia ordinari sia istantanei, senza commissioni.

Prelievi ATM senza commissioni: gratuiti in area euro per importi superiori a 100€.

Gestione digitale completa: operazioni illimitate tramite app e home banking, con funzionalità avanzate come Spending Control e blocco digitale in tempo reale.

Inoltre, aprendo SelfyConto entro il 30/06/2025, è possibile ricevere un Buono Regalo Amazon.it da 100 euro accreditando lo stipendio o effettuando spese mensili con carta di almeno 500 euro.

Crédit Agricole: il conto zero spese per te

Crédit Agricole Online 4.5 Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: GRATIS (per i primi 9 mesi/under 35/accredito stipendio o pensione) Costo Prelievo ATM: GRATIS, su ATM extra gruppo: 2,10 € Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

Il Conto Online di Crédit Agricole è una soluzione digitale che unisce la convenienza di un conto a zero spese con la solidità di un gruppo bancario internazionale. Pensato per chi desidera una gestione semplice e trasparente delle proprie finanze, offre:

Canone annuo gratuito: per i primi 9 mesi; successivamente, il canone mensile di 2€ può essere azzerato accreditando lo stipendio/pensione o per i clienti under 35.

Carta di debito inclusa: utilizzabile per prelievi e pagamenti sia in Italia sia all’estero.

Bonifici SEPA online gratuiti: senza commissioni per operazioni effettuate tramite internet banking.

App mobile avanzata: per una gestione in tempo reale del conto e delle operazioni bancarie.

Prelievi senza commissioni: presso gli ATM del gruppo Crédit Agricole.

L’apertura del conto avviene interamente online in pochi passaggi, rendendolo ideale per chi cerca efficienza e risparmio.

Fineco: gestione e vantaggi del conto a zero spese

Fineco Card Debit 4.4 💶 Circuito: Visa Debit 💰 Canone: 9.95€/anno 🏧 Commissioni prelievo: Gratis superiori a 99 € altrimenti 0,80 € 💳 Versione usa e getta: ❌ 📱 Compatibilità Wallet: Apple Pay, Google Pay Richiedi la tua carta

Fineco propone un conto corrente che unisce semplicità, operatività digitale e una gamma completa di servizi bancari, di investimento e di trading. È una delle soluzioni più apprezzate da chi cerca una piattaforma unica per gestire non solo il denaro quotidiano, ma anche il proprio patrimonio finanziario.

Pensato per utenti evoluti ma accessibile a tutti, il conto Fineco è interamente gestibile online, tramite app e home banking, con strumenti avanzati ma intuitivi.

Tra i principali vantaggi del conto:

Canone gratuito per i primi 12 mesi.

Carta di debito internazionale Visa Debit inclusa, per pagamenti e prelievi in Italia e all’estero.

Bonifici ordinari gratuiti e possibilità di effettuare bonifici esteri in oltre 20 valute.

Prelievi gratuiti fino a 3.000 euro presso gli sportelli UniCredit in Italia.

Accesso a servizi avanzati per trading, consulenza finanziaria e gestione investimenti, tutto integrato in un’unica piattaforma digitale.

Il conto Fineco è ideale per chi cerca una soluzione completa, flessibile e orientata al futuro, con la sicurezza di un marchio solido e innovativo nel panorama bancario italiano.

ING Conto Corrente e Conto Arancio: cosa offrono

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: 0€ Light; 5€/mese Arancio Più (azzerabile con accredito stipendio) Costo Prelievo ATM: 0,95€ con piano Light; GRATIS con Arancio Più Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

Conto Corrente Arancio di ING è una soluzione bancaria online che combina semplicità, convenienza e una gestione completamente digitale. Offre due opzioni principali:

Conto Corrente Arancio Light: canone zero; include bonifici SEPA gratuiti fino a 50.000 euro, carta di debito Mastercard senza costi e gestione tramite app.

