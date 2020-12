Hotel: dai pagamenti alle prenotazioni online con Nexi

Qualità e sicurezza sono garantite con “Incasso senza pensieri”, il nuovo servizio promosso da Federalberghi, associazione di categoria che rappresenta gli interessi delle imprese alberghiere in Italia, e Nexi, la PayTech italiana che agevola i pagamenti digitali, per migliorare sensibilmente le prenotazioni alberghiere online, un trend che riguarda ormai più del 60% di queste transazioni.

Le garanzie prevedono l’identificazione online dei contraenti e la trasparenza delle clausole contrattuali. Oltre alla riduzione delle dispute, prevenendo malintesi, errori e comportamenti opportunistici sia nel caso di prenotazioni gestite direttamente dall’Hotel, sia tramite sito e telefono; il sistema aiuta a gestire eventuali controversie in modo efficiente, riducendo la carta, i tempi di lavorazione e la burocrazia.

Come aggiunge Dirk Pinamonti, head of e-commerce di Nexi “Oggi, oltre il 70% delle contestazioni relative alle prenotazioni alberghiere online riguarda pagamenti non riconosciuti dai titolari delle carte di credito. Il nostro obiettivo è ridurre questo genere di controversie e permettere agli hotel di offrire ai clienti un’esperienza semplice, sicura e trasparente, dal momento della prenotazione fino al checkout”.

Previste condizioni speciali per i soci Federalberghi, in primis canoni e tassi ad hoc per i nuovi clienti Nexi. Per ottenerli, sarà sufficienti iscriversi online, utilizzando il voucher rilasciato dalle associazioni territoriali degli albergatori. L’accordo con Federalberghi prevede vantaggi anche per gli hotel che sono già convenzionati con la PayTech tramite le banche partner, verificate all’interno dell’app Nexi Business.

WHITEPAPER Trasformazione digitale: le tecnologie più rilevanti per supportare la crescita delle aziende Digital Transformation

Immagine fornita da Shutterstock.