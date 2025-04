L’uso delle carte contactless è cresciuto vertiginosamente negli ultimi anni: secondo i dati dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, oltre l’80% dei pagamenti in negozio avviene oggi tramite carte abilitate al contactless. Un segnale chiaro della direzione intrapresa dal mercato.

Il simbolo che identifica questa funzionalità è ormai familiare: quattro lineette curve simili a quelle del Wi-Fi, stampate sulla parte frontale della carta.

Indipendentemente dal circuito (Mastercard, Visa, ecc.), la maggior parte delle banche emette oggi carte dotate di questa funzione come standard, incluse carte di debito carte di credito e carte prepagate.

Se si possiede una carta più vecchia, è possibile che non disponga di questa funzione. Tuttavia, molte banche offrono la possibilità di sostituire le vecchie carte con nuove versioni contactless su richiesta del cliente.

Il funzionamento della carta contactless è tanto intuitivo quanto sofisticato dal punto di vista tecnologico. All’interno della carta è presente un chip RFID (Radio-Frequency Identification) che si attiva solo quando viene avvicinato a un lettore compatibile. Il sistema elabora le informazioni necessarie per autorizzare il pagamento in meno di un secondo. Per importi fino a 50 euro non è richiesto il PIN, mentre per somme superiori l’autenticazione avviene con l’inserimento del codice.

Uno degli aspetti più apprezzati di questa tecnologia è la rapidità d’esecuzione, che riduce notevolmente i tempi alla cassa, contribuendo a rendere più efficiente l’esperienza di acquisto. Il tutto, ovviamente, senza rinunciare alla sicurezza. Infatti, le carte sono progettate per comunicare solo a brevissima distanza (meno di 4 cm) e ciascuna transazione genera un codice univoco criptato, rendendo di fatto impossibile la clonazione.

Inoltre, molte carte possono essere virtualizzate all’interno di portafogli digitali come:

Questo significa che è possibile utilizzare la carta contactless anche tramite smartphone o smartwatch, aumentando ulteriormente la comodità. Alcuni modelli più avanzati consentono persino di configurare carte virtuali usa-e-getta per acquisti online. In sintesi, la carta contactless non è solo uno strumento di pagamento, ma un vero e proprio alleato nella gestione moderna del denaro.

Uno dei dubbi più ricorrenti tra chi utilizza per la prima volta una carta contactless riguarda la sicurezza. La mancanza di contatto fisico e l’assenza di PIN per importi contenuti fanno sorgere timori legati a frodi o utilizzi non autorizzati. Tuttavia, la tecnologia NFC, alla base di questi strumenti, è progettata per garantire protezione e riservatezza.

Le transazioni contactless avvengono esclusivamente in presenza di un POS abilitato, e la distanza necessaria per completare un pagamento è talmente ridotta da rendere improbabili gli “scambi accidentali” o le interferenze esterne.

Inoltre, ogni transazione genera un codice dinamico univoco, che rende il furto dei dati praticamente inutile per eventuali malintenzionati. In caso di smarrimento o furto della carta, l’utente può bloccarla immediatamente tramite l’app della banca o contattando il servizio clienti.

La maggior parte degli istituti prevede anche limiti di spesa cumulativi, dopo i quali è obbligatorio inserire il PIN, anche per importi inferiori ai 50 euro. In aggiunta, molte banche offrono un sistema di notifiche push per ogni transazione effettuata, permettendo all’utente di monitorare in tempo reale ogni movimento.

La carta contactless è quindi un mezzo sicuro conforme alle normative europee, e tutelato dai sistemi di protezione antifrode dei principali circuiti bancari.

La sicurezza dei pagamenti contactless è un aspetto fondamentale che ha contribuito alla loro diffusione. Ecco i principali elementi di sicurezza associati a questa tecnologia:

Crittografia: I dati delle transazioni contactless sono criptati, il che significa che le informazioni sensibili sono protette e solo le parti autorizzate possono accedervi. Tokenizzazione: I pagamenti contactless spesso utilizzano la tokenizzazione, un processo che sostituisce i dati della carta del titolare con un token univoco per ogni transazione, rendendo inutile il furto di tale informazioni. Limiti di transazione: Di solito, esiste un limite massimo per le transazioni contactless senza PIN per ridurre il rischio di utilizzo fraudolento. Se la transazione supera questo limite, è richiesta una verifica aggiuntiva come l’inserimento del PIN. Nessun contatto fisico: La carta non deve essere inserita in un terminale, riducendo il rischio di clonazione dei dati attraverso dispositivi compromessi. Autenticazione a due fattori: Molti metodi di pagamento contactless, specialmente quelli tramite smartphone, possono richiedere autentiche biometriche come impronte digitali o riconoscimento facciale. Policy di zero responsabilità: Molte banche offrono policy che proteggono i titolari di carte contro transazioni non autorizzate, limitando la responsabilità del consumatore in caso di frode.

