PuntoLis, cos’è, come funziona, quali vantaggi offre

Nato dalla collaborazione con LIS Pay S.p.A. (società del gruppo Poste Italiane), PuntoLis si configura come un vero e proprio punto di accesso facilitato a numerose operazioni quotidiane, portando la comodità di diversi servizi direttamente vicino a casa o nel proprio quartiere.

Che cos’è PuntoLis

PuntoLis è un network capillare di punti vendita convenzionati, principalmente tabaccherie, ma anche edicole, bar e altri esercizi commerciali, che offrono una vasta gamma di servizi ai cittadini.

PuntoLis trasforma gli esercizi commerciali aderenti in sportelli multifunzione, dove è possibile svolgere operazioni che altrimenti richiederebbero spostamenti verso uffici postali, banche o altri enti, facilitando la vita dei cittadini. Questa prossimità e la familiarità con gli esercenti locali rappresentano uno dei principali punti di forza di PuntoLis.

PuntoLis si è affermato come un importante punto di riferimento per i servizi di prossimità in Italia. Grazie alla sua estesa rete di esercizi commerciali convenzionati e alla crescente gamma di servizi offerti, semplifica la vita quotidiana di milioni di cittadini, offrendo una soluzione comoda, veloce e accessibile per numerose esigenze. La continua evoluzione dei servizi e la partnership con importanti realtà come Poste Italiane e Findomestic testimoniano l’importanza e il potenziale di crescita di questa rete nel panorama dei servizi al cittadino.

Cosa si può pagare nei PuntoLis

La rete PuntoLis offre un ventaglio di servizi in continua evoluzione, pensati per semplificare la vita dei cittadini. Tra i principali servizi disponibili, troviamo:

Pagamenti, quindi pagamento di bollettini postali premarcati, bollette di utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono), bollettini MAV, pagoPA per la pubblica amministrazione, abbonamenti, tributi e altri documenti giustificativi.

Multe e sanzioni

Contributi associativi

Ricariche per esempio per telefonia mobile di diversi operatori (inclusi virtuali e internazionali), ricariche per telefonia fissa e internet, ricariche per il digitale terrestre.

Carte prepagate con ricarica di diverse carte prepagate, inclusa la Postepay PuntoLis , una carta prepagata con IBAN richiedibile direttamente in tabaccheria.

con ricarica di diverse carte prepagate, inclusa la , una carta prepagata con IBAN richiedibile direttamente in tabaccheria. Buoni spesa e codici acquisto

Biglietti di trasporto: in alcune zone, è possibile acquistare biglietti del treno Trenitalia e titoli di viaggio locali (es. Area C Milano).

PuntoLis fornisce inoltre servizi finanziari, ad esempio Postepay PuntoLis, che significa la richiesta (in tabaccherie abilitate) della carta prepagata Postepay PuntoLis con IBAN, che permette l’accredito di stipendio/pensione, bonifici e pagamenti online e contactless tramite Google Pay. La carta viene poi contrattualizzata in un ufficio postale.

Altri servizi PuntoLis

Ritiro carte di debito Findomestic. Infatti grazie a una partnership, i clienti Findomestic possono ritirare la propria carta di debito presso le tabaccherie PuntoLis convenzionate.

Bonifico LIS Pay cioè la possibilità di effettuare bonifici SEPA direttamente in tabaccheria.

Valori bollati quindi vendita di marche da bollo per pratiche amministrative, giudiziarie o catastali (servizio erogato dai soli tabaccai su mandato dell'Agenzia delle Entrate).

bollati quindi vendita di marche da bollo per pratiche amministrative, giudiziarie o catastali (servizio erogato dai soli tabaccai su mandato dell’Agenzia delle Entrate). Servizi di monetica LIS Pay come ricarica, prelievo contante, trasferimento denaro e gestione conto per le carte emesse da LIS Pay (servizi abilitati dopo specifica formazione).