Conto Corrente Arancio Più: canone mensile di 5 euro, azzerabile accreditando lo stipendio; offre bonifici SEPA gratuiti, inclusi quelli istantanei, prelievi senza commissioni in Italia e Europa, e carta di credito Mastercard Gold senza canone.

Ulteriori vantaggi di Conto Arancio:

Conto Arancio: conto deposito collegato che offre un tasso promozionale del 4% annuo lordo per 12 mesi, senza necessità di vincolare i risparmi o accreditare lo stipendio.

Programma “Porta un Amico”: possibilità di ricevere fino a 500 euro in buoni regalo invitando amici ad aprire un conto. Questa flessibilità rende Conto Corrente Arancio adatto a diverse esigenze, combinando operatività quotidiana senza costi fissi con opportunità di risparmio e investimento.

Conti a zero spese per giovani

Il mercato dei conti per giovani under 35 è in costante crescita. Le banche offrono condizioni agevolate per favorire l’ingresso dei più giovani nel mondo bancario, con canoni azzerati e servizi a misura di “digital native”.

Revolut Standard: particolarmente adatto per chi viaggia

Revolut è una delle fintech più conosciute al mondo, e il suo piano “Standard” è perfetto per chi viaggia spesso, lavora da remoto o ha contatti frequenti con l’estero. Con un’interfaccia moderna e un’app avanzata, consente di tenere traccia delle spese in tempo reale e gestire conti in diverse valute.

Con il piano gratuito puoi accedere a:

Carta virtuale e fisica

Prelievi gratuiti fino a 200 euro al mese

Tassi di cambio reali per pagamenti in valuta estera

App intuitiva per analizzare le spese e creare budget

IsyPrime di Isybank: gratuito per gli under 35

Isybank è la nuova banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo , pensata per offrire un’esperienza 100% online. Il piano isyPrime, gratuito per gli under 35, è un esempio di come il settore stia evolvendo verso prodotti facili, economici e gestibili in autonomia.

Tra le principali caratteristiche:

Canone mensile gratuito fino a 35 anni

Carta di debito internazionale inclusa

Bonifici SEPA istantanei gratuiti

App mobile moderna e funzionale

Prelievi ATM gratuiti in Italia e nel mondo

Tinaba di Banca Profilo: una soluzione totalmente online

Tinaba Start 4.3 Istituto Bancario: Banca Profilo App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS Costo Prelievo ATM: 12 gratis/anno, poi 2€ Costo Bonifici: 4 gratis/mese, poi 0,49€ Limite di Deposito: nessuno APRI IL TUO CONTO

Tinaba fintech italiana e Banca Profilo offrono una piattaforma unica nel suo genere: un’App tutto in uno per gestire il conto, inviare denaro, risparmiare e condividere spese. Il target è chiaramente giovanile, con focus su semplicità e velocità.

Con l’App Tinaba, grazie all’integrazione dei prodotti Banca Profilo, puoi:

Aprire un conto di Banca Profilo con IBAN italiano in pochi minuti

Avere una carta prepagata virtuale Mastercard inclusa emessa da Nexi in partnership con Banca Profilo.

Condividere spese e inviare denaro tramite app

Investire, risparmiare con diversi strumenti e controllare i movimenti dal cellulare

Accedere a cashback e promozioni esclusive

In conclusione scegliere il miglior conto corrente a zero spese nel 2026 significa valutare con attenzione le offerte presenti sul mercato, tenendo conto non solo dei costi nulli ma anche dei servizi accessori, della facilità d’uso e dell’affidabilità dell’istituto.

Le opzioni sono numerose, dai conti bancari classici con interfaccia digitale fino alle nuove soluzioni fintech pensate per i giovani. Qualunque sia la tua esigenza, oggi hai a disposizione strumenti agili, economici e completamente online. E se approfitti delle promozioni attive, puoi iniziare subito a risparmiare.