SelfyConto: una soluzione innovativa

Mediolanum SelfyConto 4.8 Istituto Bancario: Banca Mediolanum App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 45 € Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum pensato per chi desidera un’esperienza bancaria completamente digitale, rapida e accessibile da qualsiasi dispositivo. Grazie alla carta di debito contactless inclusa, ai servizi gratuiti e alla gestione avanzata via app, SelfyConto è l’ideale per chi cerca semplicità e controllo totale del proprio denaro.

La carta, in PVC 100% riciclato, può essere utilizzata in formato digitale fin dal primo giorno e ti consente di effettuare pagamenti contactless in tutto il mondo, anche con smartphone o smartwatch tramite Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay. Il conto è dedicato a nuovi clienti e include un’ampia gamma di servizi gratuiti che lo rendono competitivo e flessibile, specialmente per i più giovani.

Ecco tutte le caratteristiche principali:

Canone gratuito di tenuta conto : fino al compimento dei 30 anni, e per tutti il primo anno. Dopo il primo anno, il canone (3,75€/mese) è azzerabile fino al 31 dicembre 2027 se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500€ al mese.

: fino al compimento dei 30 anni, e per tutti il primo anno. Dopo il primo anno, il canone (3,75€/mese) è se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500€ al mese. Carta di debito internazionale Mastercard gratuita per il primo anno ; successivamente, il costo è di 10€/anno.

; successivamente, il costo è di 10€/anno. Pagamenti contactless e mobile : compatibilità con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay.

: compatibilità con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay. Bonifici ordinari e istantanei SEPA in euro gratuiti , senza limiti sul numero di operazioni.

, senza limiti sul numero di operazioni. Prelievi ATM gratuiti in tutta l’area euro , senza commissioni aggiuntive.

, senza commissioni aggiuntive. Addebiti utenze (SDD), CBILL e PagoPA gratuiti .

. Premio attivo : buono regalo Amazon.it da 100€ per chi apre il conto e, entro il 10 ottobre 2025, accredita lo stipendio o spende almeno 500€ al mese per 3 mesi consecutivi .

: buono regalo Amazon.it da 100€ per chi apre il conto e, entro il 10 ottobre 2025, . Carta utilizzabile da subito anche in versione digitale , senza dover attendere la spedizione fisica.

, senza dover attendere la spedizione fisica. Assicurazione multirischi Nexi inclusa, che protegge tutti gli acquisti effettuati con la carta in tutto il mondo.

Attraverso l’app Mediolanum – intuitiva, ben valutata e disponibile su tutti gli store – è possibile gestire ogni aspetto del conto e accedere a una serie di servizi aggiuntivi: dai prestiti personali (SelfyCredit Instant), ai finanziamenti a tasso zero per acquisti (SelfyShop), fino alle polizze assicurative smart per viaggi, animali domestici e progetti di vita (SelfyCare). Il tutto all’interno di un ecosistema bancario moderno, trasparente e sostenibile.

ING: caratteristiche e vantaggi

ING Conto Arancio 4.6 Istituto Bancario: ING Bank N.V. App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS (attivando modulo zero limiti) Costo Prelievo ATM: GRATIS Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

Conto Corrente Arancio e Conto Arancio di ING formano una combinazione vincente per chi vuole gestire i propri risparmi in piena libertà e ottenere un rendimento interessante senza vincoli. La banca propone un’offerta completamente digitale, chiara e trasparente, che permette di beneficiare di un tasso promozionale del 4% lordo per 12 mesi senza obbligo di accredito dello stipendio o vincolo delle somme. Ideale per nuovi clienti che desiderano ottenere di più dai propri risparmi senza rinunciare alla flessibilità operativa quotidiana.

Con Conto Corrente Arancio puoi fare tutte le operazioni bancarie da app, con una gestione intuitiva e una dotazione completa di strumenti: bonifici, addebiti utenze, carte di debito e credito, compatibilità con i principali sistemi di pagamento mobile. Il conto può essere scelto in due versioni, Light e Più, in base al tuo profilo d’uso. E se inviti i tuoi amici, puoi ricevere fino a 500€ in buoni Amazon.it.