Altri servizi, che includono la vendita di SIM card e ricariche per nuovi operatori, la vendita di carte telefoniche internazionali, UnipolMove cioè la richiesta voucher e ritiro del dispositivo per il telepedaggio UnipolMove in tabaccherie abilitate, pagamento di polizze assicurative, ad esempio, è possibile acquistare polizze Quixa tramite i punti PuntoLis e infine il servizio di punto di ritiro per acquisti online (in alcuni esercizi).

Come funziona PuntoLis

Il funzionamento di PuntoLis si basa su un terminale elettronico presente nel punto vendita convenzionato. Questo terminale è connesso alla rete di LIS Pay e permette di interagire con diversi sistemi per eseguire le transazioni richieste dai clienti.

Utilizzare i servizi PuntoLis è generalmente molto semplice e intuitivo, bisogna seguire dei semplici passaggi:

Individuare un punto vendita PuntoLis: grazie alla capillarità della rete, è facile trovare un punto vendita convenzionato nella propria zona. Spesso sono riconoscibili da appositi loghi o insegne. Richiedere il servizio desiderato: ci si rivolge al personale del punto vendita, specificando l’operazione che si desidera effettuare (es. pagamento bollettino, ricarica telefonica, richiesta Postepay PuntoLis). Fornire le informazioni necessarie: a seconda del servizio, potrebbe essere necessario presentare il bollettino da pagare, comunicare il numero di telefono da ricaricare, fornire i propri dati per la richiesta di una carta, ecc. Effettuare il pagamento (se necessario): il pagamento può avvenire in contanti o tramite carte di pagamento (bancomat, carte di credito/debito, prepagate), a seconda del servizio e delle modalità accettate dal punto vendita. Ricevere la ricevuta o la conferma: al termine dell’operazione, viene rilasciata una ricevuta o una conferma dell’avvenuto servizio.

Per alcuni servizi specifici, come la richiesta della Postepay PuntoLis o l’attivazione di determinati servizi finanziari, potrebbero essere necessari passaggi aggiuntivi o la presentazione di documenti d’identità.

Vantaggi di PuntoLis per diversi utenti

L’utilizzo dei servizi PuntoLis offre numerosi vantaggi:

Comodità e prossimità , la vasta diffusione dei punti vendita permette di accedere ai servizi vicino a casa, al lavoro o durante le commissioni quotidiane, evitando lunghe code e spostamenti.

, la vasta diffusione dei punti vendita permette di accedere ai servizi vicino a casa, al lavoro o durante le commissioni quotidiane, evitando lunghe code e spostamenti. Risparmio di tempo dando la possibilità di svolgere diverse operazioni in un unico luogo consente di ottimizzare il proprio tempo.

dando la possibilità di svolgere diverse operazioni in un unico luogo consente di ottimizzare il proprio tempo. Flessibilità di orar i, molti punti vendita PuntoLis osservano orari di apertura più ampi rispetto a banche o uffici postali tradizionali.

i, molti punti vendita PuntoLis osservano orari di apertura più ampi rispetto a banche o uffici postali tradizionali. Semplicità e facilità d’uso, poiché le operazioni sono generalmente semplici e non richiedono particolari competenze o procedure complesse.

poiché le operazioni sono generalmente semplici e non richiedono particolari competenze o procedure complesse. Familiarità con l’esercente si viene infatti a creare un rapporto di fiducia con il tabaccaio o l’esercente di fiducia rendendo quindi l’esperienza più confortevole.

si viene infatti a creare un rapporto di fiducia con il tabaccaio o l’esercente di fiducia rendendo quindi l’esperienza più confortevole. Accessibilità poiché PuntoLis rappresenta un’alternativa accessibile per chi ha difficoltà a recarsi presso uffici più distanti o con orari limitati.

Le modalità di pagamento accettate sono varie, contanti, carte di credito e debito (circuiti Visa e Mastercard), pagoBancomat, App Postepay (in alcuni casi).

Vantaggi per i commercianti

Per i commercianti (Affiliati PuntoLis) i vantaggi principali consistono in aumento del traffico e della visibilità, cioè offrire i servizi PuntoLis attira nuovi clienti nel punto vendita, aumentando il traffico e la visibilità dell’attività commerciale.

Una fonte di reddito aggiuntiva in quanto i commercianti percepiscono commissioni per ogni transazione effettuata tramite il terminale PuntoLis, rappresentando una fonte di guadagno supplementare.

Fidelizzazione della clientela, con la possibilità di offrire una vasta gamma di servizi utili può contribuire a fidelizzare la clientela esistente, che potrebbe tornare nel punto vendita per diverse esigenze.

Servizio utile per la comunità. Diventare un punto PuntoLis permette al commerciante di offrire un servizio importante per la comunità locale, facilitando l’accesso a operazioni di pagamento e altri servizi essenziali.

Strumento di marketing. L’adesione al network PuntoLis può essere utilizzata come strumento di marketing per promuovere l’attività commerciale.

Gestione semplice. L’utilizzo del terminale PuntoLis è generalmente semplice e non richiede competenze tecniche particolari. L’assistenza tecnica è fornita da LIS Pay.

Vantaggi per le società

Sicuramente un vantaggio in termini di inclusione finanziaria, PuntoLis facilita l’accesso a servizi di pagamento e finanziari per una più ampia fascia di popolazione, incluse persone che potrebbero avere difficoltà ad accedere ai servizi bancari tradizionali.

Semplificazione delle operazioni quotidiane dando la possibilità di pagare bollettini, ricaricare telefoni e usufruire di altri servizi presso esercizi commerciali di prossimità semplifica la vita quotidiana dei cittadini.

Decentralizzazione dei servizi. PuntoLis contribuisce a decentralizzare l’erogazione di alcuni servizi, riducendo la pressione sugli uffici postali e bancari e diminuendo le code.

Supporto alle attività commerciali locali. Il network PuntoLis supporta le attività commerciali locali, generando un indotto economico e contribuendo al mantenimento dei servizi di prossimità.

Digitalizzazione dei pagamenti. PuntoLis promuove l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, contribuendo alla digitalizzazione del sistema dei pagamenti nel paese.

Commissioni e limiti di pagamento

Le commissioni e i limiti di pagamento presso i punti vendita PuntoLis variano a seconda del tipo di servizio e possono essere soggetti a modifiche. È sempre consigliabile verificare le condizioni specifiche direttamente nel punto vendita prima di effettuare l’operazione.

Sicurezza nei pagamenti con Puntolis

La sicurezza nei pagamenti con PuntoLis è un aspetto fondamentale per LIS Pay S.p.A. e viene garantita attraverso diverse misure e procedure:

Misure tecnologiche e di sistema che consistono in transazioni crittografate quindi le comunicazioni tra il terminale PuntoLis e i server di LIS Pay sono protette tramite protocolli di crittografia standard del settore, come SSL/TLS , per prevenire l’intercettazione dei dati sensibili durante la trasmissione.

quindi le comunicazioni tra il terminale PuntoLis e i server di LIS Pay sono protette tramite protocolli di crittografia standard del settore, come , per prevenire l’intercettazione dei dati sensibili durante la trasmissione. Connessioni sicure poiché i terminali PuntoLis sono collegati alla rete di LIS Pay tramite connessioni sicure e dedicate, riducendo il rischio di accessi non autorizzati.

poiché i terminali PuntoLis sono collegati alla rete di LIS Pay tramite connessioni sicure e dedicate, riducendo il rischio di accessi non autorizzati. Monitoraggio costante in quanto i sistemi di LIS Pay sono sottoposti a monitoraggio continuo per rilevare attività sospette o anomalie che potrebbero indicare tentativi di frode o accessi non autorizzati.

in quanto i sistemi di LIS Pay sono sottoposti a monitoraggio continuo per rilevare attività sospette o anomalie che potrebbero indicare tentativi di frode o accessi non autorizzati. Aggiornamenti di sicurezza: I software dei terminali e dei sistemi vengono regolarmente aggiornati per implementare nuove misure di sicurezza e correggere eventuali vulnerabilità.