Ecco i vantaggi principali:

Tasso promozionale 4% lordo per 12 mesi sul primo Conto Arancio, fino a 100.000€, se apri Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro il 24/05/2025 e li attivi con un bonifico entro il 30/06/2025.

sul primo Conto Arancio, fino a 100.000€, se apri Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro il 24/05/2025 e li attivi con un bonifico entro il 30/06/2025. Nessun vincolo e nessuna necessità di accredito stipendio : i tuoi risparmi restano sempre disponibili.

: i tuoi risparmi restano sempre disponibili. Nessun costo di apertura, gestione, trasferimento o chiusura per Conto Arancio.

per Conto Arancio. Conto Corrente Arancio Light a canone zero, paghi solo per quello che usi; Conto Corrente Arancio Più con più funzionalità e canone azzerabile.

a canone zero, paghi solo per quello che usi; con più funzionalità e canone azzerabile. 3 carte Mastercard disponibili , inclusa la carta di debito contactless compatibile con Apple Pay e Google Pay, con notifiche in tempo reale sugli acquisti.

, inclusa la compatibile con Apple Pay e Google Pay, con notifiche in tempo reale sugli acquisti. Prelievi gratuiti in Italia e in Europa , bonifici SEPA ordinari e istantanei fino a 50.000€, pagamento F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL e pagoPA.

, bonifici SEPA ordinari e istantanei fino a 50.000€, pagamento F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL e pagoPA. App ING premiata e facile da usare , disponibile su tutti gli store principali.

, disponibile su tutti gli store principali. Promozione “Invita i tuoi amici”: ricevi un buono Amazon.it da 50€ per ogni amico che apre un conto (fino a 500€ totali).

Questa doppia soluzione firmata ING ti consente di unire rendimento e operatività quotidiana in un unico ecosistema bancario, completamente digitale, gestibile via smartphone e supportato da uno dei brand più solidi e riconosciuti a livello europeo.

Crédit Agricole: canone gratuito e welcome Bonus

Crédit Agricole Smart 4.5 Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Mensile: 7€ (riducibile a 3€), gratuito per under 30 Costo Prelievo ATM: GRATIS, 30 gratis su ATM extra gruppo (poi 2,10 €) Costo Bonifici: 0,75€ Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

Conto Online Crédit Agricole è il conto corrente digitale che unisce la comodità della gestione da app alla solidità di una banca internazionale, presente in 47 Paesi. Pensato per chi cerca un’esperienza bancaria trasparente, moderna e personalizzabile, offre canone zero per i conti aperti entro l’8 giugno 2025 e una carta di debito contactless perfetta per i pagamenti quotidiani, anche da smartphone.

Con Crédit Agricole puoi contare su una rete capillare di filiali, un consulente dedicato sempre a disposizione anche a distanza, e un’app mobile tra le più evolute, che ti consente di gestire ogni operazione, dai bonifici ai servizi assicurativi e di investimento. L’ecosistema è studiato per adattarsi alle tue esigenze, senza vincoli né costi nascosti.

Ecco tutti i principali vantaggi:

Canone gratuito per i conti aperti online entro l’8 giugno 2025.

per i conti aperti online entro l’8 giugno 2025. Carta di debito Crédit Agricole Visa inclusa, abilitata ai pagamenti contactless , online e compatibile con Apple Pay e Google Pay.

inclusa, abilitata ai pagamenti , online e compatibile con Apple Pay e Google Pay. Welcome Bonus da 50€ in buoni regalo (Amazon, Ikea, Zalando, Trenitalia o Esselunga) se: apri il conto online inserendo uno dei codici promozionali partner, sottoscrivi la carta di debito Visa, effettui almeno 1 transazione entro 60 giorni.

(Amazon, Ikea, Zalando, Trenitalia o Esselunga) se: Ulteriore bonus di 50€ se accrediti lo stipendio o la pensione (almeno una mensilità) entro il 30 giugno 2025.

se accrediti lo stipendio o la pensione (almeno una mensilità) entro il 30 giugno 2025. Fino a 50€ extra se utilizzi la carta per una spesa pari o superiore a 1.000€.

se utilizzi la carta per una spesa pari o superiore a 1.000€. Promozione “Porta un amico” : ricevi fino a 200€ in buoni Amazon.it (50€ per ogni amico che apre il conto online, fino a un massimo di 4 amici).

: ricevi (50€ per ogni amico che apre il conto online, fino a un massimo di 4 amici). App Crédit Agricole intuitiva, con funzionalità evolute: notifiche push, blocco carta con un tap, controllo spese, bonifici SEPA, CBILL, PagoPA, MAV/RAV, F24 e gestione dei conti di altre banche.

intuitiva, con funzionalità evolute: notifiche push, blocco carta con un tap, controllo spese, bonifici SEPA, CBILL, PagoPA, MAV/RAV, F24 e gestione dei conti di altre banche. Accesso al Conto Deposito Crédit Agricole, per far crescere i tuoi risparmi con tassi promozionali (fino al 2,50% annuo lordo a 3 mesi).

Il tutto in un ambiente protetto, multicanale e con un modello di consulenza ibrido: sempre digitale, ma con l’opzione di supporto umano ogni volta che ne hai bisogno. Una carta contactless solida, intelligente e sostenuta da una piattaforma che lavora per farti risparmiare, crescere e pianificare.

In un mondo sempre più orientato alla velocità e alla semplificazione dei pagamenti, la carta contactless rappresenta uno degli strumenti più utilizzati da chi cerca praticità e sicurezza. Ma cosa significa esattamente “contactless”?

Il termine deriva dall’inglese e indica la possibilità di effettuare un pagamento semplicemente avvicinando la carta al terminale, senza doverla inserire fisicamente né digitare il PIN per importi inferiori ai 50 euro (in Italia). Una soglia che può variare a seconda della normativa nazionale, ma che ha reso questi strumenti ideali per gli acquisti di tutti i giorni.

La carta contactless funziona grazie alla tecnologia NFC (Near Field Communication), ovvero una forma di comunicazione a corto raggio che consente alla carta di dialogare in pochi istanti con il POS abilitato.

Scegliere la carta contactless giusta significa trovare un equilibrio tra semplicità, costi contenuti, funzionalità digitali e sicurezza. Le opzioni oggi sono numerose e diversificate: dalle carte abbinate a conti correnti online, ideali per la gestione quotidiana, fino a soluzioni più strutturate, con promozioni interessanti e bonus fedeltà. La scelta migliore dipende dal tuo stile di vita, dalle tue abitudini di spesa e dalle piattaforme con cui ti trovi più a tuo agio.

Ecco alcuni criteri utili per orientarti nella scelta:

Frequenza d’uso : se utilizzi la carta tutti i giorni per piccole spese (trasporti, bar, shopping), privilegia una carta contactless con plafond flessibile , zero costi sui micropagamenti e app ben progettata.

: se utilizzi la carta tutti i giorni per piccole spese (trasporti, bar, shopping), privilegia una , zero costi sui micropagamenti e app ben progettata. Digitalizzazione : scegli soluzioni che ti consentano di pagare anche da smartphone o smartwatch , compatibili con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay.

: scegli soluzioni che ti consentano , compatibili con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay. Costi e commissioni : verifica la presenza di canoni gratuiti o azzerabili , commissioni su prelievi e bonifici, e valuta se ci sono condizioni promozionali attive , come buoni Amazon o bonus accredito stipendio.

: verifica la presenza di , commissioni su prelievi e bonifici, e valuta se ci sono , come buoni Amazon o bonus accredito stipendio. Gestione da app : oggi è indispensabile poter controllare i movimenti, ricevere notifiche, bloccare la carta, modificare i limiti o effettuare operazioni direttamente dal cellulare. Un’app evoluta è spesso ciò che fa la differenza.

: oggi è indispensabile poter controllare i movimenti, ricevere notifiche, bloccare la carta, modificare i limiti o effettuare operazioni direttamente dal cellulare. Un’app evoluta è spesso ciò che fa la differenza. Assistenza e supporto : anche con una carta contactless , il servizio clienti conta. Verifica la presenza di supporto via chat o filiale in caso di problemi o richieste.

: anche con una , il servizio clienti conta. Verifica la presenza di in caso di problemi o richieste. Sostenibilità e innovazione: alcuni istituti offrono carte in PVC riciclato, polizze multirischi gratuite o strumenti di controllo spese avanzati, come SelfyConto o Crédit Agricole.

Che tu preferisca una banca tradizionale, una realtà fintech o un’offerta ibrida, la carta contactless può essere il primo passo per migliorare il modo in cui gestisci il tuo denaro. Oggi rappresenta lo standard minimo di ogni strumento di pagamento moderno: veloce, sicura, digitale. Con le giuste informazioni, è facile trovare quella che fa davvero al caso tuo.