I software dei terminali e dei sistemi vengono regolarmente aggiornati per implementare nuove misure di sicurezza e correggere eventuali vulnerabilità. Conformità agli standard PCI DSS. LIS Pay, in quanto gestore di pagamenti, è probabile che aderisca agli standard di sicurezza PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) per garantire la protezione dei dati delle carte di pagamento.

LIS Pay, in quanto gestore di pagamenti, è probabile che aderisca agli standard di sicurezza PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) per garantire la protezione dei dati delle carte di pagamento. Misure operative e procedurali come formazione del personale, gli esercenti affiliati a PuntoLis ricevono una formazione specifica sulle procedure di pagamento sicure e sul riconoscimento di eventuali attività sospette.

gli esercenti affiliati a PuntoLis ricevono una formazione specifica sulle procedure di pagamento sicure e sul riconoscimento di eventuali attività sospette. Verifica dell’identità (in alcuni casi), infatti per alcune operazioni, come prelievi di contante di importo elevato, potrebbe essere richiesta la verifica dell’identità del cliente.

infatti per alcune operazioni, come prelievi di contante di importo elevato, potrebbe essere richiesta la verifica dell’identità del cliente. Limiti di transazione, l’imposizione di limiti massimi per singola transazione e giornalieri/mensili aiuta a contenere i danni in caso di frode.

l’imposizione di limiti massimi per singola transazione e giornalieri/mensili aiuta a contenere i danni in caso di frode. Tracciabilità delle operazioni, tutte le transazioni effettuate tramite PuntoLis vengono registrate e tracciate, facilitando le indagini in caso di contestazioni o attività sospette.

tutte le transazioni effettuate tramite PuntoLis vengono registrate e tracciate, facilitando le indagini in caso di contestazioni o attività sospette. Gestione sicura dei contanti, gli esercenti sono tenuti a seguire procedure sicure per la gestione e la custodia del denaro contante derivante dalle transazioni.

gli esercenti sono tenuti a seguire procedure sicure per la gestione e la custodia del denaro contante derivante dalle transazioni. Blocco/sospensione delle carte (in caso di necessità), LIS Pay può bloccare o sospendere l’utilizzo di carte prepagate LIS Pay in caso di sospetta attività fraudolenta o per esigenze di sicurezza.

In primo luogo viene attuata la protezione dei dati personali, LIS Pay è tenuta a rispettare le normative sulla protezione dei dati personali (come il GDPR in Europa) e a garantire la riservatezza delle informazioni dei clienti. Vengono fornite ricevute dettagliate, al termine di ogni transazione, viene rilasciata una ricevuta che attesta l’operazione e fornisce un riferimento in caso di necessità.

Vengono forniti canali di assistenza, LIS Pay mette a disposizione canali di assistenza clienti per segnalare eventuali problemi o contestazioni. Sono a disposizione consigli per la sicurezza, gli utenti sono invitati a seguire alcune precauzioni, come non comunicare a terzi i propri codici PIN o i dati delle proprie carte e a verificare sempre l’importo prima di confermare un pagamento.

Volendo riassumere la sicurezza dei pagamenti con PuntoLis si basa su un approccio multi-livello che include tecnologie avanzate per la protezione dei dati, procedure operative rigorose per la gestione delle transazioni, formazione del personale dei punti vendita, misure di protezione per gli utenti.

Nonostante queste misure, è importante che anche gli utenti adottino comportamenti responsabili per contribuire alla sicurezza delle proprie transazioni. In caso di dubbi o problemi, è sempre consigliabile contattare l’assistenza clienti di LIS Pay o l’esercente PuntoLis.